Красота футбола. Каких девушек вы могли встретить на футболе в 12-м туре

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????Развлекательная программа матча #УралУфа 27/10 >>>>>> читайте полностью, там есть сюрприз)) ?? В 15:00 ждём всех на выставке авто- и мототехники Уральских чемпионов! Возможность сделать фото с мастерами спорта международного класса и пообщаться с ними лично, подробности по тегу #уралавтомото ••••••••••••••• ?? Встречать болельщиков со стороны улицы Репина будет зажигательный оркестр «Урал бэнд» под руководством Александра Павлова ••••••••••••••• ?? В перерыве матча в чаше арены болельщикам клуба будет представлен нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк! ••••••••••••••• Ждём всех 27 октября! Вход на выставку осуществляется по билету на матч любой категории ? И не забудьте получить при входе наклейку-тату на лицо с символикой клуба ••••••••••••••• Информация о матче: ? 27 октября ? 15:00 открытие стадиона ? 16:00 начало матча ? «Екатеринбург Арена» ???? #УралУфа ? 100-5000? ?? с 10:00 в кассе стадиона со стороны ул. Репина ? Купить online: ticket.fc-ural.ru ? В магазине: ТРЦ«Гринвич» (вход с перекрёстка Вайнера-Радищева), ТЦ «Кировский-Люкс», Восстания,50 ? Для ознакомления с подробной информацией, зайдите в наш профиль и кликайте на раздел «Билеты»
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Болей за Енисей ?? нас ждут победы ? #впередЕнисей #ЕнисейЛокомотив ? • ? ? ? #likeforlike #l4l #follow #f4f #love #instadaily #fashion #style #ootd #instagood #bestoftheday #mood #girls #девушки #friends #осень #autumn #fall #осенняяпора #природа #natural #krasnoyarsk #russiabeauty #russia
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Сине-бело-голубое небо - Питер! Вместе, смело - солнце светит нам в «Зените» Спасибо за победу, ребята??? . . . #санктпетербург #saintpetersburg #крыльясоветовзенит #ксзенит #самараарена #дерби #футбол #football #зеня #рпл #сбг #нашеимязенит #петербург #питер #россия #russia #путешествияпороссии #путешествия #travel #спб #чм2018 #чм2018пофутболу #worldcup2018 #stadium #stadiumlive #стадион #россия2018
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? Футбол вчера не порадовал, нечего сказать. Шиза: я не знаю, в чем проблема, но ни разу на Казань арене ничего не получалось. Может дело в качестве сектора: я готова навсегда уйти на семейный, к кузьмичам, если у нас после "отсеивания" останутся бравые красиво заряжающие ребята. А молчащим мужчинам с руками в карманах- позор ????? Но всё же призываю - ходите на стадион, поддерживайте свою команду и отечественный футбол! Это огромный выплеск эмоций, как негатива, так и позитива!))только одевайтесь теплее????? #СпартакМосква #фксм #fcsm #рубинспартак #Казань #kazan #КазаньАрена
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??Рубин - Спартак. 1:1. ??Почти репортёр?) Только с кукурузой вместо микрофона?)) ??Кое-кто теперь настоящий футбольный болельщик;) _ #рубинказань#спартакмосква#рубинспартак#rubin#fcrubin#rubinfans#премьерлига2018#fcrk#рпл#рпл2018#казаньарена#рубинэкран#казаньарена2018#футбол
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Матч #РубинСпартак позади, а организм мой ещё не отошёл: эмоции не отпускают, пальчики не оттаивают, голос не восстанавливается ?? В общем, болела я активно ? Да и игра была сегодня отличная, ребята держались очень достойно ?? По сути, победа за нами ??их банальное пенальти ни в какое сравнение с нашим красивым голом на последних минутах ? Рубин, вы лучшие ??? #алгарубин #рубинчемпион #рубинспартак #fkrubinkazan
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