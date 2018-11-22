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"Крылья Советов": переговоров со "Спартаком" по Глушакову не ведем

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в самарскую команду. Напомним, что на уходе 31-летнего Глушакова настаивают фанаты красно-белых.

"Я еще не в курсе этого. Пока нет никакой темы для разговоров. У них там свои проблемы, пусть "Спартак" внутри себя разбирается, что у них там за ситуация. У нас нет никаких переговоров, об этом никто не разговаривал, вообще ничего нет", - цитирует Шикунова Sport24.
Теги: Шикунов Глушаков Крылья Советов Спартак
Сегодня, 21:38
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#2  Saveger  СПб (Сегодня, 22:08)
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Болеет за:
«Зенит»
Врут. Переговоры по Глушакову можно вести только с самим Глушаковым. С Глушаковым можно также вести переговоры по Комбарову, Зе Луишу и вообще всему Спартаку в целом, а также по игрокам других клубов


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Денег не хватит у КС на его подъемные


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Хуже Червя и ГСО только поклонники их высеров.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
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