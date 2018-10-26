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"Идет бычок, бодается" - пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Краснодаром" (видео)

ЦСКА представил проморолик к предстоящему матчу 12-го тура российской премьер-лиги против "Краснодара".

В ролике, защитник армейце Родриго Бекао оседлал механического быка.



Матч ЦСКА – "Краснодар" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало – 19.00 по московскому времени.
Теги: Бекао ЦСКА Краснодар
Сегодня, 12:26
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(3)
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 13:10)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
serega_user,
Ну кони хотя бы набирают очки в ЛЧ, в отличие от проперженной дрезины.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:02)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Чё за мода пошла с этими видосами? Тренировались бы лучше.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  kuzz  Москва (Сегодня, 12:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Идёт бычок, бодается,
Очки свои берёт
Но с #ЦСКА встречается...
Лепеху им кладет
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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