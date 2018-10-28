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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Виктор Гончаренко: до замен мы хорошо смотрелись, но Бийол и Хосонов не попали в игру
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 12 тура чемпионата России отметил, что вышедшие на замену футболисты ослабили игру и рассказал о физических проблемах Алана Дзагоева, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– Думаю, до замен мы хорошо смотрелись, в принципе контролировали игру и после забитого мяча. Но с выходом Бийола и Хосонова, которые не попали просто в игру, не было ни отбора, ни начала атаки. Давление в этом случае усиливается. Не могу сказать, что это стало причиной поражения, мы в целом смотрелись неплохо. Наверное, пустовато смотрелись и мы, и «Краснодар», хотя у нас было на два дня больше на подготовку. Пока не хватает опыта игры на два фронта, сказывается несыгранность. Взаимопонимания с выходом Такумы, Сигурдссона, Влашича нет, не чувствуем друг друга. Не можем сдержать натиск, выйти в атаку, это и послужило причиной.
—ЦСКА не может победить в третьем подряд домашнем матче с прямыми конкурентами, плюс в августе проиграли «Ростову». Это можно назвать системой?
— Конечно, дома проигрывать всегда неприятно. Но каждая отдельная игра — это своя история. О системе говорить можно, но это совсем не правильно. «Ростов» и «Локомотив» играли закрыто, а сегодня была атака на атаку. Так что нельзя говорить о системе.
— Если не секрет, что было в записке для Влашича?
— В записках мы показываем, как перестраиваемся. Взаимопонимания не хватает, поэтому важно писать и пробовать доводить так.
— Алан Дзагоев не сыграл даже часа. Ранняя замена значит, что вы недовольны его объёмом? И когда ждать набора физических кондиций?
— Мы все ждем, что он вернется в прежнюю форму и будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда он мог решить исход матча. В предыдущие сезоны ему это удавалось, но сейчас он не в такой форме находится. Он здоров, у него нет глобальных болячек, так что ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции и будет решать исходы матчей.
— Проясните логику замены: не самое очевидное решение — снимать нападающего. Не жалеете об этом?
— Ну нет. Можно говорить о заменах, но многие игроки пусто смотрятся. Ты вроде стартуешь, но не с таким хорошим рвением. Тот же Федя Чалов был на поле, но не выполнял многое из того, что делал раньше. Замена напрашивалась. Вопрос не в замене Чалова, а в том, что игроки, вышедшие на замену, сыграли ещё хуже.
– Думаю, до замен мы хорошо смотрелись, в принципе контролировали игру и после забитого мяча. Но с выходом Бийола и Хосонова, которые не попали просто в игру, не было ни отбора, ни начала атаки. Давление в этом случае усиливается. Не могу сказать, что это стало причиной поражения, мы в целом смотрелись неплохо. Наверное, пустовато смотрелись и мы, и «Краснодар», хотя у нас было на два дня больше на подготовку. Пока не хватает опыта игры на два фронта, сказывается несыгранность. Взаимопонимания с выходом Такумы, Сигурдссона, Влашича нет, не чувствуем друг друга. Не можем сдержать натиск, выйти в атаку, это и послужило причиной.
—ЦСКА не может победить в третьем подряд домашнем матче с прямыми конкурентами, плюс в августе проиграли «Ростову». Это можно назвать системой?
— Конечно, дома проигрывать всегда неприятно. Но каждая отдельная игра — это своя история. О системе говорить можно, но это совсем не правильно. «Ростов» и «Локомотив» играли закрыто, а сегодня была атака на атаку. Так что нельзя говорить о системе.
— Если не секрет, что было в записке для Влашича?
— В записках мы показываем, как перестраиваемся. Взаимопонимания не хватает, поэтому важно писать и пробовать доводить так.
— Алан Дзагоев не сыграл даже часа. Ранняя замена значит, что вы недовольны его объёмом? И когда ждать набора физических кондиций?
— Мы все ждем, что он вернется в прежнюю форму и будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда он мог решить исход матча. В предыдущие сезоны ему это удавалось, но сейчас он не в такой форме находится. Он здоров, у него нет глобальных болячек, так что ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции и будет решать исходы матчей.
— Проясните логику замены: не самое очевидное решение — снимать нападающего. Не жалеете об этом?
— Ну нет. Можно говорить о заменах, но многие игроки пусто смотрятся. Ты вроде стартуешь, но не с таким хорошим рвением. Тот же Федя Чалов был на поле, но не выполнял многое из того, что делал раньше. Замена напрашивалась. Вопрос не в замене Чалова, а в том, что игроки, вышедшие на замену, сыграли ещё хуже.
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