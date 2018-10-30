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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Валерий Рейнгольд: в "Спартаке" пора провести тотальную чистку
Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча с "Рубином" (1:1).
"Игра "Спартака" явно не стала лучше после увольнения Карреры. Ощущение такое, что футболисты на поле выходят с дрожью в коленях, у них просто ничего получается. Вели 1:0 у "Рубина", но упустили победу на последних секундах. Впрочем, дело не в счете, а в игре.
В "Спартаке" необходимо сделать тотальную чистку. Когда в команде бардак, то находится очень мало грамотных нормальных людей, которые этот бардак могут остановить", — приводит слова Рейнгольда
Спорт уик-энд
"Игра "Спартака" явно не стала лучше после увольнения Карреры. Ощущение такое, что футболисты на поле выходят с дрожью в коленях, у них просто ничего получается. Вели 1:0 у "Рубина", но упустили победу на последних секундах. Впрочем, дело не в счете, а в игре.
В "Спартаке" необходимо сделать тотальную чистку. Когда в команде бардак, то находится очень мало грамотных нормальных людей, которые этот бардак могут остановить", — приводит слова Рейнгольда
Спорт уик-энд
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