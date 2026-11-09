"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико"

"Барселона" одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Фото: Marca

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонцев, которые сохранили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. Хозяева открыли счёт на 10-й минуте благодаря голу Джулиано Симеоне. Незадолго до перерыва Фермин Лопес восстановил равновесие, отличившись на 45-й минуте. Во втором тайме полузащитник "Барселоны" вновь поразил ворота мадридцев. На 66-й минуте испанец оформил дубль и принёс гостям три очка.



"Барселона" с 33 очками продолжает возглавлять чемпионат Испании. "Атлетико" имеет в активе 28 баллов и занимает третье место.

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Барселона