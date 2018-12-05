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Клаудио Маркизио: я не жалею об уходе из "Ювентуса", теперь все мои мысли о "Зените"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что не жалеет об уходе из "Ювентуса".

"Я долго анализировал и думал какое принять решение. Мне нужна была новая команда, за которую я бы мог больше играть. Не жалею об уходе из "Ювентуса". Жизнь продолжается. Сейчас все мои мысли о "Зените". У меня по-прежнему есть желание бороться за победу в каждой игре", - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.
Теги: Маркизио Зенит Ювентус
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