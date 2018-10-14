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Обновленная сборная России. Что это такое, и с чем это едят? Оценки игроков за матч Россия - Турция

Завершился матч третьего тура Лиги наций. На сочинском «Фиште» встретились сборные России и Турции. Наша команда оказалась сильнее противника и одержала победу со счетом 2:0. А сейчас мы развеем миф о том, что победителей не судят. Итак, оценки игроков российской команды за игру с турками.

Гилерме – 4.0
Ну а что тут говорить? Добротная игра с парой неплохих сейвов. Ворота сухие, и это главное. Было, конечно, несколько эпизодов, где экс-бразилец сыграл не так уверенно, как хотелось бы, но можно сделать скидку на то, что в официальных матчах за сборную ему раньше играть почти не приходилось. В общем, думается, если дать Гилерме время на адаптацию, он может стать вполне достойной заменой Игорю Акинфееву. Сыграет тут еще тот факт, что у него будет реальная конкуренция в виде Лунева, подрастающего Максименко и прочих, а это лишь прибавляет мотивации.

Фернандес – 4.0
Марио в этом матче опять превзошел все и вся. К сожалению, оставляла желать лучшего точность пасов – 69% при пятидесяти передачах за матч. В остальном же, множество выигранных единоборств, частые прорывы по флангу, добротная работа в обороне и готовность играть не 90, а все 180 минут, не сбавляя обороты. Очень и очень неплохо.

Кудряшов – 3.5
Федор выполнял очень много черновой работы, и если на фланге Фернандеса и Ионова амплуа смешивались, то тут впереди действовал один Головин (к слову, возможно, именно фланговой поддержки в нападении ему и не хватало). Зато на счету Федора пять отборов и несколько выигранных единоборств. И это с учетом того, что единственный раз он потерял мяч на чужой половине поля в концовке матча. Кажется, кандидатура Кудряшова напрашивается на позицию левого защитника на постоянной основе.

Джикия – 4.0
Был некоторый скепсис по поводу Джикии, ведь в клубе дела у него идут не лучшим образом. Однако он свое появление в стартовом составе полностью оправдал. Сначала, фактически, центральный защитник соорудил гол, попав в штангу – Нойштедтеру оставалось лишь добить мяч в пустые ворота. Потом несколько раз красиво вынес мяч из штрафной. Опять же, всего 59% точных передач. Единственная причина, почему оценка так занижена. А в остальном, прекрасная маркиза…

Нойштедтер – 5.0
Здесь тоже можно обойтись без лишних слов. Автор гола и просто лучший игрок матча по версии, кажется, всех. Можно лишь порадоваться за русского немца и поздравить его с дебютным голом за национальную команду. Браво, Роман!

Обновленная сборная России. Что это такое, и с чем это едят? Оценки игроков за матч Россия - Турция
Зобнин – 3.5
К Роману можно применить ту же характеристику, что и к Марио – электрический веник. Зобнин отыграл весь матч на позиции опорного полузащитника, которая в схеме Черчесова является очень важной, из-за чего игрок данного амплуа задействован фактически на всех участках поля. Подавляющее большинство ошибок пришлось на первый тайм. Какие установки были даны игроку в перерыве – неизвестно. Известно лишь то, что свою роль они сыграли, и во второй половине встречи мы увидели совершенно другого игрока.

Газинский – 3.5
Если Зобнин ко второму тайму стал играть лишь лучше, то Газинский, напротив, чуть сбавил обороты. Заметен он был гораздо реже. Возможно, Луческу, заметив, что Юрий смотрится куда активнее Романа, дал установку больше действовать против него, что несколько развязало руки его партнеру по команде. В общем, оно лишь к лучшему. Хавбек «Краснодара» же сыграл вполне себе сносно, и ругать его особо не за что.

Головин – 3.5
Несмотря на ассист, вопросов к игре полузащитника «Монако» достаточно много. В первую очередь это два нереализованных выхода 1 на 1. Черчесов явно дал установку строить игру именно через Головина, иначе объяснить тот факт, что он владел мячом аж 4.5% от общего времени матча никак нельзя (это один из самых больших показателей по сборной). Впрочем, как показала игра, Александра рано делать центральным звеном команды. Дело может быть в травме, или банально в нервах, но факт остается фактом – лишь голевая передача спасает бывшего футболиста ЦСКА от худшей оценки.

Кузяев – 3.5
Далер был очень активен, но мяч до него доходил довольно редко. Что примечательно, в штрафной соперника с игровым снарядом игрок «Зенита» находился только в первом тайме, около штрафной – лишь в первые 60 минут. После он опустился ниже, ближе к опорной зоне, где начал смотреться чуть лучше, как по мне. Хочется отметить последнюю передачу Кузяева, а также его оборонительные навыки. Отметить стоит и то, что он не рисковал идти в дриблинг, а редкие попытки не кончались успехом.

Ионов – 3.5
Вот до кого мяч доходил действительно крайне редко, так это до Ионова. Вероятно, тренерскому штабу просто нужно было прописать немного другой функционал для игрока этого амплуа, ведь впереди крайне активно действует Марио Фернандес. Возможно, нужно было смещаться ближе к центру и помогать Кузяеву, возможно, как в баскетболе, производить рокировку с Марио вблизи чужой штрафной. Да и вообще, жаль конечно, что такой игрок остается в тени, ведь его точности передач (большую часть из которых, напомню, составляли многочисленные кроссы) сегодня позавидовал бы сам Иньеста – 89%. Надо что-то делать с этим флангом. Это довольно сложная задача для тренерского штаба.

Дзюба – 4.5
Артему за этот матч хочется выразить отдельный респект. Форварду с его габаритами очень трудно играть из глубины, что он часто был вынужден делать. Особенно во втором тайме, когда со своей позиции, фактически, ушел Далер Кузяев. Уставший Дзюба был вынужден цепляться за мячи недалеко от центра поля, и получалось это у него, надо сказать, довольно неплохо, и если бы над ним был еще один игрок, вполне возможно, что-нибудь из этого и получалось бы.

Черышев – 4.0; Камболов – н/о; Полоз – н/о
Денис Черышев вышел и забил. В общем, с ним все пошло по плану. Комболов, за исключением эпизода с выигранной борьбой на втором этаже, был незаметен, ну а полоз просто появился на поле слишком поздно, чтобы как-то повлиять на исход встречи. Да и скорости Головина ему явно не хватало. Черышева хочется теперь видеть в старте. И сейчас, и на ЧМ он показал, что может забивать из довольно неудобных позиций, а это для нашей сборной очень важно, ведь разыграть наверняка выходит далеко не всегда. К тому же, он обладает должной скоростью и может, в отличие от Головина, который на позиции десятки смотрелся куда лучше, действовать в нападении на фланге в одиночку.

Алексей Волошинов

Фото: Официальный сайт РФС / Константин Рыбин

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Теги: Головин Дзюба Сборная России Фернандес
Вчера, 23:30
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Ионов состарился.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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