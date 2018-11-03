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Игорь Корнеев: Каррера сам виноват - он посчитал себя выше команды, за что и поплатился

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

"Итальянец сам бросил камень в свой огород. Вспомните, как он начинал. Каррере удалось создать хорошую атмосферу в коллективе, всех объединить своей идеей. В итоге спартаковцы играли за тренера. Где-то Глушаков вытаскивал на последних секундах, где-то – кто-то еще. То есть этот процесс невозможно было остановить! Со стороны чувствовалось, что команда единое целое, что все бьются друг за друга!

Но в какой-то момент Каррера забыл все это и посчитал себя выше команды. За это он и поплатился", - сказал Корнеев.

"СЭ"
Теги: Каррера Корнеев Спартак
Сегодня, 15:19
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(6)
#11  Александр  Тверь (Сегодня, 16:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот бы рты свои поганые закрыли и не воняли. Умник нашёлся.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#10  dryhnozaurus   (Сегодня, 16:32)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, вообще, если игроки начинают ставить себя наравне с тренером, то таких игроков надо гнать поганой метлой. Сама суть главного тренера в том, что он - ГЛАВНЫЙ. Так что неясна сама суть претензии. Лобановского пускай попрекнет такой темой.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#9  Св.Ин v.2   (Сегодня, 16:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Ля-ля ля , а потом вывод.Ищите ненависть в себе....
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
#8  marlok  Иваново (Сегодня, 16:06)
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Болеет за:
«Спартак»
А откуда тебе это стало известно? Глушаков сказал или как? Надо меньше слушать СМИ.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#7  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Мишу
пшел вон пся кровь.


О, интуристы" подтянулись".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#6  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:52)
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online

AnK.,
согласен полностью! а все бывшие футболисты ведут себя так,как буд то ненавидят иностранцев,и нет ничего лучше наших.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#5  AnK.   (Сегодня, 15:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А чем он был выше команды? Тем что выгнал из основы инстаграмщика Глушакова? Так Глушак только улыбался,что придурь вместо того,чтобы играть. Умудрился даже пролететь мимо домашнего ЧМ! Мудень голимый!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:49)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера эгоистичный авантюрист, в первом сезоне не мешал команде играть на кураже, второй сезон упустил по дурости два вероятных титула, в третий сезон команду опустил окончательно вниз и результат - пшел вон пся кровь.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 15:34)
  • +3
  •  (7)

А игроки себя выше не посчитали?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:25)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну такой тренер как Корнеев действительно не может быть выше команды. Только шестеркой на побегушках у разных Глушаковых.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:24)
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Крепко он их уязвил, раз каждая ветеранская вошь спешит публично кинуть в него камень. Старые и весьма завистливые подонки
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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