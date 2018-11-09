Арсен Венгер: если Анри дадут время в "Монако", он справится

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал работу Тьерри Анри в "Монако"."Когда ты становишься тренером, появляются две особенности: во-первых, нужно психологически грамотно повлиять на команду, а затем уже приступить к настоящей работе. Анри находится не в лучшей ситуации. Ему необходимо больше времени. Если его предоставят, то он справится", - цитирует Венгер beINSports.