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Александр Шикунов: будем биться и играть с "Краснодаром", мы хотим победить

Футболисты "Крыльев Советов" рассчитывают на победу и удачу в матче 1/8 финала Кубка России с "Краснодаром", заявил директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.

"Будем биться и играть с "Краснодаром", мы хотим победить, порадовать своих болельщиков. "Крылья Советов" великолепно провели матч с "Зенитом", но получилось, что проиграли. Может, сегодня удача будет на нашей стороне. Настрой у команды отличный, кубковые игры специфичные, не похожие на игры чемпионата, здесь другой футбол.

На матче ожидается около 10 тысяч зрителей. Столь малое количество болельщиков обуславливается ранним началом игры в рабочий день (19:00 по местному времени). Плюс добираться до стадиона не очень удобно, пешком идти около двух километров", - цитирует Шикунова РИА Новости.
Теги: Шикунов Крылья Советов Краснодар
Сегодня, 17:01
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#1  borlas   (Сегодня, 17:18)
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Вы там делайте что хотите, но сыграйте в основное время.
А то начало нашего матча поставили ровно через два часа после начала вашего.
То что это кубок никто не озадачился и дополнительного времени, а уж тем более серии пенальти никто не предусмотрел. smile
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
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