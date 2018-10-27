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Кононов опять нестабилен. Подопечные будущего тренера "Спартака" не смогли победить "Оренбург"

Кононов опять нестабилен. Подопечные будущего тренера "Спартака" не смогли победить "Оренбург"Тульский "Арсенал", главный тренер которого в скором времени должен - по крайней мере, об этом твердит целый ряд инсайдеров и СМИ - возглавить "Спартак", оставшийся без рулевого после увольнения Карреры, не сумел переиграть дома "Оренбург". О слабых местах команды Олега Кононова

Цена победы на "Спартаком"

Еще пару недель назад было очевидным, что фаворитом в игре между Тулой и Оренбургом является команда из последнего города. Уральцы стойко гнули свою линию в каждом матче, прекрасно знали - это было видно, - что им надо делать на поле, и вообще поражали удивительной цельностью для команды, только покинувшей ФНЛ.

После победы над "Спартаком" неделей ранее многие почему-то позабыли о нестабильности "Арсенала" и многочисленных ошибках команды Кононова. По общей реакции в сети можно было проследить, что к "пушкарям" перед началом тура относились как к претендентам на победу. А зря.

В игре против "Оренбурга" у туляков плохо получалось обострять

Да, именно так: не стоит в данном случае кивать на два забитых гола. Они вполне могли состояться и при полном неумении "Арсенала" атаковать - все-таки ключевое здесь это ошибки обороны. В первом тайме "пушкари" отобрали мяч у гостей и не позволяли распоряжаться им дольше, чем на две-три передачи. Хозяева здорово накрывали соперника прессингом уже в опорной зоне: единственное, что оставалось делать команде Федотова, - идти простым путем, заряжая на пытающегося отрываться Козлова. До перерыва ни одной более-менее удачной попытки этого зафиксировано не было.

Это важно не только в контексте разбора конкретного футбольного матча, но и касаемо упорных слухов насчет Кононова в "Спартаке". Конечно, там будут совершенно иные условия и другие футболисты. Но у "красно-белых" сейчас - та же самая проблема (неумение при хорошем владении проводить финальную стадию атаки).

"Арсенал" наваливался на штрафную площадь Фролова и устраивал поперечные передачи. Длилось это по разному - в зависимости от того, как скоро до мяча добирался Мирзов. Он постоянно пытался брать игру на себя, что заканчивалось потерями. В итоге при тотальном владении и превосходстве "оружейников" в первом тайме реальных голевых моментов они не создали до ошибки Фролова, отдавшего в своей же штрафной пас сопернику.

Вопросы темперамента

Этот момент не первый раз вменяют Кононову. Ходят разговоры о том, что специалист слишком мягок и на крайние меры способен далеко не всегда. Представьте, насколько это важно в стане "красно-белых", где за долгое время добился успеха лишь крайне эмоциональный и харизматичный Каррера?

Может, дело здесь в другом, но часть истины в данном вопросе точно есть: забив гол, "Арсенал" то ли расслаблялся, то ли терял интерес к игре. Не переходил на оборонительную модель, а просто переставал играть. Особенно это было заметно после перерыва, когда "Оренбург" забивал свой первый мяч. Есть вероятность, что столь неровные отрезки связаны именно с фигурой главного тренера - с его требовательностью, злостью руководителя, и конечно, энергией.

Оборона "Арсенала"

Брать отдельные перфомансы - речь об ужасной передаче Беляева своему голкиперу на последних минутах встречи - не имеет смысла, потому что к ним тренер обычно имеет минимум отношения. Это, скорее, вопрос класса и формы конкретного игрока. Но защита туляков и в целом действовала довольно слабо: понятное дело, что Олег Кононов собирается менять наш футбол, только вот при той легкости, с которой "Оренбург" пробирался к владениям Левашова - особенно в те моменты, когда были задействованы фланги - главный тренер "Арсенала" добьется лишь обратного эффекта.

Хозяевам страшно не хватало плотности. Далеко не самая интересно атакующая команда лиги без всяких трудностей находила свободные зоны и прямолинейно это использовала. При всем уважении к Олегу Георгиевичу - его "Краснодар" мне очень нравился - в "Спартаке" такой игры сзади не простят ни болельщики, ни пресса.

Слово в защиту Олега Кононова

Хотелось бы немного смягчить: у "Арсенала" далеко не все так ужасно. В плане обострений - это всегда чрезвычайно сложно делать против соперников, торчащих внутри своей штрафной. Именно поэтому нельзя сказать, что в данном компоненте туляки были прямо-таки кошмарны.

А насчет неоправданного риска защитников неподалеку от своих ворот: это же вообще стихия Кононова. Его команды всегда старались так играть. Пусть во вред себе, зато весело и результативно. Немного другое дело, что чем ниже класс игроков, тем сильнее это сказывается. А тульский коллектив мастерским никак не назовешь.

Но по итогам уже довольно долгой работы Кононова в "Арсенале" получается так, что команда остается нестабильной и с массой слабых мест. И это, несмотря на любые симпатии, надо признать.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: "Прессбол"
Теги: Кононов Оренбург Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 19:27
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#5  Sergey Gritsay  Краснодар (Сегодня, 20:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
На фига ему Спартак нужен?
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 20:30)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metric
Аликперов тебя ждет,Олег


Пусть сначала с Глушаковым согласует.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:10)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
....Не знаю за какие заслуги его в Спартак сватают

Тем, кто любит колбасу и законы, лучше не смотреть, как они делаются. (с)
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 20:06)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Аликперов тебя ждет,Олег
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 20:05)
  • 0
  •  (6)
online

Да при Божовиче Арсенал гораздо симпатичнее смотрелся.Не знаю за какие заслуги его в Спартак сватают
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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