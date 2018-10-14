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Россия – Турция, дубль два: сборная возвращается на место исторических событий
Сегодня сборная России проведёт свой третий матч в Лиге наций. В Сочи на стадионе «Фишт» подопечные Станислава Черчесова сыграют с турками, которых ранее обыграли в Трабзоне. Rusfootball.info предвкушает битву на стадионе, ставшем свидетелем четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
«Фишт» - одновременно счастливый и несчастливый для российской сборной стадион. Именно здесь россияне сыграли в четвертьфинале чемпионата мира впервые в своей истории. И именно здесь подопечные Черчесова проиграли по пенальти хорватам, упустив реальный шанс на медали мирового первенства.
В Сочи свой последний матч провёл Игорь Акинфеев, который после окончания чемпионата мира и после небольшой паузы объявил об уходе из национальной команды. Олимпийский стадион может иметь для российской сборной историческое значение и в контексте Лиги наций.
Возможная победа над сборной Турции заметно приблизит россиян к итоговому первому месту. Тогда в заключительном матче турнира нужно будет лишь не проиграть шведам в гостях. Также в случае успеха сегодня вечером турки потеряют шансы на то, чтобы выиграть свою группу. То есть, россияне устранят одного из конкурентов.
Турецкие страсти
Несмотря на присутствие игроков, выступающих в крепких европейских командах, сборная Турции сегодня явно уступает в классе российской. Турки пропустили российский чемпионат мира, не сумев преодолеть квалификацию. Команда сейчас проходит период смены поколений, когда в сборной появляются новые имена. На сборы перед матчами с Боснией и Герцеговиной (товарищеский) и Россией тренерский штаб турецкой команды не вызвал ни одного футболиста старше 30 лет (кроме второго вратаря Серкана Кырынтылы). В остальном, новыми лидерами должны стать Чингиз Ундер («Наполи»), Юнус Малли («Вольфсбург»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Дженк Тосун («Эвертон») и другие игроки молодой плеяды турецких футболистов. Понятно, что это поколение явно уступает предыдущему и особенно тому, которое выигрывало бронзу чемпионата мира на рубеже веков, но и недооценивать этих ребят тоже не стоит.
Пока в Лиге наций туркам приходится сложно. Матч со сборной России, наверное, должен был закончиться ничьей, которая была бы справедливой. В концовке хозяева обрушили на гостей шквал атак, а россияне выстояли не без удачи. Зато во втором туре турецкой сборной явно повезло. Шведы уверенно побеждали к 50-й минуте, но затем позволили сопернику не только отыграться, но ещё и победить. При этом гости забили два мяча в течение последней пятиминутки. Нестабильность результатов турецкой сборной – ещё одна характеристика этой команды. Как и многие южане, турки слишком эмоциональны и нерациональны.
Возглавляет сборную Турции наш хороший знакомый Мирча Луческу, долгое время работавший с донецким «Шахтёром». Также румынский специалист в течение сезона возглавлял «Зенит», где его запомнили не с самой лучшей стороны. Понятно, что для Луческу каждая встреча с российскими клубами и сборной является принципиальной.
Россиянам не хватает сил для фирменной игры
Россия возглавляет свою группу в Лиге наций, набрав четыре очка. Несколько дней назад россияне в Калининграде сыграли вничью со сборной Швеции со счётом 0:0. Игра получилась очень тяжёлой. Периодически происходящее напоминало перетягивание каната: команды явно пытались минимизировать риски, реализовав редкие возможности в атаке. Получалось с переменным успехом: наверное, оба соперника могли быть недовольны итоговой ничьей.
В принципе, игра команд с чемпионата мира не изменилась. Черчесов продолжает использовать высокий прессинг, который включают россияне эпизодически. Цель – прихватить оппонента в середине поля, чтобы провести разящую контратаку. Только это сейчас удаётся куда реже, чем на чемпионате мира. Находящийся не в лучшем (в том числе психологическом) состоянии Александр Головин не справляется с ролью лидера и человека, разгоняющего атаки. По движению футболистов российской команды видно, что им не хватает физической готовности. Да и чему удивляться, если сразу после чемпионата мира и короткого отпуска футболисты вошли в новый сезон, когда многим приходится ещё и играть в еврокубках? Игра россиян требует постоянного движения, не зря на чемпионате мира они были лидерами по пробегу. Видимо, Черчесов пока не планирует менять рисунок игры, несмотря на некоторые проблемы. В целом, результат у команды есть, ведь она возглавляет свою группу.
