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Сальваторе Боккетти: мне нечего скрывать, если я ошибся, я заплачу штрафы

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подтвердил, что был задержан на таможне в аэропорту "Шереметьево" за попытку провоза в Россию элитных часов.

"Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту, говоря, что я должен был пройти не через зеленый, а красный коридор, который был закрыт. Эти правила я не знал.

Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения, с гравировкой, купленные в Москве. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты.

Мне нечего скрывать, и если я ошибся, я заплачу штрафы, но, повторюсь, я не собирался совершать что-либо вне закона.

Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенес операцию. Здоровье и моя семья на первом месте", - написал Боккетти.

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Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту , говоря , что я должен был пройти не через зелёный, *а красный коридор, который был закрыт*. Эти правила я не знал. Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения с гравировкой, купленные в Москве, Россия. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты. Мне нечего скрывать и если я ошибся, я заплачу штрафы, но , повторюсь я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенёс операцию. Здоровье и моя семья на первом месте.

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Сегодня, 18:19
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#6  yuri  спб (Сегодня, 19:12)
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Цитата: Волжанин
Контрабандисты, наркоманы, самогонщики.... и это всё народные.

Не льстите борщевым. кот согнал эту Тарасовку в угол- лишнее движение пятачков- запахнет вашими же палеными минусами.- Внести в зал портреты авторитетов! -Кот пнул лапой. Внесли каких-то ... ов портреты. Отлично- Рембрандт ? -Нет, сэр- гандонистый художник, не повинные мы все. Огнемет животного еле тлел- что за скотобазу мне поднесли бестрофейнуйю? -Кот нарисовал в жопе у свиньи 7 минусов. Расписался- авангард- Новое Средневековье. - У зрителей стали квадратными глаза. Эффективно. Свинья как и нигер висели на холсте живописно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Волжанин   (Сегодня, 19:04)
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Болеет за:
ЦСКА
Контрабандисты, наркоманы, самогонщики.... и это всё народные.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 18:44)
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online

Цитата: acetophenon
Если меня не обманывает память, недавно мы прочли, что представитель свинарника с пеной на пятачке заявлял, что никто никого ни на какой таможне не задерживал, и вааще ВсёВыВрёте!

Верно, сэр семинольные и есть полный осадок надутые щеки и часы . Разрисованный цирк. .. Минусы им в жопу свои же. Девушки держали бешеного кота- Здравствуйте - свиней надо резать!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:42)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если меня не обманывает память, недавно мы прочли, что представитель свинарника с пеной на пятачке заявлял, что никто никого ни на какой таможне не задерживал, и вааще ВсёВыВрёте!
ЗЫ А, нет, таки обманывает... Писали-то про Жиго...
Много у них в Тарасовке этих.. педров.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 18:36)
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online

Здоровье и моя семья на первом месте", - написал Боккетти.

Насрать , дяденька и на твои часы и на остальное тоже. У каждого чела и даже у кота есть свои семьи . Куй ли тут выипываться как уж на сковородке. Часы- дебил что ли?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 18:23)
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online
Болеет за:
ЦСКА
у нас суд так не работает. если пытался - уже факт.
но в целом ответ мужика


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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