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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Роман Бабаев: не считаю, что ЦСКА - главный конкурент "Зенита" (видео)
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над "Зенитом" (2:0).
- Очень хороший матч, особенно первый тайм. Превзошли соперника полностью. Важна победа. К сожалению, в последних матчах были неудачи. Даже когда играли хорошо и должны были брать три очка, и одного не взяли. Важно, что ребята добились такого результата.
- Ощущение, что после травмы Ильзата Ахметова игра перестала складываться.
- Наверное и с этим связано. Ребята много сил отдали, во втором тайме подустали. Травма неприятная, подозрение на вывих плеча. Более подробную информацию узнаем после обследования.
- В сборную поедет?
- Не с первых дней. Сейчас он перебинтован, плечо вставили. Точная информация после МРТ.
- Борьба в чемпионате обострилась теперь?
- Она и до этого была острой. Плотность в таблице большая. Сейчас вообще на тоненького.
- ЦСКА главный конкурент "Зенита"?
- Так не считаю. Там целая группа команд, которая претендует на борьбу. "Краснодар", "Локомотив".
Rusfootball.info
- Очень хороший матч, особенно первый тайм. Превзошли соперника полностью. Важна победа. К сожалению, в последних матчах были неудачи. Даже когда играли хорошо и должны были брать три очка, и одного не взяли. Важно, что ребята добились такого результата.
- Ощущение, что после травмы Ильзата Ахметова игра перестала складываться.
- Наверное и с этим связано. Ребята много сил отдали, во втором тайме подустали. Травма неприятная, подозрение на вывих плеча. Более подробную информацию узнаем после обследования.
- В сборную поедет?
- Не с первых дней. Сейчас он перебинтован, плечо вставили. Точная информация после МРТ.
- Борьба в чемпионате обострилась теперь?
- Она и до этого была острой. Плотность в таблице большая. Сейчас вообще на тоненького.
- ЦСКА главный конкурент "Зенита"?
- Так не считаю. Там целая группа команд, которая претендует на борьбу. "Краснодар", "Локомотив".
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