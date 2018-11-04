Алексей Герасименко: обычно на усталость жалуются, когда проигрывают

Экс-нападающий «Кубани», «Ростсельмаша», киевского «Динамо», бывший селекционер и помощник директора «Краснодара» Алексей Герасименко высказался в интервью корреспонденту порталаВладиславу Щеколдину о матче 13-го тура «Краснодар» - «Ростов».- Была хорошая игра. И «Краснодар» и «Ростов» включали хорошие скорости. И качество было неплохим. И это несмотря на то, что «Ростов» недавно сыграл тяжелую игру с «Зенитом», а «Краснодару» и вовсе потребовалось 120 минут в матче с «Крыльями». На скоростях это не отразилось.- У нас на это жалуются когда проигрывают. Когда выиграют – обычно всё хорошо. Я сам работал в «Краснодаре», и знаю что тут для восстановления после нагрузок – есть всё современное оборудование. Тут и криокамеры, и душ шарко – всё что только может для этого быть, оно у «Краснодара» есть. Думаю что и у «Ростова» всё это налажено аналогичным образом: тут и незапрещённые медицинские препараты для поддержки организма, и некая витаминизация идёт. В современном футболе на высоком уровне оно почти везде так происходит.Ну и, конечно, профессиональное отношение к своему делу футболистов. Сегодня вся Европа играет через три на 4-й день. И я сам это прошёл, будучи игроком киевского «Динамо». Мы играли и в Лиге Чемпионов, и в национальном чемпионате, и в кубке. Да и в команде было 95% игроков сборных. Так что иногда выпало даже что играли через два дня на третий. И точно также восстанавливались – на профессиональном уровне всё это без проблем происходит и работает.- Да никаких легенд или магии. Просто два этажа на базе киевского «Динамо» занимал медицинский корпус. Тут были и камеры горного воздуха, и всё остальное. Всё было сделано крайне солидно.Мы после игр Лиги Чемпионов, что шли до полуночи, потом ещё ехали на базу, где потом ещё часа с два восстанавливались. Тут был и душ шарко, и ряд процедур. В современном футболе так: мы иногда начинали восстановление даже ночью после игры, а под утро уже тогда была лёгкая тренировка. Таким образом это и компенсируется.- Для начала для такой картины необходимо хорошее функциональное состояние игроков. Тут видно что хорошо поработали на сборах. Плюс, как я уже говорил – у Карпина в штабе работают испанцы, что под его контролем довольно серьёзно работают над тактикой.- Естественно, такого можно ожидать от нынешнего «Ростова». Его нынешний состав не уступает тому, что был у Бердыева. Плюс, подобран хороший сплав в тренерском штабе: Маслов был хорошим нападающим, и сейчас, скорее всего он и работает с группой атаки команды. Гутеев работает с вратарями, плюс на испанских специалистах – тактика. Ну и давайте не забывать что Карпин не только хорошо знает тренерскую работу, но он и был директором в «Спартаке». Стало быть и в административной работе, руководстве он хорошо разбирается. Видимо он хорошо руководит этим тренерским штабом – отсюда и результат.