Кучаев назвал лучшего капитана в своей карьере

Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев назвал лучшего капитана в своей карьере.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Кучаева, Игорь Акинфеев - лучший капитан в его карьере.

- У меня их было не так много. Акинфеев.

Есть черты, которые хотелось бы у него перенять? Профессионализм. Человек в 39 лет играет на таком уровне! Его любовь к футболу нескончаема, - приводит слова Кучаева "РБ Спорт".

Константин Кучаев выступал за ЦСКА с 2017 по 2024 год и провел в составе красно-синих 153 матча, записав на свой счет 11+15 по системе "гол+пас". После ухода из стана "армейцев" полузащитник был игроком "Пари НН", а с лета 2024 года выступает за "Ростов".

Игорь Акинфеев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за ЦСКА. На счету голкипера также 111 матчей в составе национальной команды России. Действующий контракт футболиста с "армейцами" рассчитан до конца текущего сезона.

