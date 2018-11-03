Источник: Кононов возглавит "Спартак" 11 ноября

Игорь уже отдал. Приступит после 11 ноября к работе со Спартаком. — Орещук Роман (@papanin02) November 3, 2018

Футбольный агент Роман Орещук в своем твиттере сообщил, что главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов 11-го ноября возглавит "Спартак".Напомним, ранее из "Спартака" был уволен итальянец Массимо Каррера.