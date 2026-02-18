Матчи Скрыть

Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 0 0 0
Кайсар1 тайм
Ахмат
0 - 1 0 1
Тобол1 тайм
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Лещук рассказал, как чувствует себя "Динамо" при новом тренере: больших запретов нет

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук рассказал, как чувствует себя команда при новом тренерском штабе.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Лещука, команда почувствовала облегчение с приходом нового тренерского штаба и теперь все построено на доверии.

- Все выдохнули, более расслаблены. Больших запретов нет, Ролан Александрович говорит, что следить строго за нами не будут, всё больше на доверии.

Если ты это доверие пошатнёшь, то будут вопросы, - приводит слова Лещука "Советский спорт".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года, на данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.

В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона. В тренерский штаб Гусева также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. После 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе.

