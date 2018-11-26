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Александр Шикунов: всю жизнь заходил в судейскую комнату после матчей

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов объяснил, зачем он заходил в судейскую комнату после матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Я заходил в судейскую после матча со "Спартаком"? Всю жизнь после матча это делал и благодарим судей за работу. Проиграли или выиграли — нет разницы. Мы же не врывались, не кричали. Мы пожали руки судьям, сказали спасибо, и всё.

Что касается ошибок, то в моменте с Зе Луишом вообще никаких вопросов быть не может. Мне судьи сказали: "Мы подумали, что мяч от туловища отскочил». Я спросил: "Почему тогда не назначили угловой?" Они впали в ступор. А в итоге дали атаку, после которой нам забили гол. Как это изменить? Вводить VAR. Скорости в футболе возросли, речь не о предвзятости. Просто выросли скорости — человек может не успеть, не уследить. Это не 1960 год. В штрафной всегда много народа, можно что-то не увидеть. И речь не только о вчерашнем матче. На чемпионате мира все судьи обращались к помощи VAR, никто не стесняется. Всё должно быть справедливо, разговоры сразу закончатся", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
Теги: Шикунов
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#1  К.А.  Столица (Сегодня, 20:40)
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Болеет за:
«Спартак»
опять двойные стандарты.пеналь то был,100%.но почему молчит паро гол крыльев?там все чисто было?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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