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Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал возвращение голкипера красно-белых Александра Селихова к тренировкам после травмы ахилла, а также предположил, кто будет защищать ворота команды в ближайших матчах.

"Во-первых, поздравляю Селихова с тем, что он приступил к тренировкам. Но одно дело - вернуться к тренировкам, а другое - в основной состав. Должно пройти определённое время, так что вряд ли Александр сыграет. Сейчас Селихов находится не в таком игровом режиме, чтобы ставить его в стартовый состав. Хотя может быть, что Кононов и его тренерский штаб думают по-другому.

Думаю, в зимней паузе "Спартак" начнёт с чистого листа, там все будут в равных условиях. Я предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Спартак
Сегодня, 19:18
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Что то ди-джей много о Спартаке стал говорить. Давно не опиздюливался?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
DJ тебя давно никто нах@й не посылал-)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Селехов намного надежнее Максименко даже в таком состоянии, однозначно надоели нам ляпы молодого.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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