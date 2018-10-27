Олег Кононов не стал обещать болельщикам "Арсенала", что отработает контракт до конца

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после ничьей с "Оренбургом" (2:2) в матче 12-го тура чемпионата России не стал комментировать информацию о том, что он в ближайшее время возглавит "Спартак". Пост в московском клубе стал вакантен после того, как руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру.- Сегодня холодная погода - я не слышал. Может, вы слышали, - сказал Кононов. - На эту тему я даже не хочу говорить. На данный момент на эту тему я не буду говорить – она закрывается, потому что она не официальна.