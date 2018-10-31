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СМИ: "Арсенал" требует 3 миллиона евро от "Спартака" за расторжение контракта с Кононовым

Процесс назначения Олега Кононова на должность главного тренера "Спартака" затормозился.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", против ухода 52-летнего специалиста из "Арсенала" выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По всей вероятности, именно с этим связано повышение суммы компенсации за Кононова – если раньше речь шла о 500 тысячах евро за весь штаб, то теперь красно-белым выдвинуто условие о выплате 3 миллионов евро.

Не исключено, что в этой ситуации менеджмент "Спартака" может вернуться к кандидатурам Станислава Черчесова, Валерия Карпина и одного из зарубежных тренеров.
Теги: Арсенал Тула Кононов Спартак
Сегодня, 19:21
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24
(5)
#24  Волжанин   (Сегодня, 20:40)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
одно удовольствие наблюдать В ЛЧ

Как ЦСКА собирает 76тыс зрителей.

а пищевика знатно в ЛЕ тычут рылом в чашку с говном.
на каком месте он идет в группе?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#23  Saveger  СПб (Сегодня, 20:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Новым тренером Спартака станет Владимир Габулов, инфа -сотка


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#22  Freddy   (Сегодня, 20:30)
  • -4
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online

Цитата: Гастэряну
а как с этим?

прекрасно,конечпок за конечпоком одно удовольствие наблюдать В ЛЧ и РПЛ,сначало Рома на пиццу пустила,потом быки на фарш smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#21  капля никотина  Москва (Сегодня, 20:29)
  • -1
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online

Рианчо, и сразу после - Тихонов. Весь список реальных кандидатов

Все остальное - eбля мозга усталой от всего общественностям
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#20  Гастэряну   (Сегодня, 20:28)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Freddy
бла бла бла

а как с этим?
Цитата: Гастэряну
Цитата: Freddy
так как Спартак не выступает в ЛЧ

а что так?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#19  Freddy   (Сегодня, 20:27)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Гастэряну
Ахмат и Арсенал на забое свиней больше зарабатывают

бла бла бла,сидите в стойле должники,Авен красавчик
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#18  Гастэряну   (Сегодня, 20:23)
  • -1
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online

Freddy,
Ахмат и Арсенал на забое свиней больше зарабатывают smirk
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#17  Freddy   (Сегодня, 20:21)
  • -2
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online

Цитата: Гастэряну
сдачей туш на мясокомбинат зарабатывает?

конеепчиками промышляет joyА Гинерок каждый месяц шапочку ломает перед Авеном и денежки носит за кредит,сидите в навозе лошади)

Цитата: Гастэряну
а что так?

смотрим конечпоки
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#16  Гастэряну   (Сегодня, 20:18)
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Freddy
Спартак в России один из самых прибыльных клубов в РПЛ

joy
сдачей туш на мясокомбинат зарабатывает?

Цитата: Freddy
так как Спартак не выступает в ЛЧ

а что так?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#15  Freddy   (Сегодня, 20:10)
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Гастэряну
федун сказал, что пищевик приносит убытки, поэтому и продал ниже ценника.

Спартак в России один из самых прибыльных клубов в РПЛ,а долги и убытки это в Цска,а Промеса не целесообразно было оставлять так как Спартак не выступает в ЛЧ
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#14  Гастэряну   (Сегодня, 20:08)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Frodik
С фамилией кононов можно тренировать только цска

вот пищевик и ищет с фамилией Хряков, остальных через год выгоняет
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#13  Frodik  Калуга (Сегодня, 20:04)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
С фамилией кононов можно тренировать только цска
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#12  Гастэряну   (Сегодня, 20:02)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Freddy
Промеса так итак бы продали

федун сказал, что пищевик приносит убытки, поэтому и продал ниже ценника.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#11  Freddy   (Сегодня, 20:00)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Гастэряну
....после продажи Промеса

Роша был куплен до продажи Промеса,а Промеса так итак бы продали
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#10  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:59)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь результаты Арсенала могут пойти вниз ведь они украли у Кононова мечту!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#9  Гастэряну   (Сегодня, 19:55)
  • +1
  •  (3)
online

Кононова можно вычеркнуть, федун не будет платить.

Цитата: Freddy

у Спартака то нашлось

....после продажи Промеса
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#8  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:51)
  • +1
  •  (1)

Да за 3 миллиона Федун сам будет тренировать "Спартак" в свободное от основной работы время. И, скорее всего, конечный результат будет ничуть не хуже.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#7  Батька   (Сегодня, 19:49)
  • 0
  •  (2)

Плати ....куля эти 3 ляма ...))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 19:48)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Marlboro131994
Если спартак заплатит 3 лимона будет весело) Хотя 10 миллионов на рошу у них нашлось

у Спартака то нашлось,а у вас долги только нашлись
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Конек   (Сегодня, 19:36)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
Цитата: СуперШтангист
Да можно и 12 попросить как за Педрошу

Вряд ли, Роша, это полкоманды, а тренер всего 10%, они считать умеют. confused

да у спама и без роши полкоманды пенсионеров и прочего балласта типа Ивелина Попова. И самое смешное, что Попов уже несколько лет подряд считается лучшим футболистом Болгарии. Так что неудивительно, что болгары в такое уг превратились, нам до них не одно днище даже 2 пару лет назад нужно было пробить
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 19:32)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Да можно и 12 попросить как за Педрошу

Вряд ли, Роша, это полкоманды, а тренер всего 10%, они считать умеют. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 19:29)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Да можно и 12 попросить как за Педрошу
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 19:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Если спартак заплатит 3 лимона будет весело) Хотя 10 миллионов на рошу у них нашлось
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#1  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:24)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
просите 5,они тогда на своем дрянном Лукойле цены поднимут вот и будет сумма smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
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