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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Крылья Советов": переговоров со "Спартаком" по Глушакову не ведем
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в самарскую команду. Напомним, что на уходе 31-летнего Глушакова настаивают фанаты красно-белых.
"Я еще не в курсе этого. Пока нет никакой темы для разговоров. У них там свои проблемы, пусть "Спартак" внутри себя разбирается, что у них там за ситуация. У нас нет никаких переговоров, об этом никто не разговаривал, вообще ничего нет", - цитирует Шикунова Sport24.
"Я еще не в курсе этого. Пока нет никакой темы для разговоров. У них там свои проблемы, пусть "Спартак" внутри себя разбирается, что у них там за ситуация. У нас нет никаких переговоров, об этом никто не разговаривал, вообще ничего нет", - цитирует Шикунова Sport24.
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