Сегодня вряд ли стоит ждать больших изменений в стартовом составе. В матче со Швецией из игры из россиян не выпадал никто. Ионов, который не получил приглашение на чемпионат мира, регулярно своими передвижениями путал защитников сборной Швеции. И именно Ионов в первом тайме создавал самые опасные и острые моменты. Если исходить из матча со шведами, то можно было бы заменить лишь Черышева, который был не так полезен, как обычно. Но у Черчесова Черышев превращается в одного из ключевых игроков, способных решить судьбу матча, поэтому вряд ли он останется в запасе.
Что касается травмированных, то по индивидуальной программе к матчу готовился Артём Дзюба, но накануне он уже занимался в общей группе. В остальном, проблем с составом у российской сборной нет.
Станислав Черчесов отмечал, что изменения возможны, учитывая интенсивный матч со шведами, но, как подчеркнул наставник россиян, тренерский и медицинский штабы будут исходить из готовности футболистов. Единственное, что уже известно, место в воротах вновь займёт Маринато Гильерме. Главный вопрос – является ли он сейчас номером один для Черчесова или же этот выбор обусловлен повреждением, которое Андрей Лунёв получил в последнем матче за «Зенит»? Естественно, что главный тренер россиян на прямой вопрос не ответит.
Статистика – на стороне хозяев
Сборные России и Турции встречались друг с другом трижды. Пока небольшое преимущество на стороне россиян. В Анталье и Москве команды играли вничью со счётом 0:0 и 1:1. Потом в Трабзоне уже в рамках Лиги наций россияне, как мы помним, победили – 2:1.
Российская сборная – фаворит сегодняшнего матча. Букмекеры предлагают коэффициенты на победу россиян, составляющие 2.17. Котировки на ничью составляют 3.15, а на победу гостей – 3.65.
Фото - РИА-Новости, Goal.com, AFP
Антон Мозговой, Rusfootball
«Фишт» - одновременно счастливый и несчастливый для российской сборной стадион. Именно здесь россияне сыграли в четвертьфинале чемпионата мира впервые в своей истории. И именно здесь подопечные Черчесова проиграли по пенальти хорватам, упустив реальный шанс на медали мирового первенства.
В Сочи свой последний матч провёл Игорь Акинфеев, который после окончания чемпионата мира и после небольшой паузы объявил об уходе из национальной команды. Олимпийский стадион может иметь для российской сборной историческое значение и в контексте Лиги наций.
Возможная победа над сборной Турции заметно приблизит россиян к итоговому первому месту. Тогда в заключительном матче турнира нужно будет лишь не проиграть шведам в гостях. Также в случае успеха сегодня вечером турки потеряют шансы на то, чтобы выиграть свою группу. То есть, россияне устранят одного из конкурентов.
Турецкие страсти
Несмотря на присутствие игроков, выступающих в крепких европейских командах, сборная Турции сегодня явно уступает в классе российской. Турки пропустили российский чемпионат мира, не сумев преодолеть квалификацию. Команда сейчас проходит период смены поколений, когда в сборной появляются новые имена. На сборы перед матчами с Боснией и Герцеговиной (товарищеский) и Россией тренерский штаб турецкой команды не вызвал ни одного футболиста старше 30 лет (кроме второго вратаря Серкана Кырынтылы). В остальном, новыми лидерами должны стать Чингиз Ундер («Наполи»), Юнус Малли («Вольфсбург»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Дженк Тосун («Эвертон») и другие игроки молодой плеяды турецких футболистов. Понятно, что это поколение явно уступает предыдущему и особенно тому, которое выигрывало бронзу чемпионата мира на рубеже веков, но и недооценивать этих ребят тоже не стоит.
