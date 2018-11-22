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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал возвращение голкипера красно-белых Александра Селихова к тренировкам после травмы ахилла, а также предположил, кто будет защищать ворота команды в ближайших матчах.
"Во-первых, поздравляю Селихова с тем, что он приступил к тренировкам. Но одно дело - вернуться к тренировкам, а другое - в основной состав. Должно пройти определённое время, так что вряд ли Александр сыграет. Сейчас Селихов находится не в таком игровом режиме, чтобы ставить его в стартовый состав. Хотя может быть, что Кононов и его тренерский штаб думают по-другому.
Думаю, в зимней паузе "Спартак" начнёт с чистого листа, там все будут в равных условиях. Я предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Во-первых, поздравляю Селихова с тем, что он приступил к тренировкам. Но одно дело - вернуться к тренировкам, а другое - в основной состав. Должно пройти определённое время, так что вряд ли Александр сыграет. Сейчас Селихов находится не в таком игровом режиме, чтобы ставить его в стартовый состав. Хотя может быть, что Кононов и его тренерский штаб думают по-другому.
Думаю, в зимней паузе "Спартак" начнёт с чистого листа, там все будут в равных условиях. Я предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
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