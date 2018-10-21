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Сергей Силкин: динамовцы на 100% выложились на поле, "Зенит" выглядел вяло

Сергей Силкин: динамовцы на 100% выложились на поле, "Зенит" выглядел вяло Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу над лидером чемпионата России - «Зенитом» (1:0).

- Вы говорили о том, что в матче с «Зенитом» динамовцы, скорее всего, поборются за ничью. Победа сильно удивила?

- Да. Приятно удивлен и очень рад этому успеху, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Футбол так складывается, что, да, фаворитом был «Зенит», но удаление в его составе не то что бы дало «Динамо» преимущество, но, мне кажется, добавило команде скорости. Динамовцы в этом матче в обороне играли практически без ошибок, и сами нашли возможность со стандарта, с пятой подачи подряд забить этот гол. И еще - выстояли. Нельзя не отметить, что Шунин в концовке очень тяжелый мяч вытащил. Приятный момент и появление на поле Москвичева вместо Теттеха. Мне кажется, что Москвичев интереснее смотрелся. Без ошибок, по-моему, впервые сыграл Шунич: во многих ситуациях подстраховал, всегда оказывался там, где ему нужно быть. Вся команда выложилась на поле на сто процентов. «Зенит» же выглядел вяло. Гости в концовке спохватились, но времени на исправление ситуации им не хватило.

- Лидер чемпионата недооценил соперника?

- Неизвестно, недооценили или еще что-то, но команда вышла играть в среднем темпе. Игра была похожа на матч «Динамо» с «Анжи», когда динамовцы тоже ходили по полю, пропустили гол и спохватились. Также тогда они не забили пенальти и не реализовали несколько моментов. Как итог — поражение. В общем, получилась игра, как с «Анжи», но наоборот.

- Что думаете по поводу перспектив «Динамо» в нынешнем сезоне?

- Динамовцам сейчас непросто приходится. То, что они обыграли «Зенит», - большой плюс. Думаю, что этой победой они компенсировали очки, потерянные в игре с «Анжи». Но до окончания чемпионата еще очень далеко: впереди — две трети сезона, надо набирать очки. Нельзя сейчас делать какие-то выводы и говорить, что все в порядке или все плохо. Для «Динамо» эта победа — архиважная, и так тренеру будет спокойнее работаться.
Теги: Силкин Динамо Зенит
Сегодня, 19:07
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#2  Volodia379   (Сегодня, 19:55)
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До игры этот не до тренер говорил что у Динамо шансов мало! Эксперт млять нашелся! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 19:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Милок - сколько игроков Зенита играло за сборные своих стран ??!!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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