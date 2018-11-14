Евгений Кафельников: какого черта Рианчо не ушел вместе с Каррерой?

Бывший теннисист Евгений Кафельников - о Рауле Рианчо, который ранее исполнял обязанности главного тренера "Спартака".– Я не читал его полностью, но краем глаза видел, где он говорит, что его пригласил в клуб Массимо. Тогда у меня встречный вопрос: какого черта он не ушел вместе с Каррерой?– Абсолютно! Будь честным до конца – уйди вместе с главным тренером! У меня складывается впечатление, что Рианчо реально подсиживал Массимо и хотел его выкинуть из клуба. Вот Рауль рассказывает вам, что он встречался в Марбелье с Каррерой, и тот его пригласил в "Спартак"… Ну имей же ты тогда человеческое достоинство – поддержи Карреру, который тебя привел, и уйди вместе с ним. Рианчо этого не сделал, значит, все очевидно – он просто подсиживал Массимо.