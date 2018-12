Сальваторе Боккетти: мне нечего скрывать, если я ошибся, я заплачу штрафы

View this post on Instagram

Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту , говоря , что я должен был пройти не через зелёный, *а красный коридор, который был закрыт*. Эти правила я не знал. Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения с гравировкой, купленные в Москве, Россия. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты. Мне нечего скрывать и если я ошибся, я заплачу штрафы, но , повторюсь я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенёс операцию. Здоровье и моя семья на первом месте.