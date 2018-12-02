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Андрей Червиченко: был уверен, что Смолов не забьёт. Человек просто никуда не попадает

Андрей Червиченко: был уверен, что Смолов не забьёт. Человек просто никуда не попадает Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Локомотива" (2:1) в 16-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Игра неплохая, интересная, хотя и не такая интересная как "Ростов" - ЦСКА (0:0), которая мне больше по накалу понравилась. Но и в столичном дерби всё было не так уныло как до этого. Ну и "Спартак" сыграл сегодня неплохо, возможно, даже более грамотно соперника. Пока "Локомотив" возил туда-сюда мяч, спартаковцы просто ловили их на контратаках. Футбол в целом смотрелся неплохо.

- О нереализованном пенальти Фёдором Смоловым:

Я был уверен, что он не забьёт. Человек просто никуда не попадает. Кто-то говорит о чёрной полосе, но я считаю что это следствие потери профессионализма, который должен быть не только на поле, но и за его пределами, а с этим, на мой взгляд, у Смолова полная беда. Поэтому я не исключаю, что во время зимнего перерыва он найдёт чем залечить свой этот период...

У него нужно спрашивать, зачем он взялся бить, но что он не забьёт я в этом на 100% был уверен. Вообще Рассказов молодец! Он хоть и молодой, но, видно, думающий. Наверное понял, что сейчас он сыграет рукой, и если Смолов подойдёт к "точке", то забить у него шансов не будет.

- О турнирной таблице РПЛ:

Мне кажется, что после зимнего перерыва к борьбе за еврокубки подтянется "Рубин". А с остальными всё понятно: "Зенит" и "Краснодар" будут разыгрывать между собой золото, которое, как я думаю, останется за питерцами. ЦСКА займёт третье место, скорее всего, а дальше будет тройка "Локомотив", "Ростов" и "Спартак" будут биться за распределение мест в Лиге Европы.

Шансы "Локомотива" и "Спартака" на Лигу чемпионов? Очень призрачные, особенно у "красно-белых". На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы "Спартака" при нём... то судьи, то Смолов... а такого, чтобы команда выходила и давила соперника не было. Да и игры у команды нет, играет во что получится. Никаких изменений после ухода Карреры в "Спартаке" я не вижу. Бегают в первом тайме, во втором стабильно подсаживаются и всё время могут "сгореть".

"Сгорели" бы и сегодня, если бы не Смолов, который в очередной раз позорно исполнил очевидный голевой момент. Вообще такая реализация может быть только у игрока, который выступает за команду, борющуюся либо за выживание, либо за выход в РПЛ. Но точно не у человека, который играет за чемпиона страны и команду, выступающую в Лиге чемпионов. А про его зарплату вообще говорить не будем. Только стоит задуматься над будущем в клубе человека, который привёл его на такой контракт.
Теги: Червиченко Спартак Локомотив
Сегодня, 22:50
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#9  SPV 77  Брянск (Сегодня, 23:23)
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«Спартак»
Как смешон этот толстый идиот , рвет его от побед Спартака. Какова будет команда Кононова мы увидим только весной, сейчас это мертвое детище Карреры , которое реанимируют из комы
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#8  kubanoid  krasnodar russia (Сегодня, 23:23)
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Болеет за:
«Краснодар»
Нужно сказать, что ВСЕ игроки попадающие в " великие клубы" Москвы, теряются и становятся рядовыми игроками .
Что уровень Москвы выше?! Да нет... И Чемпионат доказывает это... Смолов был первым бомбардиром чемпа - а сейчас?! -никто !! И таковым ,видимо и останется!!
А Краснодар без него играет, и играет ещё лучше и красивей!!! В следующем сезоне Краснодар, скорее всего, будет играть в ЛЧ , а Смолов с Локо, в лучшем случае в ЛЕ !!
И где для него была выгода?!!
Ну, разве что Москва...


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
#7  fd65   (Сегодня, 23:07)
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«Спартак»
Нехороший, желчный человечишко...., как бы выразился игрочишко....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#6  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 23:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Расстроился, небось. Полкило скинул.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 23:00)
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Болеет за:
«Зенит»
На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы "Спартака" при нём... то судьи, то Смолов...

Так на то и расчёт..., что, у них когда-то было по другому.... Ну, еще если конкуренты сдуются, есть шанс. Тут никакой Америки открывать не надо, спартак, команда на подхвате, умеющая подсидеть кого либо, при определённых обстоятельствах.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Вроде связанный с футболом был человек, а как будто, не понимает ,как можно поставить ФИЗИКУ за неделю? Приведите примеры, на зубах держаться и играть на одинаковом уровне оба тайма - это не одно и то же. Посмотрим на это весной, тогда и можно судить о беззубости тренера.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 22:58)
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Болеет за:
«Спартак»
старые песни о главном от жиробасика,либо судья помог,либо он знал всё наперед,чмо заплывшее))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:57)
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а ты так хотел чтобы он забил,да, червечяка жирная?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:55)
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Болеет за:
«Зенит»
В Монако там шампусика для успокоения.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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