Колыванов оценил переход Вахании в "Краснодар"

- Его взяли с расчетом на будущее. Не дай Бог какое-то повреждение получит какой-то защитник или будет на карточке, Вахания может вполне достойно выйти и заменить его.
Он заслужил этот переход своей работой, своим отношением в сборной, и в "Ростове", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что защитник "Ростова" Илья Вахания в летнее трансферное окно официально станет игроком "Краснодара" - футболист заключил с "быками" контракт до июня 2030 года, однако остаток текущего сезона доиграет в составе ростовчан.
Вахания выступает за "Ростов" с 2023 года - всего он вышел на поле в 97 матчах и записал на свой счет четыре забитых мяча и семь голевых передач. На счету игрока семь матчей в составе сборной России и один забитый гол.