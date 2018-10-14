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Любовь и голуби: сборная России не оставила равнодушной публику в Сочи
Сборная России максимально приблизилась к выигрышу своей группы в Лиге наций. В Сочи на стадионе «Фишт» россияне уверенно обыграли турецкую сборную, отдалившись от преследователей. Rusfootball.info разбирает игру российской сборной и ностальгирует по чемпионату мира, который для нашей команды закончился именно в Сочи.
Сборная России через три месяца после исторического участия в четвертьфинале чемпионата мира вновь вернулась в Сочи. Как много изменилось за это время! Теперь национальная команда больше не является предметом для шуток и откровенного троллинга. За эту команду хочется переживать, а сами футболисты выходят на поле с полной уверенностью в своих силах.
Три месяца назад, находясь в ложе прессы стадиона «Фишт», было очень сложно сосредоточиться на написании статьи-обзора матча с Хорватией. Весь стадион буквально сходил с ума, переживая за россиян. Апогей наступил во время дополнительного времени и серии пенальти, когда уже и журналисты отложили в сторону свои ноутбуки. И тогда и сегодня сборная уходила с поля под овации, за такую команду хочется болеть.
Россияне близки к тому, чтобы досрочно выиграть свою группу в Лиге наций. Теперь достаточно и того, чтобы шведы не обыграли турецких футболистов в гостевом матче. К слову, Турция уже лишилась шансов на первое место, но теперь зато будет вести борьбу за сохранение прописки в своём дивизионе, поэтому мотивация у наших соперников сохраняется. И даже если шведы победят турецких футболистов, то всё равно российская команда останется единоличным лидером и финалистом. Тогда будет достаточно в последнем матче со шведами и ничьей.
На классе
Несколько дней назад подопечные Станислава Черчесова не смогли пробить шведскую стену. В том матче россияне встретились с командой со схожим рисунком игры: гости старались свести к минимуму риски, а Линделёф и Гранквист действовали практически образцово. К счастью, турецкая команда оказалась куда менее мастеровитой. То, что не работало в Калининграде, принесло результат в Сочи. Турецкая сборная в силу своей ментальности просто не может терпеливо дожидаться своего часа, сделав ставку на контратаки. Вместо этого турки пытались больше комбинировать, но в такой игре как раз и работали козыри Черчесова – перехваты в центре поля и взрывной прессинг в решающие минуты игры.
Наверняка, повлияло на соперника и агрессивное начало в исполнении хозяев. Если в матче со шведами россияне потратили дебютный отрезок на разведку, то в Сочи с первых минут принялись душить соперника. В течение почти десяти минут гости практически и не помышляли об атаке. Такая пассивность в атаке турецкой сборной привела к тому, что на бровке на половине поля россиян спокойно сидели голуби, которые что-то пытались извлечь из травы газона «Фишт». Голуби стали едва ли не главными героями начала матча: их то и дело крупным планом показывали операторы, да и после игры про птиц напомнил Станислав Черчесов.
Говоря о превосходстве в классе, стоит отметить и второй гол российской сборной, а именно исполнение Дениса Черышева. Гол получился образцовым, а точный удар Черышева впритирку со штангой – настоящий высший пилотаж!
Гильерме – находка Черчесова
Россияне действительно провели мощный матч, по которому лестных эпитетов заслуживают практически все игроки команды. Поэтому, наверное, стоит пройтись более подробно по линиям. Гильерме после ухода из сборной Игоря Акинфеева провёл уже два матча в Лиге Европы. После окончания игры в Сочи Черчесов заявил, что, если бы был здоров Андрей Лунёв, то именно голкипер «Зенита» вышел бы в стартовом составе.
