Лещук рассказал, как чувствует себя "Динамо" при новом тренере: больших запретов нет

- Все выдохнули, более расслаблены. Больших запретов нет, Ролан Александрович говорит, что следить строго за нами не будут, всё больше на доверии.
Если ты это доверие пошатнёшь, то будут вопросы, - приводит слова Лещука "Советский спорт".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года, на данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.
В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона. В тренерский штаб Гусева также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. После 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе.