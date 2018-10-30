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Валерий Рейнгольд: в "Спартаке" пора провести тотальную чистку

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча с "Рубином" (1:1).

"Игра "Спартака" явно не стала лучше после увольнения Карреры. Ощущение такое, что футболисты на поле выходят с дрожью в коленях, у них просто ничего получается. Вели 1:0 у "Рубина", но упустили победу на последних секундах. Впрочем, дело не в счете, а в игре.

В "Спартаке" необходимо сделать тотальную чистку. Когда в команде бардак, то находится очень мало грамотных нормальных людей, которые этот бардак могут остановить", — приводит слова Рейнгольда

Спорт уик-энд
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 10:48
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12
(4)
#12  МАРТ  тюмень (Сегодня, 11:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: nnn69
Кто будет делать эту чистку? Всем плевать, покупают игроков в центр поля, уже человек десять центральных полузащитников, при этом фланговые защитники это беда наверное последних пяти лет. Кто там играет? Комбаров, Ещенко, Петкович, это мрак, 70% пропущенных голов с флангов. Притащили Педро Рошу за 15 млн который сыграл 20 мин за год.Не физической формы, никакой мысли в игре, что с Кареррой что без него. Зобнин еле живой, но каждый раз в основе. Бардак сумасшедшего уровня.

чистка действительно нужна!
в первую очередь убрать Измайлова и вернуть Жиркова, того кто купил Промеса и при ком мы стали чемпионами!
второе, пора координально очистить состав от шлака и не способных идти вреред игроков :
Глушакова, Комбарова,Ещенко,Адриано, Роши, Попова,Петковича, Фернандо и Хани!
купять пять-шесть игроков, для которых приход в Спартак будет действительно шаг вперед и возможность прогрессировать! и безусловно ставить в основу свой молодняк, выросший с ромбиком! Игнатова и Рассказова, Ломовицкого! вернуть Гулиева! да пока сырые, но с каждой игрой в чемпионате и еврокубках они будут прибавлять!

ты своими деньгами так же распоряжаешься?..время горкомов и ВЛКСМ прошло...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#11  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nnn69
Кто будет делать эту чистку? Всем плевать, покупают игроков в центр поля, уже человек десять центральных полузащитников, при этом фланговые защитники это беда наверное последних пяти лет. Кто там играет? Комбаров, Ещенко, Петкович, это мрак, 70% пропущенных голов с флангов. Притащили Педро Рошу за 15 млн который сыграл 20 мин за год.Не физической формы, никакой мысли в игре, что с Кареррой что без него. Зобнин еле живой, но каждый раз в основе. Бардак сумасшедшего уровня.

чистка действительно нужна!
в первую очередь убрать Измайлова и вернуть Жиркова, того кто купил Промеса и при ком мы стали чемпионами!
второе, пора координально очистить состав от шлака и не способных идти вреред игроков :
Глушакова, Комбарова,Ещенко,Адриано, Роши, Попова,Петковича, Фернандо и Хани!
купять пять-шесть игроков, для которых приход в Спартак будет действительно шаг вперед и возможность прогрессировать! и безусловно ставить в основу свой молодняк, выросший с ромбиком! Игнатова и Рассказова, Ломовицкого! вернуть Гулиева! да пока сырые, но с каждой игрой в чемпионате и еврокубках они будут прибавлять!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 11:25)
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online

Зачистка прошла нормально. Дубовый стол не спас паразитов , стол догорал в стороне , пахло свининой жареной. Слетались местные вороны , шакалы подползали доедать на шабаш. Кот устало смотрел на зачистку. Средне вышло.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  brysy  москва (Сегодня, 11:17)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я не кляну стариков как некоторые, считая их мразматиками, но Рейнгольд себе противоречит явно, то говорил, что Карреру не надо было увольнять, теперь заговорил о чистке, а раз чистка, значит это можно сравнить с тем, что какое наследие оставил после себя этот "великий" тренер, что игроки в команде, что сама игра, которой нет и нет уже давно, только вот почему-то никак ведомая кучка так называемых болельщиков, не успокоятся, подавай им Карреру назад и что было бы, такими темпами как с ним уже в пору начинать думать о том, как бы не вылететь в ФНЛ и такой бардак, который сейчас присутствует в команде, не разгребёт даже самый титулованный тренер, сейчас кого ни ставь, положение изменить не получится, дай бог только после зимнего сбора что-то наладиться, там это наследие нужно похоронить и начинать всё с нуля.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#8  Серж1  Питер (Сегодня, 11:14)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
как корабль назовешь,так .... .ПРЕДЛАГАЮ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ В ПИЩЕВИК stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#7  KARASS   (Сегодня, 11:13)
  • -2
  •  (6)
online

какая чистка вы привыкли себя счетать небожителями и быть в переди всех когда и соперников не было кроме Динамо Киев а теперь другие времена каждая команда-сюрприз а равных не менее 5 напрягаться надо а с дурней не имея моментов далеко не уедешь говорил еще лет 10 на зад -ваше время ушло подарков больше не будет осталось одно название а точнее имя беглого раба вотза него и болеете попривычке да за титулованность stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:11)
  • -2
  •  (6)
online

Несите огнемет!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 11:10)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Какая чистка, пять основных не играли: Фернан, Зелуш, Андриано, Глушак, Ребров, да и без тренера по сути. А он уже выводы делает. Совсем рассудок потеряли спартаковцы-мозгоклюи, ждали в подобных условиях победы, кого рождает этот мир!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 11:04)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Сколько свинарник ни чисти, засрут снова.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Rasmuz   (Сегодня, 11:02)
  • +5
  •  (7)

Чистку надо начинать с руководства клуба.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 10:57)
  • 0
  •  (0)

Мои мысли, мои скакуны.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  nnn69   (Сегодня, 10:57)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто будет делать эту чистку? Всем плевать, покупают игроков в центр поля, уже человек десять центральных полузащитников, при этом фланговые защитники это беда наверное последних пяти лет. Кто там играет? Комбаров, Ещенко, Петкович, это мрак, 70% пропущенных голов с флангов. Притащили Педро Рошу за 15 млн который сыграл 20 мин за год.Не физической формы, никакой мысли в игре, что с Кареррой что без него. Зобнин еле живой, но каждый раз в основе. Бардак сумасшедшего уровня.


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009 [жалоба]
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