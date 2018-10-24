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Дмитрий Назаров: я раскачивал лодку? "Спартак" не лодка, а целый линкор!

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поспорил с болельщиком в инстаграме, обвинившим его в "раскачивании лодки".

"Спасибо, что раскачали лодку. Один будете на стадион теперь ходить?" — написал болельщик в комментариях.

"А вы все уедете за Каррерой? И что вы там делать будете? Сидеть вокруг его дома и кричать "а тутти"?! Да он полицию вызовет на второй день. Кстати,"Спартак" не лодка! Это целый линкор!" — ответил ему Назаров.

Напомним, в сентябре Назаров опубликовал стихотворение с критикой экс главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили записи лайк, после чего были отстранены от работы с главной командой.

Инстаграм Дмитрия Назарова
Теги: Спартак Назаров
Сегодня, 13:57
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14
(3)
#14  Frankenstein   (Сегодня, 14:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Да он старый только по возрасту: вон все про лизaниe толкует, ничего себе eще старик Розенбум ))).

мда уж))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
С одной стороны он чудак который лезет не в своё дело со своими стишками и комментариями, а с другой, в данном конкретном случае он прав! Ну ушел Каррера, кому жаль кому то нет, но болеем то мы за Спартак (я по крайней мере) а не за Карреру!!! И из-за того что его уволили болеть за Спартак и смотреть его не перестану!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#12  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Frankenstein,
Да он старый только по возрасту: вон все про лизaниe толкует, ничего себе eще старик Розенбум ))).
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 14:42)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: ckorp
Многие, живущие в Санкт-Петербурге совершенно не являются его поклонниками... У каждого свое мнение, в том числе и в среде ваших болел.

Абсолютно. В Питере кроме Миши Баярского , есть много других андеграундов. Да тот же старый жид БГ . А ГСО и прочие властью обласканные и у кота иногда вызывают икоту.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
если он гнида, то ты долбоЁб!

долпоеп это ты,старый маразматик,который так же гнал на Карреру
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ, СТАРЫЙконьСПАРТАЧ, а борозда уже испорчена. Вот скажите на милость, причем же тут Мишка Боярский? Многие, живущие в Санкт-Петербурге совершенно не являются его поклонниками... У каждого свое мнение, в том числе и в среде ваших болел.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#8  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 14:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Чмо... Пропало к нему всякое уважение.. А ведь раньше считал его очень даже хорошим актёром и человеком..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:20)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
МОЛОДЕЦ НАЗАР! умыл долбоёбов!!!

Цитата: ckorp
Назаров не столь хороший актер, может, просто Федун подвержен некоему внушению.

иди Мишке Боярскому жопу лижи!

Цитата: Frankenstein
Гнида

если он гнида, то ты долбоЁб!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  Batman   (Сегодня, 14:16)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ради интереса зашёл в Инстаграм этого повара. Так он активен в ответах так, что Кокорин и Мамаев отдыхают, его похоже просто прёт от внимания к его персоне
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#5  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Назаров не столь хороший актер, может, просто Федун подвержен некоему внушению.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:07)
  • +2
  •  (4)

Ну почему один? Вдвоем - с прапорщиком-придурком. А если Кафель будет никакой, то уже трое.

Нормально. Можно уже хором песни петь
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Saveger  СПб (Сегодня, 14:03)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сам Назаров-то попал в шорт-лист? А то пыжится-пыжится... и чего спрашивается пыжится, если в шорт-лист не зовут??


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 14:01)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гнида
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:00)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
повезло что у нас нет таких стихоплетов)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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