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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Бубнов: Кононов не подходит "Спартаку"
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о кандидатуре Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.
"Трудно представить, как это будет выглядеть. Кононову ещё не доводилось работать в таких условиях. Покидать "Арсенал", в котором он вроде бы наладил игру, ради кризисного "Спартака"? Ну не знаю. Конечно, это вызов и карьерный рост, но велик риск провалиться и испортить себе карьеру. Карреру не следовало менять до зимнего перерыва, если ему не подготовили адекватную замену. Но руководство приняло это решение. По человеческим качествам, на мой взгляд, Кононов — не из тех, кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака. А "Спартаку" в этой ситуации может помочь только такой тренер.
Отсюда вывод, что основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" не подходит "Спартаку". Причём я не знаю человека, который бы мог подойти "Спартаку" сейчас. Не уверен, что такой вообще есть. В этом вся сложность", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Трудно представить, как это будет выглядеть. Кононову ещё не доводилось работать в таких условиях. Покидать "Арсенал", в котором он вроде бы наладил игру, ради кризисного "Спартака"? Ну не знаю. Конечно, это вызов и карьерный рост, но велик риск провалиться и испортить себе карьеру. Карреру не следовало менять до зимнего перерыва, если ему не подготовили адекватную замену. Но руководство приняло это решение. По человеческим качествам, на мой взгляд, Кононов — не из тех, кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака. А "Спартаку" в этой ситуации может помочь только такой тренер.
Отсюда вывод, что основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" не подходит "Спартаку". Причём я не знаю человека, который бы мог подойти "Спартаку" сейчас. Не уверен, что такой вообще есть. В этом вся сложность", - цитирует Бубнова Sportbox.
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