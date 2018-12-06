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Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства.

Жеребьевка Евро-2020 прошла в Дублине 2 декабря. По её итогам сборная России попала в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Российская сборная начнет турнир двумя выездными матчами против команд Бельгии (21 марта 2019 года) и Казахстана (24 марта), затем 8 июня примет сборную Сан-Марино, а 11 июня – команду Кипра.

"Мы не можем говорить хорошая или плохая жеребьевка, она такая, какая есть. Мы знаем расписание матчей, правда с расписанием у нас есть определенное неудобство небольшое, но это регламент. Мы готовимся, надо давать результат, попадать на чемпионат Европы. Будет сложно, но и всем командам на этом турнире легко не будет. Мы сделаем конкурентоспособную команду, чтобы принять участие в Евро", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Теги: Черчесов Сборная России
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