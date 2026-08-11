На чемпионство претендуют три команды: "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". Но тут очень многое зависит именно от Даку. Мирлинд, если ты меня слышишь: включайся, родной, ты можешь сделать "Спартак" чемпионом", - сказал Дзюба.
Центральный нападающий "Рубина" Мирлинд Даку присоединился к "Спартаку" в текущее летнее трансферное окно. Официально о трансфере московский клуб объявил 6 августа. Стороны подписали контракт на три года. По данным СМИ, красно-белые активировали опцию выкупа 28-летнего игрока за 11 миллионов евро.
В составе новой команды албанский форвард принял участие в матче 3-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2). Даку вышел на поле на 68-й минуте и не отличился голевыми действиями.
Источник: "Чемпионат"