Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
22:00
ЮАРНе начат

"Он точно поможет "Спартаку". Червиченко - об игроке "Локомотива"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном трансфере игрока "Локомотива" в клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Андрей Червиченко заявил, что Дмитрий Воробьев лучше Ливая Гарсии и Манфреда Угальде.

"Воробьёв - это точно лучшая кандидатура, чем Гарсия или Угальде. Возможно, лучше не торговаться с "Локомотивом" и отдать шесть миллионов за Воробьёва, а также сделать выводы по поводу этих двух персонажей? Воробьёв точно поможет "Спартаку", но всё зависит от того, кто будет с ним рядом", - сказал Червиченко Metaratings.

Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" заинтересован в переходе игрока.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится