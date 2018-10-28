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Сигурдссон сыграет в стартовом составе ЦСКА в матче против "Краснодара"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Жиронкин.
Теги: ЦСКА Краснодар
Сегодня, 17:54
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