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Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП

Голландский портал Football Leaks провел расследование относительно российских клубов на предмет их соответствия финансовому фэйр-плей УЕФА.

Под подозрением в нарушении правил ФФП находятся "Зенит", "Локомотив", "Динамо" и "Рубин". Как утверждается в расследовании, в "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета, похожие схемы применяются и сейчас.

Так, генеральный спонсор "Зенита" — "Газпром" — влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, "Зенит" пошел на сделку со следствием.

В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, по позиции руководства "Зенита", привела бы к оттоку интереса от футбола перед ЧМ-2018. Похожие аргументы позже предъявлял и "Локомотив".

"Динамо" и "Рубин" позже были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с "Зенита" и "Локомотива" через три года сняли все ограничения.

Sports.ru
Теги: Зенит Локомотив Динамо
Сегодня, 20:41
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#54  Batman   (Сегодня, 22:03)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Согласно справкам системы СПАРК и официальным данным ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) у ОАО ФК «Спартак Москва» два собственника: оффшорная компания, зарегистрированная на Виргинских островах, «Моран Трэйдинг Ресорсиз Лимитед» (70%) и ЗАО «Торгсити Девелопмент» (30%). В ЗАО «Торгсити» и кроется вопрос. Согласно справкам ее 100-процентным собственником является Андрей Владимирович Червиченко, бывший президент и, как считается, экс-владелец «Спартака».

Эти документы не эксклюзивны, а состав официальных собственников клуба не менялся несколько лет.

Истинных собственников «Спартака», таким образом, имеет смысл искать в «Моран Трэйдинг Ресорсиз Лимитед». В том, что российской командой, по сути, владеет оффшорная компания, нет ничего необычного.

Еще раньше журналист Василий Уткин публично объявил, что настоящим владельцем «Спартака» является не Леонид Федун, а Вагит Алекперов (президент «Лукойла», состояние 12,2 млрд долларов). Тут же журнал «Форбс» провел собственное расследование, по которому выходит, что «Спартак» покупался у Червиченко преимущественно на деньги Алекперова (сделка оценивалась в 70 млн евро). При этом президент «Лукойла» предпочел остаться в тени и отдал управление клубом Федуну. Стадион «Спартак» смогли построить якобы тоже благодаря Вагиту Алекперову, утверждали неназванные источники «Форбс». И теперь там у главы «Лукойла» своя ложа, и футбол с Федуном они смотрят не вместе и с разными гостями.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#53  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
насьональ, осер, сраный твенте, йегуда и утрехт, минское динамо, апоэл, аустрия- все откуусюсили еврокубковую зеньку

Все перечислил за 35 лет? Вы столько позоров за год набираете smirk
Не болельщику клуба, который в рейтинге УЕФА занимает место между Митьюлландом и Бернли, учить нас честь страны защищать.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#52  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
у нас и результаты в еврокубках лучше чем

насьональ, осер, сраный твенте, йегуда и утрехт, минское динамо, апоэл, аустрия- все откуусюсили еврокубковую зеньку


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#51  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Maurizio di Mauro
А при том что прибыль у вас идёт от добычи и продажи газа и нефти

Кто тебе это сказал? Где ты видел банк, торгующий нефтью?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#50  Maurizio di Mauro  Самара (Сегодня, 21:52)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Хитрый Лис
А при чем тут газовые месторождения, если владелец Зенита банк?

А при том что прибыль у вас идёт от добычи и продажи газа и нефти. Или вы там всем городом в пакеты пер... и за бугор толкаете. По этому прежде чем на регионы бочку катить, подумай от кого эти бабки и идут. Более смысла не вижу тут полемику на эту тему разводить.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
#49  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:51)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Maurizio di Mauro
Или ты в Питере газовые месторождения видел?)

"Санкт-Петербург стал мировым центром газодобычи" (А. Миллер)
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#48  Кир Мяс   (Сегодня, 21:50)
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online

rage rage rage
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#47  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:50)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Maurizio di Mauro
Если уж Крпылья закрывать товарищ, то Зенит первый по этому списку. Или ты в Питере газовые месторождения видел?)

А при чем тут газовые месторождения, если владелец Зенита банк?
Ну и в конце концов, ты предложил, тебе и отдуваться. Хотя если бы у тебя в голове было немного мозгов, ты смог бы подсчитать, что даже всех бюджетов клубов ПЛ не хватит, чтобы поднять пенсии хотя бы на 100 рублей.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#46  MIG  Piter (Сегодня, 21:49)
  • +4
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Цитата: Сибирячок
Скажу тебе по секрету- Федун состояние сколотил до Спартака.

скажу тебе по секрету, Федун - вор. Как и все ресурсные олигархи из 90х. Они ничего не создали и не изобрели. Подняли состояние на грабеже страны. И ты, чмо, защищаешь это говно только по тому, что это ваше говно. Шел бы ты найух, ибо рыло в дерьме у самих.
плюс, скажу честно: я только за то, чтобы отобрали госбабло и у Зенита(пусть разивают академию), и у московских команд, и главное - у всех ресурсных олигархов(воров)!


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#45  Frankenstein   (Сегодня, 21:49)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Плюсик себе не забудь поставить грязный нигер. Прошу.

Кот,один зенит без примесей? sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#44  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:49)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
практически все самые дорогие и самые высокооплачиваемые футболисты чемпа России- в зеньке- газпромовской содержанке.

