Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:35
Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство
Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство
19:32
Борис Игнатьев: болельщики теряются в догадках и не получают удовольствия от игры кумиров - нужно пересмотреть календарь (1)
Борис Игнатьев: болельщики теряются в догадках и не получают удовольствия от игры кумиров - нужно пересмотреть календарь (1)
18:44
Дмитрий Медведев: Россия потратила 650 миллиардов рублей на подготовку к ЧМ-2018, а заработала на 200 миллиардов больше (11)
Дмитрий Медведев: Россия потратила 650 миллиардов рублей на подготовку к ЧМ-2018, а заработала на 200 миллиардов больше (11)
18:22
Стал известен призовой фонд турнира с участием "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и "Ростова" в Катаре (8)
Стал известен призовой фонд турнира с участием "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и "Ростова" в Катаре (8)
16:40
Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам (12)
Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам (12)
16:04
Адвокат Мамаева: завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей (3)
Адвокат Мамаева: завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей (3)
15:19
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
14:51
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (8)
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (8)
14:21
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства.
Жеребьевка Евро-2020 прошла в Дублине 2 декабря. По её итогам сборная России попала в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Российская сборная начнет турнир двумя выездными матчами против команд Бельгии (21 марта 2019 года) и Казахстана (24 марта), затем 8 июня примет сборную Сан-Марино, а 11 июня – команду Кипра.
"Мы не можем говорить хорошая или плохая жеребьевка, она такая, какая есть. Мы знаем расписание матчей, правда с расписанием у нас есть определенное неудобство небольшое, но это регламент. Мы готовимся, надо давать результат, попадать на чемпионат Европы. Будет сложно, но и всем командам на этом турнире легко не будет. Мы сделаем конкурентоспособную команду, чтобы принять участие в Евро", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Жеребьевка Евро-2020 прошла в Дублине 2 декабря. По её итогам сборная России попала в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Российская сборная начнет турнир двумя выездными матчами против команд Бельгии (21 марта 2019 года) и Казахстана (24 марта), затем 8 июня примет сборную Сан-Марино, а 11 июня – команду Кипра.
"Мы не можем говорить хорошая или плохая жеребьевка, она такая, какая есть. Мы знаем расписание матчей, правда с расписанием у нас есть определенное неудобство небольшое, но это регламент. Мы готовимся, надо давать результат, попадать на чемпионат Европы. Будет сложно, но и всем командам на этом турнире легко не будет. Мы сделаем конкурентоспособную команду, чтобы принять участие в Евро", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.