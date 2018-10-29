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"Рубин" — "Спартак": Глушаков и Еременко остались в запасе, Азмун не попал в заявку

Стали известны составы "Рубина" и "Спартака" на предстоящий матч 12-го тура РПЛ.

"Рубин": Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Сесар Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберёзкин, Коновалов, Полоз.

Запасные: Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Мухаметзянов, Шекари Гезелгайех, Бухаров.

"Спартак": Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев, Попов, Зобнин, Игнатов, Ханни.

Запасные: Ребров, Рассказов, Самедов, Глушаков, Ерёменко, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Нимели.
Теги: Рубин Спартак
Сегодня, 19:25
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#35  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 20:16)
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online

Дело Карреры живёт?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#34  Blessing  Спб (Сегодня, 20:15)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
спартак без негров???

Может повезёт, и мы увидим новое поколение поросячьих академиков в лице зимбабвца Нимели?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#33  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:13)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonYA
Где опять Мельгарехо ?

Выйдет в районе 60-й минуты вместо Попова и сообразит гол.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#32  хэн  липецк (Сегодня, 20:09)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
да ужжж...маловато защитников.надо бы ещё Рассказова выпустить
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
#31  Avtokrat   (Сегодня, 20:08)
  • 0
  •  (0)
online

Шмайхель,
Он монетку кидал.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#30  Евгений Буров   (Сегодня, 20:02)
  • -1
  •  (3)

а где Азмун товарняк катают видимо как говориться будем посмотреть wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#29  Волжанин   (Сегодня, 19:57)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
что вы мля делаете .....

Неграм играть не дают, расизмом попахивает.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#28  zloy   (Сегодня, 19:57)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Сибирячок,
цель рианчо - скатать по нолям
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#27  Батька   (Сегодня, 19:57)
  • -1
  •  (3)
online

3-4-3 ))

Джикия боккети Кутепов
Петкович Зобнин Игнатов Комбарова
Хани - Попов - ташаев )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#26  zloy   (Сегодня, 19:56)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
3 - 2 рубин победит
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#25  oblom   (Сегодня, 19:54)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обалдеть...Совсем грустно становится.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#24  Батька   (Сегодня, 19:53)
  • +1
  •  (3)
online

Окуеть состав )) что вы мля делаете .....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#23  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 19:53)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Петкович и Комбаров в основе это пизд.ц. Где опять Мельгарехо ?
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#22  Сибирячок   (Сегодня, 19:50)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ставьте на Рубин. Это последний матч киево-казанского коуча.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#21  chpockman  Хвастовичи (Сегодня, 19:49)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ПЕТКОВИЧ!!!!....
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
#20  Шмайхель   (Сегодня, 19:48)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Рианчо выбирал состав методом тыка и с завязанными глазами ?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#19  Волжанин   (Сегодня, 19:47)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
спартак без негров?

Один в запасе есть.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#18  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У Барселоны тика така, у свинарни боюсь боюсь

Глушаков и Еременко остались в запое
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 19:42)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
5-2-3-0 sleepy
Сцука, где обещанные 4-3-3? Вот новый тренер закосячил сразу. Верните Валеру.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  iDEAD  Череповец (Сегодня, 19:41)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: ajax101
У Кутепова с Арсеналом был первый матч после травмы. Сейчас будет лучше.

нет
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 19:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
Это что бл*ть такое?!?

Это в цветах Спартака нет чёрного
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 19:39)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Этот клоун Рианчо ваще в своё уме?Это что за состав???
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#13  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 19:37)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это что бл*ть такое?!?
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 19:37)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Без крайних защитников страшновато играть.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  ajax101  Москва (Сегодня, 19:35)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: ajax101
Петкович в основе пугает

А комбаров, кутепов не пугает? Это худшие игроки.


Комбаров - идейный раздолбай, а Петкович - просто раздолбай.
У Кутепова с Арсеналом был первый матч после травмы. Сейчас будет лучше.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#10  makcnmka   (Сегодня, 19:34)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Без нападения... будем защищаться))) Ханни типа на острие? Или Попов? в FIFA даже так нарочно не придумаешь))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#9  Ozzy  пос.Тарасовская (Сегодня, 19:32)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Обычный матч фнл
Регистрация: 14.07.2018 [жалоба]
#8  iDEAD  Череповец (Сегодня, 19:32)
  • +1
  •  (3)
online

ахахахаха , давай испанец жги )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 19:31)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
спартак без негров???


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Critique   (Сегодня, 19:29)
  • +2
  •  (2)
online

Ахренительный состав!
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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