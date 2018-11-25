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Магомед-Шапи Сулейманов: в первом тайме кроме гола выделить особо нечего

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" (3:0), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Насколько сложной была игра?

- Первый тайм был не особо хороший по содержанию, во втором тайме мы добавили, нашли у соперника свободные зоны и развили свое преимущество. А в первом тайме кроме гола выделить особо нечего. Нам так тренер сказал.

Очень рад, что Игнатьев забил. Он меня подстегнул, cпрашивал, когда мы уже вдвоем забьем в одном матче. Сегодня это случилось.
Теги: Сулейманов Краснодар Арсенал Тула
Сегодня, 19:24
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