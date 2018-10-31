Хулен Лопетеги: "Спартак"? Не буду давать сейчас никаких комментариев

Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги отказался комментировать информацию о контактах со "Спартаком".В среду в издании Marca вышла заметка о том, что представители российских СМИ обсуждали с испанским изданием возможное будущее Лопетеги в "Спартаке". Позже в испанских соцсетях появилась информация об интересе к 52-летнему специалисту со стороны московского клуба.– Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев.