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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Евгений Кафельников: какого черта Рианчо не ушел вместе с Каррерой?
Бывший теннисист Евгений Кафельников - о Рауле Рианчо, который ранее исполнял обязанности главного тренера "Спартака".
– Какое впечатление произвело интервью Рианчо?
– Я не читал его полностью, но краем глаза видел, где он говорит, что его пригласил в клуб Массимо. Тогда у меня встречный вопрос: какого черта он не ушел вместе с Каррерой?
– Не мужской поступок?
– Абсолютно! Будь честным до конца – уйди вместе с главным тренером! У меня складывается впечатление, что Рианчо реально подсиживал Массимо и хотел его выкинуть из клуба. Вот Рауль рассказывает вам, что он встречался в Марбелье с Каррерой, и тот его пригласил в "Спартак"… Ну имей же ты тогда человеческое достоинство – поддержи Карреру, который тебя привел, и уйди вместе с ним. Рианчо этого не сделал, значит, все очевидно – он просто подсиживал Массимо.
"Спорт-Экспресс"
– Какое впечатление произвело интервью Рианчо?
– Я не читал его полностью, но краем глаза видел, где он говорит, что его пригласил в клуб Массимо. Тогда у меня встречный вопрос: какого черта он не ушел вместе с Каррерой?
– Не мужской поступок?
– Абсолютно! Будь честным до конца – уйди вместе с главным тренером! У меня складывается впечатление, что Рианчо реально подсиживал Массимо и хотел его выкинуть из клуба. Вот Рауль рассказывает вам, что он встречался в Марбелье с Каррерой, и тот его пригласил в "Спартак"… Ну имей же ты тогда человеческое достоинство – поддержи Карреру, который тебя привел, и уйди вместе с ним. Рианчо этого не сделал, значит, все очевидно – он просто подсиживал Массимо.
"Спорт-Экспресс"
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