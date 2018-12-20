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Удивительно, насколько Чалов оказался прав насчёт "Монако". Рассказываем, как там Александр Головин
Лучший полузащитник России откровенно мучается в чемпионате Франции. Его преследуют травмы, в игровом плане он становится только хуже, а в последнем туре Александр впервые в карьере получил красную карточку.
Незадолго до того, как стало окончательно ясно, что Головин едет в «Монако», Фёдор Чалов, тогда ещё не такой крутой, как сейчас, разговаривал с журналистами. Помимо всего прочего он прокомментировал и возможный переход своего партнёра к «монегаскам»:
- Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках. Мне кажется, из ЦСКА в «Монако» – это бессмысленный переход.
По Фёдору за эти слова прошлись довольно жёстко. Василий Уткин в своём токсичном стиле формулировал: «Мозгов еще не отрастил. Он сказал, что нужно переходить только в топ-клуб. Но это просто нужно быть валенком, чтобы так рассуждать».
Тогда сказанное Чаловым действительно казалось немалой глупостью. Но теперь складывается ощущение, Фёдор о чём-то знал. Сейчас «Монако» ползёт на предпоследнем месте в чемпионате, а из еврокубков «монегаски» вылетели, пропустив вперёд даже «Брюгге».
И Головин вдали от родных футбольных полей становится только хуже.
Что случилось с командой
Объективные причины этого безумного спада «Монако» - со второго места в прошлом году на предпоследнее – кроются в кадровых проблемах. Этим летом продали Фабиньо, Лемара, Геззаля и Жоау Моутинью (забрали весь центр), а взамен из серьёзных игроков купили одного Головина. А здесь ещё и череда травм – и больше половины основного состава прошлого года оказалась недоступна.
В таких условиях руководство клуба приняло своеобразное решение: уволило главного тренера Леонардо Жардима. В проваленном старте виноват был и он, кто бы спорил. Только вот мало того, что у специалиста не было игроков, с которыми он работал в прошлом сезоне, - «Монако» ещё дьявольски не везло.
На место Жардима – руководить тонущей командой, у которой крупные проблемы с составом, - поставили Анри без опыта работы главным. В результате «монегаски» продолжили проигрывать, но теперь уже справедливо: хотя бы пришлось перестать пенять на невезение.
Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images
Головин не избежал всеобщей напасти
Россиянин не успел провести ни одного матча за новую команду, как первый раз травмировался. На одной из первых тренировок в начале августа Александр заработал растяжение связок правого голеностопа – и пропустил больше месяца.
Получилось сыграть только в конце сентября, да и то – всего 19 минут. Дальше был самый стабильный отрезок Головина за «Монако». До начала ноября он регулярно появлялся на поле: принял участие в семи матчах, отдал одну голевую передачу. А дальше очередные злоключения - повреждение лодыжки.
Опять почти целый месяц лечения. Александр восстановился, вернулся на поле – и в своём четвёртом после очередного выздоровления матче получил красную карточку и дисквалификацию на четыре встречи.
Получается, что из 17 матчей (берём лишь чемпионат Франции) Головин принял участие лишь в 10. И в трёх из этих игр он не проводил на поле все 90 минут. В шести играх группового этапа ЛЧ Головин выходил дважды (так же одна голевая передача).
Александру сейчас нужно играть как можно больше – окончательно акклиматизироваться, привыкнуть к соперникам, полям и стилистике. Но этого у Головина в «Монако» пока что не получается даже близко.
Александр становится только хуже
И та кадровая ситуация, которая сложилась в «Монако», и атакующий футбол Анри с высоким прессингом должны были пойти на пользу Головину.
Прямо сейчас россиянин живёт по большому счёте без конкуренции. В «Монако» просто нет такого игрока, который мог бы посадить Александра на лавку. Он один из самых полезных среди «монегасков». Учитывая статистические показатели Головина, вы можете легко представить, насколько тяжелы сейчас серебряные призёры прошлого года.
Фото: FREDERICK FLORIN
Новый рулевой «Монако» Анри предпочитает жить по футбольным заветам Гвардиолы. Он пытается ставить высокую атакующую игру с позиционными атаками и захлёстывающим прессингом. И это, как изначально кажется, должно идти Головину только на пользу. Только вот ставить футбол «Манчестер Сити» в откровенно лихорадящем «Монако» с набором довольно скромных исполнителей, которые влетают даже «Брюгге», - подобно самоубийству.
Эти неуместные попытки нащупать свой путь только мешают Александру. Он сбавил практически во всех компонентах – дриблинге, умении находить свободное пространство под передачу, скорости принятия решений, - зато прибавил в точности. Но только за счёт того, что Головин теперь не всегда стремится обострить, продвинуть мяч вперёд, а предпочитает рискованному действию сохранение.
Не такого игрока мы провожали в светлое европейское будущее.
***
Сделать окончательные выводы не получится. «Монако» пока знобит, но до конца сезона команда ещё может прийти в себя. Головин много травмируется, а теперь ещё и заработал первую красную в карьере и пропустит очередной отрезок. Он не играет достаточно матчей для того, чтобы привыкнуть к новой команде и стать в ней ключевым элементом.
