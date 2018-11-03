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Источник: Кононов возглавит "Спартак" 11 ноября

Футбольный агент Роман Орещук в своем твиттере сообщил, что главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов 11-го ноября возглавит "Спартак".



Напомним, ранее из "Спартака" был уволен итальянец Массимо Каррера.
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 16:12
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(2)
#4  Александр  Тверь (Сегодня, 16:54)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Засунь его себе в з.............
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:43)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, теперь можно быть кому угодно уверенным в том, что отныне всегда место спартака - с 3-го по 5-е... Выше их Кононов никогда не поднимет. Не тот класс. Это не паровоз Палыча, который уже снова темп набирает...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:29)
  • -2
  •  (4)

Что не источник - прорыв канализации какой то. Грязный фонтан вонючей жижи. С калом и волосьями
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Евгений Буров   (Сегодня, 16:19)
  • 0
  •  (2)

и что там таких тренеров 2десятка прошло а игроков раза в 2 больше за 15 лет -результат известен laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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