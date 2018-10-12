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Сборная России поздравила Симоняна с днем рождения

Сборная России поздравила вице-президента РФС Никиту Симоняна с днем рождения. Сегодня прославленному футболисту исполнилось 92 года.

От команды к Симоняну обратились главный тренер Станислав Черчесов и полузащитник Роман Зобнин.

Теги: Сборная России Симонян
Сегодня, 22:06
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