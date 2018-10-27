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Екатеринбург Уфа
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Кононов опять нестабилен. Подопечные будущего тренера "Спартака" не смогли победить "Оренбург"
Тульский "Арсенал", главный тренер которого в скором времени должен - по крайней мере, об этом твердит целый ряд инсайдеров и СМИ - возглавить "Спартак", оставшийся без рулевого после увольнения Карреры, не сумел переиграть дома "Оренбург". О слабых местах команды Олега Кононова
Цена победы на "Спартаком"
Еще пару недель назад было очевидным, что фаворитом в игре между Тулой и Оренбургом является команда из последнего города. Уральцы стойко гнули свою линию в каждом матче, прекрасно знали - это было видно, - что им надо делать на поле, и вообще поражали удивительной цельностью для команды, только покинувшей ФНЛ.
После победы над "Спартаком" неделей ранее многие почему-то позабыли о нестабильности "Арсенала" и многочисленных ошибках команды Кононова. По общей реакции в сети можно было проследить, что к "пушкарям" перед началом тура относились как к претендентам на победу. А зря.
В игре против "Оренбурга" у туляков плохо получалось обострять
Да, именно так: не стоит в данном случае кивать на два забитых гола. Они вполне могли состояться и при полном неумении "Арсенала" атаковать - все-таки ключевое здесь это ошибки обороны. В первом тайме "пушкари" отобрали мяч у гостей и не позволяли распоряжаться им дольше, чем на две-три передачи. Хозяева здорово накрывали соперника прессингом уже в опорной зоне: единственное, что оставалось делать команде Федотова, - идти простым путем, заряжая на пытающегося отрываться Козлова. До перерыва ни одной более-менее удачной попытки этого зафиксировано не было.
Это важно не только в контексте разбора конкретного футбольного матча, но и касаемо упорных слухов насчет Кононова в "Спартаке". Конечно, там будут совершенно иные условия и другие футболисты. Но у "красно-белых" сейчас - та же самая проблема (неумение при хорошем владении проводить финальную стадию атаки).
"Арсенал" наваливался на штрафную площадь Фролова и устраивал поперечные передачи. Длилось это по разному - в зависимости от того, как скоро до мяча добирался Мирзов. Он постоянно пытался брать игру на себя, что заканчивалось потерями. В итоге при тотальном владении и превосходстве "оружейников" в первом тайме реальных голевых моментов они не создали до ошибки Фролова, отдавшего в своей же штрафной пас сопернику.
Вопросы темперамента
Этот момент не первый раз вменяют Кононову. Ходят разговоры о том, что специалист слишком мягок и на крайние меры способен далеко не всегда. Представьте, насколько это важно в стане "красно-белых", где за долгое время добился успеха лишь крайне эмоциональный и харизматичный Каррера?
Может, дело здесь в другом, но часть истины в данном вопросе точно есть: забив гол, "Арсенал" то ли расслаблялся, то ли терял интерес к игре. Не переходил на оборонительную модель, а просто переставал играть. Особенно это было заметно после перерыва, когда "Оренбург" забивал свой первый мяч. Есть вероятность, что столь неровные отрезки связаны именно с фигурой главного тренера - с его требовательностью, злостью руководителя, и конечно, энергией.
Оборона "Арсенала"
Брать отдельные перфомансы - речь об ужасной передаче Беляева своему голкиперу на последних минутах встречи - не имеет смысла, потому что к ним тренер обычно имеет минимум отношения. Это, скорее, вопрос класса и формы конкретного игрока. Но защита туляков и в целом действовала довольно слабо: понятное дело, что Олег Кононов собирается менять наш футбол, только вот при той легкости, с которой "Оренбург" пробирался к владениям Левашова - особенно в те моменты, когда были задействованы фланги - главный тренер "Арсенала" добьется лишь обратного эффекта.
Хозяевам страшно не хватало плотности. Далеко не самая интересно атакующая команда лиги без всяких трудностей находила свободные зоны и прямолинейно это использовала. При всем уважении к Олегу Георгиевичу - его "Краснодар" мне очень нравился - в "Спартаке" такой игры сзади не простят ни болельщики, ни пресса.
Слово в защиту Олега Кононова
Хотелось бы немного смягчить: у "Арсенала" далеко не все так ужасно. В плане обострений - это всегда чрезвычайно сложно делать против соперников, торчащих внутри своей штрафной. Именно поэтому нельзя сказать, что в данном компоненте туляки были прямо-таки кошмарны.
А насчет неоправданного риска защитников неподалеку от своих ворот: это же вообще стихия Кононова. Его команды всегда старались так играть. Пусть во вред себе, зато весело и результативно. Немного другое дело, что чем ниже класс игроков, тем сильнее это сказывается. А тульский коллектив мастерским никак не назовешь.
