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Дело футболиста Евгения Башкирова будет рассмотрено в суде 31 октября

Дело полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова, задержанного ранее за рулем в пьяном виде, будет рассмотреть судом Ленинского района Самары 31 октября.

Башкиров был задержан 14 октября сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде за рулем. В отношении футболиста был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Теперь футболиста может ждать наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишение водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

РИА Новости
Теги: Башкиров Крылья Советов
Сегодня, 19:16
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#2  Roman Padet   (Сегодня, 20:38)
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Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#1  Рома Накронов   (Сегодня, 19:24)
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Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
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