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Евгений Кафельников: какого черта Рианчо не ушел вместе с Каррерой?

Бывший теннисист Евгений Кафельников - о Рауле Рианчо, который ранее исполнял обязанности главного тренера "Спартака".

– Какое впечатление произвело интервью Рианчо?

– Я не читал его полностью, но краем глаза видел, где он говорит, что его пригласил в клуб Массимо. Тогда у меня встречный вопрос: какого черта он не ушел вместе с Каррерой?

– Не мужской поступок?

– Абсолютно! Будь честным до конца – уйди вместе с главным тренером! У меня складывается впечатление, что Рианчо реально подсиживал Массимо и хотел его выкинуть из клуба. Вот Рауль рассказывает вам, что он встречался в Марбелье с Каррерой, и тот его пригласил в "Спартак"… Ну имей же ты тогда человеческое достоинство – поддержи Карреру, который тебя привел, и уйди вместе с ним. Рианчо этого не сделал, значит, все очевидно – он просто подсиживал Массимо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Каррера Спартак Рианчо
Сегодня, 19:22
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11
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#11  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:50)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Судя по кол-ву интервью этого евГения, именно он достоин быть тренером "Спартака". Т.н. "спортсмен, который матчи сливал откровенным аутсайдерам с рейтингами ниже 300, который с теми же аутсайдерами, позавчера взявшими в руки ракетку, играл с ними не 2:0, а 2:1. Он призовых меньше заработал, чем ему букмекеры отстегнули.
Но про Рианчо с ним согласен, хотя после увольнения Аленичева Каррера тоже не ушёл.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:37)
  • +1
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Сибирячок
Может потому, что Каррера не ушёл вместе а Аленичевым?

flushed Кафельникову этого не понять.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 19:57)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
не, не свинарник...серпентарий confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  нетрал   (Сегодня, 19:55)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
как все запутано..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#7  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 19:55)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Может потому, что Каррера не ушёл вместе а Аленичевым?

может потому что не с романцевым?)
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 19:52)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Может потому, что Каррера не ушёл вместе а Аленичевым?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Форрест Гамп  Гринбоу (Сегодня, 19:38)
  • -5
  •  (5)
online

Он_вам_не_димон,
Да, особенно "Кубок большого члена шлема".)
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 19:33)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Форрест Гамп
Экс-первая ракетка мира, какого черта ты лезешь в футбол? Помогай развивать детский и юношеский теннис.

тенис большой это хорошо
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  Форрест Гамп  Гринбоу (Сегодня, 19:32)
  • -3
  •  (5)
online

Экс-первая ракетка мира, какого черта ты лезешь в футбол? Помогай развивать детский и юношеский теннис.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 19:30)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
чтобы ты спросил_)
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 19:28)
  • 0
  •  (8)

У Жени снова кончились таблетки ... ай-яй-яй ...
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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