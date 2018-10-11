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Первое фото счастливого Кокорина в наручниках (фото)

В интернете опубликована фотография нападающего "Зенита" Александра Кокорина в наручниках.

Первое фото счастливого Кокорина в наручниках (фото)



Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, накануне был арестован на 48 часов по обвинению в избиении двух человек.

Фото Кокорина в наручниках первым опубликовал телеграм-канал kremlinprachka.

Kremlinprachka
Теги: Кокорин Мамаев
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#32  Шмайхель   (Сегодня, 16:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Свернула Мисс Москва с модельного подиума на кривую дорожку.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#31  игра  г. Москва (Сегодня, 16:19)
  • +1
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online

А когда они будут играть дальше в клубах, посмотрим как будут переобуваться всякие долбоящеры которые в первый день их уже выгнали с клубов и посадили на зону...

Вот именно , сэр приятно читать умного чела. А не этих сраных долбоящеров что лепят минусы словно мозгов то никогда и не было. Полностью поддерживаю мысль о переобувании . У этих хряков обувь всепогодная , мистер.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#30  ЕРЖ   (Сегодня, 16:13)
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Цитата: Blessing
Молодец, держится.

За две сумки с вазелином. Запасливый...


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#29  Blessing  Спб (Сегодня, 16:10)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, держится. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#28  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:09)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Sergey Nasirov_2,
Да ещё , расстрелять, потом повесить и уже тогда сжечь...
Чё вы чушь пишите? Тут максимальная это условка+ возмещение ущерба. К футболу это никаким боком не пришивается.
А когда они будут играть дальше в клубах, посмотрим как будут переобуваться всякие долбоящеры которые в первый день их уже выгнали с клубов и посадили на зону...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#27  игра  г. Москва (Сегодня, 16:06)
  • -2
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online

Складывается такое впечатление ему всё пох ,ПРОИСХОДИТ СПЕКТАКЛЬ ЛИШЬ БЫ ВСЕ ОТ-ЛИСЬ ХОТЕЛИ ВОТ ПОСАДИЛИ А НА САМОМ ДЕЛЕ ТАМ У КАКОШИ И МАМАЯ КУРОРТНАЯ ЗОНА,ПРОИСХОДИТ ЭКСКУРСИЯ

Вы это самое , сильно то не переживайте , а то борщ даст побочный эффект. Двойной удар . Так называлась новая операция кота против мещанского свиного общества. Горели не только предместья тарасовки и свинарник, но и был отжат главный платцдарм- выбита почва из под парнокопытных о том о чем они всегда о себе выдумали. Да, господа, народ знал истину а не мифы. 7-0.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#26  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:03)
  • 0
  •  (2)

у него рожа така,кагбуд то он знает,что ему ничего не будет. самое рпавильное.это лишить возможности играть за какой либо клуб.и хороший штраф.и тюрьма!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#25  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:52)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ville
тренировка в четверг так то. Успеет?

товарищи по команде будут опасаться ронять мыло на кафель в душевой, и всегда боком и лицом к нему, только так))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#24  sssh53  Москва (Сегодня, 15:51)
  • -1
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Да нет, реально фотошоп и очень не профессиональный. ну то что дебил - от слов не отказываюсь. А брат его полное убожество
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#23  Parshin   (Сегодня, 15:47)
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  •  (2)

Неплохое фото для будущей книги мемуаров - "Я - Ко-ко-рин"!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#22  junga  Сочи (Сегодня, 15:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ville
тренировка в четверг так то. Успеет?


Если б дело в Питере было, то без проблем, а так "на выезде" подписка будет по месту пребывания, вряд ли согласуют.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#21  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:47)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
для инста огонь фотка, бузова одобряет)


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#20  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 15:46)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Смотрю на фото и посещает мысль, что они там от тренировок перекрываются, пока синька не выветрится и от кайфа не отойдут:)) чтобы в клубе не поругали:)
Заявка с ресторана, походу ещё и вип эскорт организовали:))) только пить нельзя, всё-таки на камеру снимают:)))
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#19  ЕРЖ   (Сегодня, 15:46)
  • -1
  •  (3)

Звезда садо-мазо-гей-порталов


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#18  бульбаш  белгород (Сегодня, 15:41)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Складывается такое впечатление ему всё пох ,ПРОИСХОДИТ СПЕКТАКЛЬ ЛИШЬ БЫ ВСЕ ОТ-ЛИСЬ ХОТЕЛИ ВОТ ПОСАДИЛИ А НА САМОМ ДЕЛЕ ТАМ У КАКОШИ И МАМАЯ КУРОРТНАЯ ЗОНА,ПРОИСХОДИТ ЭКСКУРСИЯ .
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#17  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 15:40)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Или бабло уже занесли (и он об этом знает), или у него, действительно, задержка в умственном развитии.
Но браслеты Коке очень даже к лицу. В смысле - гармонично подходят к его наглой самодовольной роже. Как с ними родился.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#16  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:40)
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  •  (2)

Цитата: 46avangard
шоу какое-то устраивают, фоткаются, лыбятся, допросы в инет сливают...


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#15  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:39)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Улыбайтесь. Это всех раздражает.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#14  RenarTickle  Москва (Сегодня, 15:39)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
qbbq12q,
Согласен. Жалкое создание...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#13  Sesk   (Сегодня, 15:39)
  • +3
  •  (3)

Смотрите, лохи, радуйтесь.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#12  stepanmlc   (Сегодня, 15:37)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#11  sssh53  Москва (Сегодня, 15:37)
  • +5
  •  (9)

Редкий дебил. До сих пор уверен, что его отмажут. Но так любимого брата никто отмазывать не будет
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#10  игра  г. Москва (Сегодня, 15:36)
  • -5
  •  (11)
online

Этого мало , где кандала и где же наконец арестанский наряд? Плохо работаете господа любители жареного.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#9  fd65   (Сегодня, 15:35)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Органично смотрится... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#8  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 15:32)
  • -1
  •  (11)
online

Что-то уже и жалко стало Санька в наручниках...
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#7  oyster   (Сегодня, 15:32)
  • +5
  •  (13)

Придурок
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#6  liasport433   (Сегодня, 15:31)
  • +5
  •  (7)

зачем отфотошопили то? да еще так криво? My Webpage
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#5  46avangard   (Сегодня, 15:28)
  • +3
  •  (7)
online

Пи*дец, шоу какое-то устраивают, фоткаются, лыбятся, допросы в инет сливают... там мусора случаем не забухали с этими двумя напару? )
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#4  нетрал   (Сегодня, 15:28)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
он все думает ,что это шуточки..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#3  Eugene24  Россия, Красноярск (Сегодня, 15:24)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Оригинал бы уже выложили, чего руку милицейскую вырезали?


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
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