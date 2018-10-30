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Игорь Акинфеев: что скрывать, когда братья и Игнашевич уходили, прокатилась слеза

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как воспринял завершение карьеры Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.

"Для меня стало неожиданностью, что братья заканчивают. Понятно Серега – возраст, да и на чемпионате мира сыграл. А вот братья... Мы с ними раза три-четыре разговаривали об этом.

Что скрывать, на встрече с болельщиками прокатилась слеза. Не шучу!" - рассказал Акинфеев.

Россия 24
Теги: Акинфеев Березуцкий В. Березуцкий А. Игнашевич
Сегодня, 12:50
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