Наверное, Станислав Саламович куда лучше нас понимает в вопросах мотивации, но такие слова после двух блестящих матчей Гильерме немного удивляют. Вратарь «Локомотива» дважды удержал свои ворота на замке. При этом нельзя сказать, что у российского бразильца совсем не было работы: в обоих матчах Маринато приходилось выручать. При счёте 1:0 он и вовсе вытащил сложнейший удар от линии штрафной. А какую предголевую передачу отдал Гильерме в моменте со вторым голом! Учитывая, что Черчесов требует от своих подопечных быстро переходить из обороны в атаку, такие навыки Гильерме могут иметь огромное значение. Даже у Акинфеева в плане ввода мяча в игру было похуже.
Нойштедтер и Джикия сделали результат
Иногда оборона сборной России давала сбои, но ничего серьёзного не происходило. Если даже у ворот Гильерме и возникала опасность, то, скорее, проблема заключалась не игре центральных защитников, а в не самых лучших действиях опорников, не успевавших накрывать турецких футболистов перед своей штрафной. Что касается пары центральных защитников, то Роман Нойштедтер и Георгий Джикия провели матч, который был близким к образцовому.
Более того, именно защитники российской сборной сделали результат, организовав победный мяч. Турецкие футболисты не нанесли ни одного удара из вратарской российской команды, свои атаки гости преимущественно вели через фланги, после чего следовали либо дальние удары (в стиле Чингиза Ундера), либо навесы в штрафную в расчёте на Тосуна, которого наши защитники выключили из игры.
Ложка дёгтя
Российская сборная могла претендовать и на победу с крупным счётом, но в очередной раз не лучшим образом действовал Александр Головин. Предполагаем, что Станислав Черчесов очень хочет помочь Головину в непростой ситуации. Для того, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах в новом клубе, Головину нужно играть и играть. Он лишь недавно восстановился после травмы, только набирает форму. Черчесов уже фактически прямо сказал, что Головину полезнее приехать в сборную, нежели оставаться на две недели в таком разобранном «Монако».
В обоих матчах Головин очень хотел забить. Но чрезмерное желание только мешало Александру, который загубил несколько классных атак в играх со Швецией и Турцией. Понятно, что партнёры по сборной поддерживают бывшего хавбека ЦСКА, как и Станислав Черчесов. Но сегодня уже даже главный тренер российской сборной не выдержал после того, как Головин «обезмячил» Черышева и залез в офсайд. Вскоре полузащитник «Монако» отправился отдыхать, а Черчесов ещё долго жестикулировал. К сожалению, пока Головин не демонстрирует и половины от своих умений образца минувшего сезона.
Не лучший матч провёл и Дзюба. У Артёма здорово получается ставить корпус, цепляться за мяч, в этом плане нет никаких претензий, скорее наоборот! Дзюба буквально «закомшарил» своих опекунов, но ему вновь не хватало свежести. Раньше в аналогичных ситуациях форвард «Зенита» был готов взять игру на себя, потащить мяч, сейчас же Дзюба чаще отдаёт передачи, которые зачастую получаются неточными. Точность передач Дзюбы в этом матче составила лишь 51%.
Главный подвиг сборной сейчас заключается не в том, что команда лидирует в Лиге наций. Не так важен и выход в четвертьфинал чемпионата мира. Гораздо важнее, что эта сборная объединяет людей, что заметно на каждом матче нашей сборной. Давно ли вы слышали негатив в адрес этой команды? Его не будет и после поражения, если только подопечные Черчесова продолжат играть с такими же горящими глазами. Сборная сохранила в нас эмоции, которые появились во время чемпионата мира. Остаётся надеяться, что эти футболисты будут и дальше раздувать этот огонь.
Лига наций УЕФА
Лига B. Группа 2. 4 тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Россия – Турция 2:0
Голы: Нойштедтер, 20, Черышев, 78.
Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Кузяев (Черышев, 71), Ионов (Камболов, 82), Головин (Полоз, 90+2), Дзюба.
Турция: Болат, Челик, Азиз, Сейюнчю, Калдырым (Байрам, 75), Текдемир (Озджан, 62), Йокушлу, Ундер, Озьякуп (Маллы, 84), Чалханоглу, Тосун.
