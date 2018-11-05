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Александр Бубнов: Кононов не подходит "Спартаку"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о кандидатуре Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.

"Трудно представить, как это будет выглядеть. Кононову ещё не доводилось работать в таких условиях. Покидать "Арсенал", в котором он вроде бы наладил игру, ради кризисного "Спартака"? Ну не знаю. Конечно, это вызов и карьерный рост, но велик риск провалиться и испортить себе карьеру. Карреру не следовало менять до зимнего перерыва, если ему не подготовили адекватную замену. Но руководство приняло это решение. По человеческим качествам, на мой взгляд, Кононов — не из тех, кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака. А "Спартаку" в этой ситуации может помочь только такой тренер.

Отсюда вывод, что основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" не подходит "Спартаку". Причём я не знаю человека, который бы мог подойти "Спартаку" сейчас. Не уверен, что такой вообще есть. В этом вся сложность", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Кононов Спартак
Сегодня, 22:27
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#9  Frost_033  Акапулько (Сегодня, 23:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Максим I,

diego milito 22

Приятно вас читать, в отличие от бреда всяких утекаев, марадон и котов
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
#8  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:21)
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online

Как это ни смешно, только Карпин потянул бы сейчас, вернувшись, но это только после Федуна теперь вариант.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#7  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:57)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
Но командную игру в "Арсенале" О.Кононов выстроил, что необходимо сделать и в "Спартаке" и он, скорее всего, сможет это сделать.
Был против увольнения Карреры, сейчас за назначение О.Кононова в "Спартак", и чем это назначение быстрее, тем лучше для команды.

Разницу в менталитетах спартаковцев и туляков не ощущаешь? В "Спартаке" больше половины игроков, если не вообще все основные, получают больше, нежели тренер: руководить таким коллективом гораздо сложнее, они в своих глазах суперзвёзды, а он горничная. Если пол-команды (это ведь только по слухам трое, но трое не сделают переворот, будут против остальные 14+запасные, значит было более троих) может "сплавить" одного тренера, приведшего к золоту, то тренера, ничего не добивавшегося, сплавить ещё проще. Это как ты женат на женщине, зарабатывающей тебя в несколько раз больше: как бы она тебя не любила, но у неё всё равно проскользнёт: "а кто ты был бы без меня". Никогда не женись на такой. И кононов подставляется сам в такую ситуацию. Футболисты же между собой общаются: ему потом не будет уважения ни в одной команде. Каррера уехал, Рианчо тоже явно "на выход", а вот Кононову потом работу в хорошем клубе будет тяжело найти. Тем паче, что он без проблем меняет клубы, как перчатки - репутация девушки лёгкого поведения ещё никому пользы не приносила, окромя сутенёров.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#6  METRo  Химки (Сегодня, 22:55)
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: diego milito 22
Но командную игру в "Арсенале" О.Кононов выстроил, что необходимо сделать и в "Спартаке" и он, скорее всего, сможет это сделать

Таких как Кононов ,всякие Глушаковы,будут посылать и сливать по два раза за сезон.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 22:51)
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кононова на ЦАРСТВО! даешь Кононова в Спартак!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 22:48)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Но командную игру в "Арсенале" О.Кононов выстроил, что необходимо сделать и в "Спартаке" и он, скорее всего, сможет это сделать.
Был против увольнения Карреры, сейчас за назначение О.Кононова в "Спартак", и чем это назначение быстрее, тем лучше для команды.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  ALI BABA  Химки (Сегодня, 22:45)
  • -2
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: pasol
...кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака...

Горлукович смог бы!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Уж насколько я не люблю "аналитику" (подчёркнуто в кавычках) Бубнова, но сейчас не могу с ним не согласиться. Фраза в недавнем интервью про то, что зрелищьность футбола Кононову важнее результата говорит о многом: это тебе не "Арсенал", "Терек" или "Краснодар": здесь тебе не простят отсутствие результата. Пусть не морочат себе спартаковские фанаты и болельщики голову "стеночками" и "забеганиями": чемпионство было выиграно не красивым футболом, а волей к победе. Конечно, всем нравится больше красивый футбол, но на вопрос "что важнее - красота или результат?" подавляющее большинство ответит "самое красивое в футболе - счёт на табло."
Сейчас, на мой взгляд, важно наладить для начала взаимодействие между игроками - сейчас все бегут спасать команду по одиночке. А для этого нужна длинная, жёсткая палка. Это точно не Кононов. Это наподобие Слуцкого - рубаха-дядька во время побед, но говорящий про "космос" во время поражений.
Пусть не возбуждает спартаковские умы то, что конь волнуется за вас: мне не нужны дешёвые победы над слабыми соперниками, меня восторгают победы над сильными, и я хочу, чтоб вы ими были.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  pasol   (Сегодня, 22:33)
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Болеет за:
«Бавария»
...кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака...


Такой - Черчесов, но он "не подходит" ОПГ "Ромашка" и Федуну...
Кроме того, он, понимая это, сам откажется.

Мафия - бессмертна! ОПГ "Ромашка" минусует... sunglasses
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
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