Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 0 0 0
Кайсар1 тайм
Ахмат
0 - 1 0 1
Тобол1 тайм
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Колыванов оценил переход Вахании в "Краснодар"

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал переход Ильи Вахании в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Колыванова, Вахания заслужил этот переход своей игрой в клубе и сборной.

- Его взяли с расчетом на будущее. Не дай Бог какое-то повреждение получит какой-то защитник или будет на карточке, Вахания может вполне достойно выйти и заменить его.
Он заслужил этот переход своей работой, своим отношением в сборной, и в "Ростове", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что защитник "Ростова" Илья Вахания в летнее трансферное окно официально станет игроком "Краснодара" - футболист заключил с "быками" контракт до июня 2030 года, однако остаток текущего сезона доиграет в составе ростовчан.

Вахания выступает за "Ростов" с 2023 года - всего он вышел на поле в 97 матчах и записал на свой счет четыре забитых мяча и семь голевых передач. На счету игрока семь матчей в составе сборной России и один забитый гол.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится