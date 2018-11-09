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Арсен Венгер: если Анри дадут время в "Монако", он справится

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал работу Тьерри Анри в "Монако".

"Когда ты становишься тренером, появляются две особенности: во-первых, нужно психологически грамотно повлиять на команду, а затем уже приступить к настоящей работе. Анри находится не в лучшей ситуации. Ему необходимо больше времени. Если его предоставят, то он справится", - цитирует Венгер beINSports.
Теги: Венгер Анри Монако
Сегодня, 19:04
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#1  dima0501   (Сегодня, 19:47)
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этот пенсионер передержек еще советы дает.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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