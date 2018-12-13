Сальваторе Боккетти: мне нечего скрывать, если я ошибся, я заплачу штрафы

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подтвердил, что был задержан на таможне в аэропорту "Шереметьево" за попытку провоза в Россию элитных часов."Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту, говоря, что я должен был пройти не через зеленый, а красный коридор, который был закрыт. Эти правила я не знал.Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения, с гравировкой, купленные в Москве. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты.Мне нечего скрывать, и если я ошибся, я заплачу штрафы, но, повторюсь, я не собирался совершать что-либо вне закона.Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенес операцию. Здоровье и моя семья на первом месте", - написал Боккетти.