Предупреждения: Калдырым, 37, Тосун, 54, Головин, 55.
Фото - "Риа Новости", Sports.ru
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Сборная России через три месяца после исторического участия в четвертьфинале чемпионата мира вновь вернулась в Сочи. Как много изменилось за это время! Теперь национальная команда больше не является предметом для шуток и откровенного троллинга. За эту команду хочется переживать, а сами футболисты выходят на поле с полной уверенностью в своих силах.
Три месяца назад, находясь в ложе прессы стадиона «Фишт», было очень сложно сосредоточиться на написании статьи-обзора матча с Хорватией. Весь стадион буквально сходил с ума, переживая за россиян. Апогей наступил во время дополнительного времени и серии пенальти, когда уже и журналисты отложили в сторону свои ноутбуки. И тогда и сегодня сборная уходила с поля под овации, за такую команду хочется болеть.
Россияне близки к тому, чтобы досрочно выиграть свою группу в Лиге наций. Теперь достаточно и того, чтобы шведы не обыграли турецких футболистов в гостевом матче. К слову, Турция уже лишилась шансов на первое место, но теперь зато будет вести борьбу за сохранение прописки в своём дивизионе, поэтому мотивация у наших соперников сохраняется. И даже если шведы победят турецких футболистов, то всё равно российская команда останется единоличным лидером и финалистом. Тогда будет достаточно в последнем матче со шведами и ничьей.
На классе
Несколько дней назад подопечные Станислава Черчесова не смогли пробить шведскую стену. В том матче россияне встретились с командой со схожим рисунком игры: гости старались свести к минимуму риски, а Линделёф и Гранквист действовали практически образцово. К счастью, турецкая команда оказалась куда менее мастеровитой. То, что не работало в Калининграде, принесло результат в Сочи. Турецкая сборная в силу своей ментальности просто не может терпеливо дожидаться своего часа, сделав ставку на контратаки. Вместо этого турки пытались больше комбинировать, но в такой игре как раз и работали козыри Черчесова – перехваты в центре поля и взрывной прессинг в решающие минуты игры.
Наверняка, повлияло на соперника и агрессивное начало в исполнении хозяев. Если в матче со шведами россияне потратили дебютный отрезок на разведку, то в Сочи с первых минут принялись душить соперника. В течение почти десяти минут гости практически и не помышляли об атаке. Такая пассивность в атаке турецкой сборной привела к тому, что на бровке на половине поля россиян спокойно сидели голуби, которые что-то пытались извлечь из травы газона «Фишт». Голуби стали едва ли не главными героями начала матча: их то и дело крупным планом показывали операторы, да и после игры про птиц напомнил Станислав Черчесов.
Голуби на газоне "Фишта"
Говоря о превосходстве в классе, стоит отметить и второй гол российской сборной, а именно исполнение Дениса Черышева. Гол получился образцовым, а точный удар Черышева впритирку со штангой – настоящий высший пилотаж!
Гильерме – находка Черчесова
Россияне действительно провели мощный матч, по которому лестных эпитетов заслуживают практически все игроки команды. Поэтому, наверное, стоит пройтись более подробно по линиям. Гильерме после ухода из сборной Игоря Акинфеева провёл уже два матча в Лиге Европы. После окончания игры в Сочи Черчесов заявил, что, если бы был здоров Андрей Лунёв, то именно голкипер «Зенита» вышел бы в стартовом составе.
Наверное, Станислав Саламович куда лучше нас понимает в вопросах мотивации, но такие слова после двух блестящих матчей Гильерме немного удивляют. Вратарь «Локомотива» дважды удержал свои ворота на замке. При этом нельзя сказать, что у российского бразильца совсем не было работы: в обоих матчах Маринато приходилось выручать. При счёте 1:0 он и вовсе вытащил сложнейший удар от линии штрафной. А какую предголевую передачу отдал Гильерме в моменте со вторым голом! Учитывая, что Черчесов требует от своих подопечных быстро переходить из обороны в атаку, такие навыки Гильерме могут иметь огромное значение. Даже у Акинфеева в плане ввода мяча в игру было похуже.
