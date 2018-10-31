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Хулен Лопетеги: "Спартак"? Не буду давать сейчас никаких комментариев

Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги отказался комментировать информацию о контактах со "Спартаком".

В среду в издании Marca вышла заметка о том, что представители российских СМИ обсуждали с испанским изданием возможное будущее Лопетеги в "Спартаке". Позже в испанских соцсетях появилась информация об интересе к 52-летнему специалисту со стороны московского клуба.

– Правда ли, что "Спартак" выходил с вами на связь?

– Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лопетеги Реал Спартак
Сегодня, 21:51
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10
(1)
#10  zenitchik123   (Сегодня, 23:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
а почему бы и нет, Х.уле
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Это уже не сбитый лётчик, а целый сбитый космонавт. confused

Проклятые русские! scream
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#8  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:42)
  • 0
  •  (0)

Кто вообще такой вопрос задал!? Он в реале не смог ,а в Спартаке с нашим звёздами сможет
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:38)
  • 0
  •  (2)
online

Давай к нам, Xyля - у нас клево. У Массимо спроси
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:25)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спаму идеально подойдет тренер с именем Хулен.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 22:04)
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это уже не сбитый лётчик, а целый сбитый космонавт. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Сегодня, 22:03)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
joy joy joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  Гастэряну   (Сегодня, 22:02)
  • -3
  •  (15)

Цитата: Хитрый Лис
возьми Лопетегу в ипотеку

по-другому никак. свинина к зиме дешевеет, а тушинская с душком вообще не пользуется спросом.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:59)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
возьми Лопетегу в ипотеку
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Nichers   (Сегодня, 21:55)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Конте
Регистрация: 16.01.2010 [жалоба]
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