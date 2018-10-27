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Олег Кононов не стал обещать болельщикам "Арсенала", что отработает контракт до конца

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после ничьей с "Оренбургом" (2:2) в матче 12-го тура чемпионата России не стал комментировать информацию о том, что он в ближайшее время возглавит "Спартак". Пост в московском клубе стал вакантен после того, как руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру.

- Перед матчем болельщики холодно встретили вас. Связываете это с разговорами о "Спартаке"? Можете успокоить их и сказать, что отработаете контракт до конца?

- Сегодня холодная погода - я не слышал. Может, вы слышали, - сказал Кононов. - На эту тему я даже не хочу говорить. На данный момент на эту тему я не буду говорить – она закрывается, потому что она не официальна.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Арсенал Тула
Сегодня, 19:29
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(2)
#9  ajax101  Москва (Сегодня, 20:34)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какая разница кто в Спартаке тренер?
Главное чтобы Ромашку не изводил тренировками!
А уж шестое место ОПГ Ромашка гарантирует.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#8  Kytarba  Сочи (Сегодня, 20:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: sparwik53
Кононов в больших клубах не работал, Краснодар в ту пору только набирал вес.


А,кто работал Каррера?став чемпионом или Семак до "Зенита или Гончаренко до ЦСКА или Анри до "Монако"..Ну работал Манчини и что?
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#7  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:28)
  • -2
  •  (4)

Я ли, не я ли, ... в одеяли.Гурам, быстрее меняй его вместе с греческим прицепом.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  american boy   (Сегодня, 20:16)
  • -1
  •  (3)

Бриг,
Ахах, ну и какую игру сегодня Оренбург показал? Результат есть тут без вопросов
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
- Сегодня холодная погода - я не слышал.

Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром
подуло... Знобит...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  Бриг   (Сегодня, 19:48)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Если, уж кого брать Спартаку, это Федотова из Оренбурга....Будет и игра и стиль..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 19:46)
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
хочу видеть свиноъйоп в каждом матче, не только с нами!

сказал ослик с разорванной жопой от Спартака
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:41)
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  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Тем не менее, с тем составом, что у него был, он добился абсолютно возможного минимума.
Недавно то ли читал, то ли смотрел с ним интервью - не помню - он говорил, что для него результат второстепенен, главное - атакующая игра.
Что ж, с таким взглядом на футбол и с такой преданностью к своему рабочему месту ему самое место в "Спартаке"! Поскорее бы уже его туляки выперли: хочу видеть свиноъйоп в каждом матче, не только с нами! Лишь бы лёнечка подольше его в клубе держал: ведь он любит со всем согласных подчинённых!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:31)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов в больших клубах не работал, Краснодар в ту пору только набирал вес.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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