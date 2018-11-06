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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП
Голландский портал Football Leaks провел расследование относительно российских клубов на предмет их соответствия финансовому фэйр-плей УЕФА.
Под подозрением в нарушении правил ФФП находятся "Зенит", "Локомотив", "Динамо" и "Рубин". Как утверждается в расследовании, в "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета, похожие схемы применяются и сейчас.
Так, генеральный спонсор "Зенита" — "Газпром" — влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, "Зенит" пошел на сделку со следствием.
В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, по позиции руководства "Зенита", привела бы к оттоку интереса от футбола перед ЧМ-2018. Похожие аргументы позже предъявлял и "Локомотив".
"Динамо" и "Рубин" позже были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с "Зенита" и "Локомотива" через три года сняли все ограничения.
Sports.ru
Под подозрением в нарушении правил ФФП находятся "Зенит", "Локомотив", "Динамо" и "Рубин". Как утверждается в расследовании, в "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета, похожие схемы применяются и сейчас.
Так, генеральный спонсор "Зенита" — "Газпром" — влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, "Зенит" пошел на сделку со следствием.
В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, по позиции руководства "Зенита", привела бы к оттоку интереса от футбола перед ЧМ-2018. Похожие аргументы позже предъявлял и "Локомотив".
"Динамо" и "Рубин" позже были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с "Зенита" и "Локомотива" через три года сняли все ограничения.
Sports.ru
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