Дмитрий Назаров: я раскачивал лодку? "Спартак" не лодка, а целый линкор!

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поспорил с болельщиком в инстаграме, обвинившим его в "раскачивании лодки"."Спасибо, что раскачали лодку. Один будете на стадион теперь ходить?" — написал болельщик в комментариях."А вы все уедете за Каррерой? И что вы там делать будете? Сидеть вокруг его дома и кричать "а тутти"?! Да он полицию вызовет на второй день. Кстати,"Спартак" не лодка! Это целый линкор!" — ответил ему Назаров.Напомним, в сентябре Назаров опубликовал стихотворение с критикой экс главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили записи лайк, после чего были отстранены от работы с главной командой.