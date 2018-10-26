Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:53
Евгений Гинер приобрел большой пакет акций одного из крупнейших в России заводов по переработке шин
Евгений Гинер приобрел большой пакет акций одного из крупнейших в России заводов по переработке шин
13:30
"Барселона" - "Реал": в телетрансляции будет использована инновационная технология передачи звука (4)
"Барселона" - "Реал": в телетрансляции будет использована инновационная технология передачи звука (4)
12:26
"Идет бычок, бодается" - пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Краснодаром" (видео) (3)
"Идет бычок, бодается" - пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Краснодаром" (видео) (3)
11:23
Андрей Червиченко: в матче с "Рейнджерс" самоотдача была на уровне - не то, что при Каррере (10)
Андрей Червиченко: в матче с "Рейнджерс" самоотдача была на уровне - не то, что при Каррере (10)
10:44
Фанаты "Спартака" во время матча с "Рейнджерс" поддерживали Карреру и оскорбляли Федуна и Глушакова (видео) (6)
Фанаты "Спартака" во время матча с "Рейнджерс" поддерживали Карреру и оскорбляли Федуна и Глушакова (видео) (6)
10:24
Сесар Навас: несмотря на решение УЕФА, мы будем пробовать пробиться в еврокубки - для этого нужно выиграть Кубок России (3)
Сесар Навас: несмотря на решение УЕФА, мы будем пробовать пробиться в еврокубки - для этого нужно выиграть Кубок России (3)
09:32
Александр Максименко: шотландцы просто грузили мяч в нашу штрафную - голевых моментов у них не было (4)
Александр Максименко: шотландцы просто грузили мяч в нашу штрафную - голевых моментов у них не было (4)
02:16
Адвокат Дарьи Глушаковой: действия Дениса в ходе бракоразводного процесса указывают на его непорядочность (8)
Адвокат Дарьи Глушаковой: действия Дениса в ходе бракоразводного процесса указывают на его непорядочность (8)
00:13
Сергей Семак: сейчас у "Зенита" команда уровня Лиги Европы. Раньше была уровня Лиги чемпионов (22)
Сергей Семак: сейчас у "Зенита" команда уровня Лиги Европы. Раньше была уровня Лиги чемпионов (22)
Вчера, 23:59
"Челси" уверенно переиграл БАТЭ (1)
"Челси" уверенно переиграл БАТЭ (1)
Вчера, 23:54
"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов (76)
"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов (76)
Вчера, 22:40
Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо" (6)
Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо" (6)
Вчера, 22:35
Сергей Семак: Маркизио сложно играть три матча в неделю (6)
Сергей Семак: Маркизио сложно играть три матча в неделю (6)
Вчера, 22:25
Курбан Бердыев: о матче со "Спартаком" пока не думал (1)
Курбан Бердыев: о матче со "Спартаком" пока не думал (1)
Вчера, 21:55
"Арсенал" в гостях переиграл "Спортинг"
"Арсенал" в гостях переиграл "Спортинг"
Вчера, 21:55
"Милан" дома проиграл "Бетису"
"Милан" дома проиграл "Бетису"
Вчера, 21:54
"РБ Лейпциг" взял верх над "Селтиком"
"РБ Лейпциг" взял верх над "Селтиком"
Вчера, 21:49
"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо" (74)
"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо" (74)
"Идет бычок, бодается" - пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Краснодаром" (видео)
ЦСКА представил проморолик к предстоящему матчу 12-го тура российской премьер-лиги против "Краснодара".
В ролике, защитник армейце Родриго Бекао оседлал механического быка.
Матч ЦСКА – "Краснодар" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало – 19.00 по московскому времени.
В ролике, защитник армейце Родриго Бекао оседлал механического быка.
Идёт бычок, бодается,— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 26, 2018
Очки свои берёт
Но с #ЦСКА встречается...
Превью #CSKATV к игре #ЦСКАкраснодар! pic.twitter.com/OmoCB4lewc
Матч ЦСКА – "Краснодар" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало – 19.00 по московскому времени.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.