Пока в Лиге наций туркам приходится сложно. Матч со сборной России, наверное, должен был закончиться ничьей, которая была бы справедливой. В концовке хозяева обрушили на гостей шквал атак, а россияне выстояли не без удачи. Зато во втором туре турецкой сборной явно повезло. Шведы уверенно побеждали к 50-й минуте, но затем позволили сопернику не только отыграться, но ещё и победить. При этом гости забили два мяча в течение последней пятиминутки. Нестабильность результатов турецкой сборной – ещё одна характеристика этой команды. Как и многие южане, турки слишком эмоциональны и нерациональны.
В первом матче россияне обыграли турецкую сборную со счётом 2:1
Возглавляет сборную Турции наш хороший знакомый Мирча Луческу, долгое время работавший с донецким «Шахтёром». Также румынский специалист в течение сезона возглавлял «Зенит», где его запомнили не с самой лучшей стороны. Понятно, что для Луческу каждая встреча с российскими клубами и сборной является принципиальной.
Россиянам не хватает сил для фирменной игры
Россия возглавляет свою группу в Лиге наций, набрав четыре очка. Несколько дней назад россияне в Калининграде сыграли вничью со сборной Швеции со счётом 0:0. Игра получилась очень тяжёлой. Периодически происходящее напоминало перетягивание каната: команды явно пытались минимизировать риски, реализовав редкие возможности в атаке. Получалось с переменным успехом: наверное, оба соперника могли быть недовольны итоговой ничьей.
В принципе, игра команд с чемпионата мира не изменилась. Черчесов продолжает использовать высокий прессинг, который включают россияне эпизодически. Цель – прихватить оппонента в середине поля, чтобы провести разящую контратаку. Только это сейчас удаётся куда реже, чем на чемпионате мира. Находящийся не в лучшем (в том числе психологическом) состоянии Александр Головин не справляется с ролью лидера и человека, разгоняющего атаки. По движению футболистов российской команды видно, что им не хватает физической готовности. Да и чему удивляться, если сразу после чемпионата мира и короткого отпуска футболисты вошли в новый сезон, когда многим приходится ещё и играть в еврокубках? Игра россиян требует постоянного движения, не зря на чемпионате мира они были лидерами по пробегу. Видимо, Черчесов пока не планирует менять рисунок игры, несмотря на некоторые проблемы. В целом, результат у команды есть, ведь она возглавляет свою группу.
Артём Дзюба после матча со шведами занимался по индивидуальной программе
Сегодня вряд ли стоит ждать больших изменений в стартовом составе. В матче со Швецией из игры из россиян не выпадал никто. Ионов, который не получил приглашение на чемпионат мира, регулярно своими передвижениями путал защитников сборной Швеции. И именно Ионов в первом тайме создавал самые опасные и острые моменты. Если исходить из матча со шведами, то можно было бы заменить лишь Черышева, который был не так полезен, как обычно. Но у Черчесова Черышев превращается в одного из ключевых игроков, способных решить судьбу матча, поэтому вряд ли он останется в запасе.
Что касается травмированных, то по индивидуальной программе к матчу готовился Артём Дзюба, но накануне он уже занимался в общей группе. В остальном, проблем с составом у российской сборной нет.
Станислав Черчесов не исключает изменений в составе
Станислав Черчесов отмечал, что изменения возможны, учитывая интенсивный матч со шведами, но, как подчеркнул наставник россиян, тренерский и медицинский штабы будут исходить из готовности футболистов. Единственное, что уже известно, место в воротах вновь займёт Маринато Гильерме. Главный вопрос – является ли он сейчас номером один для Черчесова или же этот выбор обусловлен повреждением, которое Андрей Лунёв получил в последнем матче за «Зенит»? Естественно, что главный тренер россиян на прямой вопрос не ответит.
Статистика – на стороне хозяев
Сборные России и Турции встречались друг с другом трижды. Пока небольшое преимущество на стороне россиян. В Анталье и Москве команды играли вничью со счётом 0:0 и 1:1. Потом в Трабзоне уже в рамках Лиги наций россияне, как мы помним, победили – 2:1.
Российская сборная – фаворит сегодняшнего матча. Букмекеры предлагают коэффициенты на победу россиян, составляющие 2.17. Котировки на ничью составляют 3.15, а на победу гостей – 3.65.
Фото - РИА-Новости, Goal.com, AFP
Антон Мозговой, Rusfootball
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