какое совпадение, у нас и результаты в еврокубках лучше чем у кого либо
вроде тех, что чемпионат выигрывают, а потом сосут всяким аекам
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#43  Maurizio di Mauro  Самара (Сегодня, 21:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Maurizio di Mauro
Одно скажу, епа... я такой футбол, который на бабушкины пенсии делается.

Решено, прикрываем финансирование Крыльев. Правда, сдается мне, на бабушкиных пенсиях это никак не скажется...

Если уж Крпылья закрывать товарищ, то Зенит первый по этому списку. Или ты в Питере газовые месторождения видел?) У нас то в области как раз и газа и нефти, так что молчали бы. Тут ещё кто от кого кормиться, вопрос относительный.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
#42  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:47)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
ложный вопрос, вон свиньи и не за то, и не за другое, им лучше на Рошу тащится, а н

да иди ты накуй, дебил млять.
практически все самые дорогие и самые высокооплачиваемые футболисты чемпа России- в зеньке- газпромовской госбюджетной содержанке.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#41  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:44)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Maurizio di Mauro
Одно скажу, епа... я такой футбол, который на бабушкины пенсии делается.

Решено, прикрываем финансирование Крыльев. Правда, сдается мне, на бабушкиных пенсиях это никак не скажется...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#40  Blessing  Спб (Сегодня, 21:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Maurizio di Mauro
А то страна нищая, а футболисты миллиардеры. Не знаю вот то ли смеяться то ли плакать.

Сложный вопрос, вон свиньи и не за то, и не за другое, им лучше на Рошу тащится, а не на Халков, вкусы на низкопробных игрочишек. А я хочу чтобы у нас играли высококлассные футболисты, но и не за такие деньги. Поэтому и говорю, сложный вопрос.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#39  yuri  спб (Сегодня, 21:43)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Frankenstein
давно пора оторвать бомжей и дрезину от гос. сиськи


Плюсик себе не забудь поставить грязный нигер. Прошу.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#38  Frankenstein   (Сегодня, 21:41)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
давно пора оторвать бомжей и дрезину от гос. сиськи,молодцы голландцы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#37  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:41)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Больше всех возмущаются живущие на сворованном у народа. И ладно бы еще если бы то ворованное по делу использовали, так нет, слепили урода, который Рапид обыграть не может...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#36  Maurizio di Mauro  Самара (Сегодня, 21:39)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Так может футболёрам и разным там менеджерам зарплаты урежем. Хотите бабла, прогрессируйте и езжайте в Европу. А то страна нищая, а футболисты миллиардеры. Не знаю вот то ли смеяться то ли плакать. Одно скажу, епа... я такой футбол, который на бабушкины пенсии делается.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
#35  yuri  спб (Сегодня, 21:38)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Бомж, ты себя презираешь.

Мясной гандон написал, стадо налетело . И что?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#34  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:37)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Пивовед,
Вы клоуны сначала спартак из офшоров верните, а потом хрюкайте. А то у вас даже ромбег беременный


слышен вопль холопа Bluecastle Enterprises Limited
он зовёт понЕй в неведомую даль.. ...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#33  Сибирячок   (Сегодня, 21:32)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Фу..., как подумаешь, фу, фу

Бомж, ты себя презираешь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#32  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:31)
  • -5
  •  (11)

Бомжи иначе не могут. Халява - суть жизни неумытых. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#31  Batman   (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Вы клоуны сначала спартак из офшоров верните, а потом хрюкайте. А то у вас даже ромбег беременный
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#30  Blessing  Спб (Сегодня, 21:28)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
пи.орасы, как и свиньи, обожают считать чужие деньги

Так своих то нет..., у них и клуба то нет, всё ноют, как дед Ренголд: Кто дал право Федуну так издеваться над спартаком. Примазались к федуновской команде, типа, мы свиньи тоже спартаковцы. А они ему, как кость в горле, все проблемы свинарни из-за миллионов ёпнутых свиней, которые не дают команде спокойно работать, как везде. Так, бросит им кость иногда, чтобы не повеселись, купит какую-нибудь мартышку, а они и рады.
Фу..., как подумаешь, фу, фу. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#29  Сибирячок   (Сегодня, 21:22)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я ухожу.
Цитата: Сибирячок
не понимая , что их доля в Зените пока идёт Ивановичам и Зюбам.

Я не обладаю искусством словоблудия, но то, как ты попытался изложить свою мысль - это писдец...

Тренируйся и будет тебе великое понимание.

Цитата: Skyline
топорны вброс

болотны мозг
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#28  Я ухожу.   (Сегодня, 21:20)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
не понимая , что их доля в Зените пока идёт Ивановичам и Зюбам.

Я не обладаю искусством словоблудия, но то, как ты попытался изложить свою мысль - это писдец...
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#27  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:17)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
топорны вброс


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#26  FCD 1923  Истра (Сегодня, 21:17)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Нищее Динамо-то тут каким боком? Деньги питерскими сворованы и долгами на Динамо повешены, а сами в пердив полетели.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#25  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:16)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так, генеральный спонсор "Зенита" — "Газпром" — влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, "Зенит" пошел на сделку со следствием.

В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП.


*Мы на покупку Хульки с Витселем сто мильёнов евро сами заработали !* - кричали лазурные бомжи на паперти.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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