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Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра

Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал перестановки в руководстве клуба, в результате которых Наиль Измайлов стал исполняющим обязанности генерального директора красно-белых.

"А кто такой этот Измайлов? Я его не знаю, какие он будет решать вопросы, кто его туда пригласил, много что мне не совсем понятно. Главный тренер Кононов давал интервью, вот это мне было гораздо интереснее слушать, особенно про его стратегию предстоящей игры, чем вот эту всю возню. Меня это абсолютно не интересует. Главное - игра", - цитирует Рейнгольда "Национальная служба новостей".
Теги: Спартак Рейнгольд
Сегодня, 12:28
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#2  Поло   (Сегодня, 12:50)
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какая, млять, игра? что за идиотизм?))) от того, что Радионов стал спортивным директором, может, Комбаров станет навешивать 2 из 10 а не 1 из 10 как сейчас?))))

идите к черту, аналитики хреновы))))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 12:42)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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