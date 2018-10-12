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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сборная России поздравила Симоняна с днем рождения
Сборная России поздравила вице-президента РФС Никиту Симоняна с днем рождения. Сегодня прославленному футболисту исполнилось 92 года.
От команды к Симоняну обратились главный тренер Станислав Черчесов и полузащитник Роман Зобнин.
От команды к Симоняну обратились главный тренер Станислав Черчесов и полузащитник Роман Зобнин.
Поздравляем Никиту Павловича Симоняна с днем рождения!#Легенда pic.twitter.com/r4Po6QUsZc— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2018
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