Нойштедтер и Джикия сделали результат
Иногда оборона сборной России давала сбои, но ничего серьёзного не происходило. Если даже у ворот Гильерме и возникала опасность, то, скорее, проблема заключалась не игре центральных защитников, а в не самых лучших действиях опорников, не успевавших накрывать турецких футболистов перед своей штрафной. Что касается пары центральных защитников, то Роман Нойштедтер и Георгий Джикия провели матч, который был близким к образцовому.
Более того, именно защитники российской сборной сделали результат, организовав победный мяч. Турецкие футболисты не нанесли ни одного удара из вратарской российской команды, свои атаки гости преимущественно вели через фланги, после чего следовали либо дальние удары (в стиле Чингиза Ундера), либо навесы в штрафную в расчёте на Тосуна, которого наши защитники выключили из игры.
Ложка дёгтя
Российская сборная могла претендовать и на победу с крупным счётом, но в очередной раз не лучшим образом действовал Александр Головин. Предполагаем, что Станислав Черчесов очень хочет помочь Головину в непростой ситуации. Для того, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах в новом клубе, Головину нужно играть и играть. Он лишь недавно восстановился после травмы, только набирает форму. Черчесов уже фактически прямо сказал, что Головину полезнее приехать в сборную, нежели оставаться на две недели в таком разобранном «Монако».
В обоих матчах Головин очень хотел забить. Но чрезмерное желание только мешало Александру, который загубил несколько классных атак в играх со Швецией и Турцией. Понятно, что партнёры по сборной поддерживают бывшего хавбека ЦСКА, как и Станислав Черчесов. Но сегодня уже даже главный тренер российской сборной не выдержал после того, как Головин «обезмячил» Черышева и залез в офсайд. Вскоре полузащитник «Монако» отправился отдыхать, а Черчесов ещё долго жестикулировал. К сожалению, пока Головин не демонстрирует и половины от своих умений образца минувшего сезона.
Не лучший матч провёл и Дзюба. У Артёма здорово получается ставить корпус, цепляться за мяч, в этом плане нет никаких претензий, скорее наоборот! Дзюба буквально «закомшарил» своих опекунов, но ему вновь не хватало свежести. Раньше в аналогичных ситуациях форвард «Зенита» был готов взять игру на себя, потащить мяч, сейчас же Дзюба чаще отдаёт передачи, которые зачастую получаются неточными. Точность передач Дзюбы в этом матче составила лишь 51%.
Главный подвиг сборной сейчас заключается не в том, что команда лидирует в Лиге наций. Не так важен и выход в четвертьфинал чемпионата мира. Гораздо важнее, что эта сборная объединяет людей, что заметно на каждом матче нашей сборной. Давно ли вы слышали негатив в адрес этой команды? Его не будет и после поражения, если только подопечные Черчесова продолжат играть с такими же горящими глазами. Сборная сохранила в нас эмоции, которые появились во время чемпионата мира. Остаётся надеяться, что эти футболисты будут и дальше раздувать этот огонь.
Лига наций УЕФА
Лига B. Группа 2. 4 тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Россия – Турция 2:0
Голы: Нойштедтер, 20, Черышев, 78.
Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Кузяев (Черышев, 71), Ионов (Камболов, 82), Головин (Полоз, 90+2), Дзюба.
Турция: Болат, Челик, Азиз, Сейюнчю, Калдырым (Байрам, 75), Текдемир (Озджан, 62), Йокушлу, Ундер, Озьякуп (Маллы, 84), Чалханоглу, Тосун.
Предупреждения: Калдырым, 37, Тосун, 54, Головин, 55.
Фото - "Риа Новости", Sports.ru
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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