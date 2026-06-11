"Он точно поможет "Спартаку". Червиченко - об игроке "Локомотива"

"Воробьёв - это точно лучшая кандидатура, чем Гарсия или Угальде. Возможно, лучше не торговаться с "Локомотивом" и отдать шесть миллионов за Воробьёва, а также сделать выводы по поводу этих двух персонажей? Воробьёв точно поможет "Спартаку", но всё зависит от того, кто будет с ним рядом", - сказал Червиченко Metaratings.
Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" заинтересован в переходе игрока.