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"Включайся, родной, ты можешь сделать "Спартак" чемпионом". Дзюба обратился к Даку

Воспитанник "Спартака" Артем Дзюба прокомментировал переход форварда Мирлинда Даку в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Я всегда говорил: "Спартак", ЦСКА, "Краснодар", берите Даку!" "Спартак" подсуетился — красавцы!

На чемпионство претендуют три команды: "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". Но тут очень многое зависит именно от Даку. Мирлинд, если ты меня слышишь: включайся, родной, ты можешь сделать "Спартак" чемпионом", - сказал Дзюба.

Центральный нападающий "Рубина" Мирлинд Даку присоединился к "Спартаку" в текущее летнее трансферное окно. Официально о трансфере московский клуб объявил 6 августа. Стороны подписали контракт на три года. По данным СМИ, красно-белые активировали опцию выкупа 28-летнего игрока за 11 миллионов евро.

В составе новой команды албанский форвард принял участие в матче 3-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2). Даку вышел на поле на 68-й минуте и не отличился голевыми действиями.

Источник: "Чемпионат"

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