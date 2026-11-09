Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Зенит
2 - 2 2 2
РостовЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ТекстильщикЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
Ротор
1 - 1 1 1
ЛенинградецЗавершен
Спартак Кострома
0 - 4 0 4
Нижний НовгородЗавершен

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико"

"Барселона" одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Фото: Marca
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонцев, которые сохранили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. Хозяева открыли счёт на 10-й минуте благодаря голу Джулиано Симеоне. Незадолго до перерыва Фермин Лопес восстановил равновесие, отличившись на 45-й минуте. Во втором тайме полузащитник "Барселоны" вновь поразил ворота мадридцев. На 66-й минуте испанец оформил дубль и принёс гостям три очка.

"Барселона" с 33 очками продолжает возглавлять чемпионат Испании. "Атлетико" имеет в активе 28 баллов и занимает третье место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится