Евгений Гапон: нам чуть-чуть не повезло в матче со "Спартаком"

После матча 1/8 Кубка России «Спартак»-«Анжи» (1:0) свой комментарий к игре дал защитник махачкалинцев Евгений Гапон.- Хорошая и интересная игра сегодня была, нам чуть не повезло.- Да с любым соперником тяжело играть, неважно «Спартак» это или «Зенит»- Прижались к своим воротам и не получалось выйти в быструю атаку.- Тренер сказал,что бы мы больше взаимодействовали между собой и старались доводить мяч до нападающего.- Ну хорошие моменты создали,не хватило реализации,но будем надеяться,что в чемпионате эти моменты мы будем доводить до забитого гола.- На каждый матч мы выходим с мыслями о победе.. Миша-пират.