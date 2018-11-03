Игорь Корнеев: Каррера сам виноват - он посчитал себя выше команды, за что и поплатился

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака"."Итальянец сам бросил камень в свой огород. Вспомните, как он начинал. Каррере удалось создать хорошую атмосферу в коллективе, всех объединить своей идеей. В итоге спартаковцы играли за тренера. Где-то Глушаков вытаскивал на последних секундах, где-то – кто-то еще. То есть этот процесс невозможно было остановить! Со стороны чувствовалось, что команда единое целое, что все бьются друг за друга!Но в какой-то момент Каррера забыл все это и посчитал себя выше команды. За это он и поплатился", - сказал Корнеев.