Но пока что поводов для оптимизма просто нет. И слова Чалова, которые казались нелепыми несколько месяцев назад, теперь выглядят удивительно проницательными.
Хотя это, конечно, всего лишь совпадение.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Незадолго до того, как стало окончательно ясно, что Головин едет в «Монако», Фёдор Чалов, тогда ещё не такой крутой, как сейчас, разговаривал с журналистами. Помимо всего прочего он прокомментировал и возможный переход своего партнёра к «монегаскам»:
- Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках. Мне кажется, из ЦСКА в «Монако» – это бессмысленный переход.
По Фёдору за эти слова прошлись довольно жёстко. Василий Уткин в своём токсичном стиле формулировал: «Мозгов еще не отрастил. Он сказал, что нужно переходить только в топ-клуб. Но это просто нужно быть валенком, чтобы так рассуждать».
Тогда сказанное Чаловым действительно казалось немалой глупостью. Но теперь складывается ощущение, Фёдор о чём-то знал. Сейчас «Монако» ползёт на предпоследнем месте в чемпионате, а из еврокубков «монегаски» вылетели, пропустив вперёд даже «Брюгге».
И Головин вдали от родных футбольных полей становится только хуже.
Что случилось с командой
Объективные причины этого безумного спада «Монако» - со второго места в прошлом году на предпоследнее – кроются в кадровых проблемах. Этим летом продали Фабиньо, Лемара, Геззаля и Жоау Моутинью (забрали весь центр), а взамен из серьёзных игроков купили одного Головина. А здесь ещё и череда травм – и больше половины основного состава прошлого года оказалась недоступна.
В таких условиях руководство клуба приняло своеобразное решение: уволило главного тренера Леонардо Жардима. В проваленном старте виноват был и он, кто бы спорил. Только вот мало того, что у специалиста не было игроков, с которыми он работал в прошлом сезоне, - «Монако» ещё дьявольски не везло.
На место Жардима – руководить тонущей командой, у которой крупные проблемы с составом, - поставили Анри без опыта работы главным. В результате «монегаски» продолжили проигрывать, но теперь уже справедливо: хотя бы пришлось перестать пенять на невезение.
Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images
Головин не избежал всеобщей напасти
Россиянин не успел провести ни одного матча за новую команду, как первый раз травмировался. На одной из первых тренировок в начале августа Александр заработал растяжение связок правого голеностопа – и пропустил больше месяца.
Получилось сыграть только в конце сентября, да и то – всего 19 минут. Дальше был самый стабильный отрезок Головина за «Монако». До начала ноября он регулярно появлялся на поле: принял участие в семи матчах, отдал одну голевую передачу. А дальше очередные злоключения - повреждение лодыжки.
Опять почти целый месяц лечения. Александр восстановился, вернулся на поле – и в своём четвёртом после очередного выздоровления матче получил красную карточку и дисквалификацию на четыре встречи.
Получается, что из 17 матчей (берём лишь чемпионат Франции) Головин принял участие лишь в 10. И в трёх из этих игр он не проводил на поле все 90 минут. В шести играх группового этапа ЛЧ Головин выходил дважды (так же одна голевая передача).
Александру сейчас нужно играть как можно больше – окончательно акклиматизироваться, привыкнуть к соперникам, полям и стилистике. Но этого у Головина в «Монако» пока что не получается даже близко.
Александр становится только хуже
И та кадровая ситуация, которая сложилась в «Монако», и атакующий футбол Анри с высоким прессингом должны были пойти на пользу Головину.
Прямо сейчас россиянин живёт по большому счёте без конкуренции. В «Монако» просто нет такого игрока, который мог бы посадить Александра на лавку. Он один из самых полезных среди «монегасков». Учитывая статистические показатели Головина, вы можете легко представить, насколько тяжелы сейчас серебряные призёры прошлого года.
Фото: FREDERICK FLORIN
Новый рулевой «Монако» Анри предпочитает жить по футбольным заветам Гвардиолы. Он пытается ставить высокую атакующую игру с позиционными атаками и захлёстывающим прессингом. И это, как изначально кажется, должно идти Головину только на пользу. Только вот ставить футбол «Манчестер Сити» в откровенно лихорадящем «Монако» с набором довольно скромных исполнителей, которые влетают даже «Брюгге», - подобно самоубийству.
Эти неуместные попытки нащупать свой путь только мешают Александру. Он сбавил практически во всех компонентах – дриблинге, умении находить свободное пространство под передачу, скорости принятия решений, - зато прибавил в точности. Но только за счёт того, что Головин теперь не всегда стремится обострить, продвинуть мяч вперёд, а предпочитает рискованному действию сохранение.
Не такого игрока мы провожали в светлое европейское будущее.
***
Сделать окончательные выводы не получится. «Монако» пока знобит, но до конца сезона команда ещё может прийти в себя. Головин много травмируется, а теперь ещё и заработал первую красную в карьере и пропустит очередной отрезок. Он не играет достаточно матчей для того, чтобы привыкнуть к новой команде и стать в ней ключевым элементом.
Но пока что поводов для оптимизма просто нет. И слова Чалова, которые казались нелепыми несколько месяцев назад, теперь выглядят удивительно проницательными.
Хотя это, конечно, всего лишь совпадение.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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