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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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13:47
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
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Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра
Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал перестановки в руководстве клуба, в результате которых Наиль Измайлов стал исполняющим обязанности генерального директора красно-белых.
"А кто такой этот Измайлов? Я его не знаю, какие он будет решать вопросы, кто его туда пригласил, много что мне не совсем понятно. Главный тренер Кононов давал интервью, вот это мне было гораздо интереснее слушать, особенно про его стратегию предстоящей игры, чем вот эту всю возню. Меня это абсолютно не интересует. Главное - игра", - цитирует Рейнгольда "Национальная служба новостей".
"А кто такой этот Измайлов? Я его не знаю, какие он будет решать вопросы, кто его туда пригласил, много что мне не совсем понятно. Главный тренер Кононов давал интервью, вот это мне было гораздо интереснее слушать, особенно про его стратегию предстоящей игры, чем вот эту всю возню. Меня это абсолютно не интересует. Главное - игра", - цитирует Рейнгольда "Национальная служба новостей".
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