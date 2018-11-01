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Евгений Гапон: нам чуть-чуть не повезло в матче со "Спартаком"

После матча 1/8 Кубка России «Спартак»-«Анжи» (1:0) свой комментарий к игре дал защитник махачкалинцев Евгений Гапон.

- Евгений, твой комментарий к матчу.

- Хорошая и интересная игра сегодня была, нам чуть не повезло.

- На сколько тяжело было играть против «Спартака»?

- Да с любым соперником тяжело играть, неважно «Спартак» это или «Зенит»

- В первом тайме до 35 минуты было подавляющее преимущество хозяев. Что не получилось у «Анжи» в старте матча?

- Прижались к своим воротам и не получалось выйти в быструю атаку.

- После перерыва на поле вышел другой «Анжи». что было сказано в раздевалке тренером, что команда так преобразилась?

- Тренер сказал,что бы мы больше взаимодействовали между собой и старались доводить мяч до нападающего.

- Во втором тайме у «Анжи» было два отличных эпизода что бы забить гол. Прокомментируй эти моменты и что всё-таки на твой взгляд не хватило,что бы они превратились в голы.

- Ну хорошие моменты создали,не хватило реализации,но будем надеяться,что в чемпионате эти моменты мы будем доводить до забитого гола.

- На сколько «Анжи» было важно победить в кубковом матче, учитывая очень непростую турнирную ситуацию в таблице Премьер Лиги?

- На каждый матч мы выходим с мыслями о победе.

Rusfootball.info. Миша-пират.
Теги: Анжи Спартак
Вчера, 23:48
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