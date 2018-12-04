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Станислав Черчесов - о сборной России: такой команды пожелаю каждому тренеру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ставший лучшим тренером года по версии Министерства спорта России, поблагодарил команду за работу во время чемпионата мира - 2018.

"Понятно, все мы помним только лето. Но до лета было много работы по организации этого большого праздника. Хочу выразить благодарность министру спорта, который всегда нас поддерживал, а также Виталию Леонтьевичу Мутко, который меня защищал грудью. Если бы не он, я бы, наверно, не дожил до чемпионата мира.

Благодарю болельщиков, которые гнали сборную вперёд. Спасибо команде, которая выполняла установки. Такой команды пожелаю каждому тренеру, потому что такой атмосферы никогда у нас не было. Впервые видел, что команда со слезами на глазах покидала спортивную базу. Раньше всегда оттуда бежали. Спасибо семье. Два года в семье не было мужа, у сестёр - брата, а у друзей - друга, был тренер", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России
Вчера, 22:31
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:13)
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Болеет за:
«Спартак»
такой сборной - дай бог каждому)) (как в ширли мырли)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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