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Роман Бабаев: не считаю, что ЦСКА - главный конкурент "Зенита" (видео)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над "Зенитом" (2:0).



- Очень хороший матч, особенно первый тайм. Превзошли соперника полностью. Важна победа. К сожалению, в последних матчах были неудачи. Даже когда играли хорошо и должны были брать три очка, и одного не взяли. Важно, что ребята добились такого результата.

- Ощущение, что после травмы Ильзата Ахметова игра перестала складываться.

- Наверное и с этим связано. Ребята много сил отдали, во втором тайме подустали. Травма неприятная, подозрение на вывих плеча. Более подробную информацию узнаем после обследования.

- В сборную поедет?

- Не с первых дней. Сейчас он перебинтован, плечо вставили. Точная информация после МРТ.

- Борьба в чемпионате обострилась теперь?

- Она и до этого была острой. Плотность в таблице большая. Сейчас вообще на тоненького.

- ЦСКА главный конкурент "Зенита"?

- Так не считаю. Там целая группа команд, которая претендует на борьбу. "Краснодар", "Локомотив".

Rusfootball.info
Теги: Бабаев ЦСКА Зенит Rвидео
Сегодня, 22:04
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#2  molot327  Москва (Сегодня, 22:57)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Похоже что железки снова тихо слямзят золотишко. Парадокс. Донный чемпионат по ловле жемчуга. Чемпион обязан получить ожерелье.

Это заговор...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:18)
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online

Похоже что железки снова тихо слямзят золотишко. Парадокс. Донный чемпионат по ловле жемчуга. Чемпион обязан получить ожерелье.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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