Но по итогам уже довольно долгой работы Кононова в "Арсенале" получается так, что команда остается нестабильной и с массой слабых мест. И это, несмотря на любые симпатии, надо признать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Прессбол"
Цена победы на "Спартаком"
Еще пару недель назад было очевидным, что фаворитом в игре между Тулой и Оренбургом является команда из последнего города. Уральцы стойко гнули свою линию в каждом матче, прекрасно знали - это было видно, - что им надо делать на поле, и вообще поражали удивительной цельностью для команды, только покинувшей ФНЛ.
После победы над "Спартаком" неделей ранее многие почему-то позабыли о нестабильности "Арсенала" и многочисленных ошибках команды Кононова. По общей реакции в сети можно было проследить, что к "пушкарям" перед началом тура относились как к претендентам на победу. А зря.
В игре против "Оренбурга" у туляков плохо получалось обострять
Да, именно так: не стоит в данном случае кивать на два забитых гола. Они вполне могли состояться и при полном неумении "Арсенала" атаковать - все-таки ключевое здесь это ошибки обороны. В первом тайме "пушкари" отобрали мяч у гостей и не позволяли распоряжаться им дольше, чем на две-три передачи. Хозяева здорово накрывали соперника прессингом уже в опорной зоне: единственное, что оставалось делать команде Федотова, - идти простым путем, заряжая на пытающегося отрываться Козлова. До перерыва ни одной более-менее удачной попытки этого зафиксировано не было.
Это важно не только в контексте разбора конкретного футбольного матча, но и касаемо упорных слухов насчет Кононова в "Спартаке". Конечно, там будут совершенно иные условия и другие футболисты. Но у "красно-белых" сейчас - та же самая проблема (неумение при хорошем владении проводить финальную стадию атаки).
"Арсенал" наваливался на штрафную площадь Фролова и устраивал поперечные передачи. Длилось это по разному - в зависимости от того, как скоро до мяча добирался Мирзов. Он постоянно пытался брать игру на себя, что заканчивалось потерями. В итоге при тотальном владении и превосходстве "оружейников" в первом тайме реальных голевых моментов они не создали до ошибки Фролова, отдавшего в своей же штрафной пас сопернику.
Вопросы темперамента
Этот момент не первый раз вменяют Кононову. Ходят разговоры о том, что специалист слишком мягок и на крайние меры способен далеко не всегда. Представьте, насколько это важно в стане "красно-белых", где за долгое время добился успеха лишь крайне эмоциональный и харизматичный Каррера?
Может, дело здесь в другом, но часть истины в данном вопросе точно есть: забив гол, "Арсенал" то ли расслаблялся, то ли терял интерес к игре. Не переходил на оборонительную модель, а просто переставал играть. Особенно это было заметно после перерыва, когда "Оренбург" забивал свой первый мяч. Есть вероятность, что столь неровные отрезки связаны именно с фигурой главного тренера - с его требовательностью, злостью руководителя, и конечно, энергией.
Оборона "Арсенала"
Брать отдельные перфомансы - речь об ужасной передаче Беляева своему голкиперу на последних минутах встречи - не имеет смысла, потому что к ним тренер обычно имеет минимум отношения. Это, скорее, вопрос класса и формы конкретного игрока. Но защита туляков и в целом действовала довольно слабо: понятное дело, что Олег Кононов собирается менять наш футбол, только вот при той легкости, с которой "Оренбург" пробирался к владениям Левашова - особенно в те моменты, когда были задействованы фланги - главный тренер "Арсенала" добьется лишь обратного эффекта.
Хозяевам страшно не хватало плотности. Далеко не самая интересно атакующая команда лиги без всяких трудностей находила свободные зоны и прямолинейно это использовала. При всем уважении к Олегу Георгиевичу - его "Краснодар" мне очень нравился - в "Спартаке" такой игры сзади не простят ни болельщики, ни пресса.
Слово в защиту Олега Кононова
Хотелось бы немного смягчить: у "Арсенала" далеко не все так ужасно. В плане обострений - это всегда чрезвычайно сложно делать против соперников, торчащих внутри своей штрафной. Именно поэтому нельзя сказать, что в данном компоненте туляки были прямо-таки кошмарны.
А насчет неоправданного риска защитников неподалеку от своих ворот: это же вообще стихия Кононова. Его команды всегда старались так играть. Пусть во вред себе, зато весело и результативно. Немного другое дело, что чем ниже класс игроков, тем сильнее это сказывается. А тульский коллектив мастерским никак не назовешь.
Но по итогам уже довольно долгой работы Кононова в "Арсенале" получается так, что команда остается нестабильной и с массой слабых мест. И это, несмотря на любые симпатии, надо признать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Прессбол"
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