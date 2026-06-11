Жирков ответил, сможет ли Тюкавин заиграть в Европе

"Костя Тюкавин, в принципе, сможет в Европе заиграть. Я думаю, что все, о ком говорят (Тюкавин, Батраков, Кисляк) - могут.Есть много примеров, как, например, Зинченко переходил в тот же "Манчестер Сити". Из "Уфы" перейти в "Манчестер Сити" - очень хорошие примеры для подрастающего поколения. И, конечно, такие примеры, как Матвей Сафонов, как Саша Головин", - сказал Жирков "РИА Новости".
Константин Тюкавин выступает в основной команде московского "Динамо" с начала января 2021 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение футболиста с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.