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Глушаков объяснил, в чем преимущество сборной Испании на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира.
Фото: Getty Images
Денис Глушаков заявил, что сборные Испании, Аргентины и Португалии хорошо себя показывают.

"Ярко выраженного фаворита нет. Испания, Аргентина и Португалия хороши. Важно, как у Португалии поведет себя Криштиану Роналду.

Испания - молодая команда, это ее преимущество", - сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".

Сборная Испании будет выступать в группе H на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда встретится с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

На данный момент подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся на втором месте в рейтинге сборных ФИФА.

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