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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Андрей Червиченко: был уверен, что Смолов не забьёт. Человек просто никуда не попадает
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Локомотива" (2:1) в 16-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Игра неплохая, интересная, хотя и не такая интересная как "Ростов" - ЦСКА (0:0), которая мне больше по накалу понравилась. Но и в столичном дерби всё было не так уныло как до этого. Ну и "Спартак" сыграл сегодня неплохо, возможно, даже более грамотно соперника. Пока "Локомотив" возил туда-сюда мяч, спартаковцы просто ловили их на контратаках. Футбол в целом смотрелся неплохо.
- О нереализованном пенальти Фёдором Смоловым:
Я был уверен, что он не забьёт. Человек просто никуда не попадает. Кто-то говорит о чёрной полосе, но я считаю что это следствие потери профессионализма, который должен быть не только на поле, но и за его пределами, а с этим, на мой взгляд, у Смолова полная беда. Поэтому я не исключаю, что во время зимнего перерыва он найдёт чем залечить свой этот период...
У него нужно спрашивать, зачем он взялся бить, но что он не забьёт я в этом на 100% был уверен. Вообще Рассказов молодец! Он хоть и молодой, но, видно, думающий. Наверное понял, что сейчас он сыграет рукой, и если Смолов подойдёт к "точке", то забить у него шансов не будет.
- О турнирной таблице РПЛ:
Мне кажется, что после зимнего перерыва к борьбе за еврокубки подтянется "Рубин". А с остальными всё понятно: "Зенит" и "Краснодар" будут разыгрывать между собой золото, которое, как я думаю, останется за питерцами. ЦСКА займёт третье место, скорее всего, а дальше будет тройка "Локомотив", "Ростов" и "Спартак" будут биться за распределение мест в Лиге Европы.
Шансы "Локомотива" и "Спартака" на Лигу чемпионов? Очень призрачные, особенно у "красно-белых". На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы "Спартака" при нём... то судьи, то Смолов... а такого, чтобы команда выходила и давила соперника не было. Да и игры у команды нет, играет во что получится. Никаких изменений после ухода Карреры в "Спартаке" я не вижу. Бегают в первом тайме, во втором стабильно подсаживаются и всё время могут "сгореть".
"Сгорели" бы и сегодня, если бы не Смолов, который в очередной раз позорно исполнил очевидный голевой момент. Вообще такая реализация может быть только у игрока, который выступает за команду, борющуюся либо за выживание, либо за выход в РПЛ. Но точно не у человека, который играет за чемпиона страны и команду, выступающую в Лиге чемпионов. А про его зарплату вообще говорить не будем. Только стоит задуматься над будущем в клубе человека, который привёл его на такой контракт.
- О матче:
Игра неплохая, интересная, хотя и не такая интересная как "Ростов" - ЦСКА (0:0), которая мне больше по накалу понравилась. Но и в столичном дерби всё было не так уныло как до этого. Ну и "Спартак" сыграл сегодня неплохо, возможно, даже более грамотно соперника. Пока "Локомотив" возил туда-сюда мяч, спартаковцы просто ловили их на контратаках. Футбол в целом смотрелся неплохо.
- О нереализованном пенальти Фёдором Смоловым:
Я был уверен, что он не забьёт. Человек просто никуда не попадает. Кто-то говорит о чёрной полосе, но я считаю что это следствие потери профессионализма, который должен быть не только на поле, но и за его пределами, а с этим, на мой взгляд, у Смолова полная беда. Поэтому я не исключаю, что во время зимнего перерыва он найдёт чем залечить свой этот период...
У него нужно спрашивать, зачем он взялся бить, но что он не забьёт я в этом на 100% был уверен. Вообще Рассказов молодец! Он хоть и молодой, но, видно, думающий. Наверное понял, что сейчас он сыграет рукой, и если Смолов подойдёт к "точке", то забить у него шансов не будет.
- О турнирной таблице РПЛ:
Мне кажется, что после зимнего перерыва к борьбе за еврокубки подтянется "Рубин". А с остальными всё понятно: "Зенит" и "Краснодар" будут разыгрывать между собой золото, которое, как я думаю, останется за питерцами. ЦСКА займёт третье место, скорее всего, а дальше будет тройка "Локомотив", "Ростов" и "Спартак" будут биться за распределение мест в Лиге Европы.
Шансы "Локомотива" и "Спартака" на Лигу чемпионов? Очень призрачные, особенно у "красно-белых". На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы "Спартака" при нём... то судьи, то Смолов... а такого, чтобы команда выходила и давила соперника не было. Да и игры у команды нет, играет во что получится. Никаких изменений после ухода Карреры в "Спартаке" я не вижу. Бегают в первом тайме, во втором стабильно подсаживаются и всё время могут "сгореть".
"Сгорели" бы и сегодня, если бы не Смолов, который в очередной раз позорно исполнил очевидный голевой момент. Вообще такая реализация может быть только у игрока, который выступает за команду, борющуюся либо за выживание, либо за выход в РПЛ. Но точно не у человека, который играет за чемпиона страны и команду, выступающую в Лиге чемпионов. А про его зарплату вообще говорить не будем. Только стоит задуматься над будущем в клубе человека, который привёл его на такой контракт.
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