Дело футболиста Евгения Башкирова будет рассмотрено в суде 31 октября

Дело полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова, задержанного ранее за рулем в пьяном виде, будет рассмотреть судом Ленинского района Самары 31 октября.Башкиров был задержан 14 октября сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде за рулем. В отношении футболиста был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Теперь футболиста может ждать наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишение водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.