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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Газзинский: прошедший год - один из самых ярких в моей карьере
Капитан "Краснодара" Юрий Газзинский на получении премии "Лучшему спортсмену Кубани" пообщался с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info.
- В первую очередь благодарю всех, кто голосовал - болельщики, журналисты. Спасибо за поддержку. Большая честь находится здесь. Я впервые получаю такую награду. Слова благодарности организаторам. Теперь у меня будет еще больший стимул двигаться вперед
- Стал ли этот год для вас переломным? Как он вас изменил? Кто по вашему мнению лучший спортсмен года?
- Я надеюсь, что впереди у меня будет еще много хороших сезонов, но прошедший год, действительно, один из самых ярких в карьере. Мне воздалось за все прошлые года. Большой толчок, конечно, дал чемпионат мира. Многие не верили в меня, но я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи и иду к их достижению.
Что касается лучшего спортсмена, я отмечу Игоря Акинфеева. Капитана и лидера нашей команды на чемпионате мира. Для меня он лучший.
- Как вы оцениваете перспективы "Краснодара" на вторую половину сезона? Выдержите ли вы борьбу за чемпионство?
- Игр еще достаточно много. Не будем загадывать наперед. "Краснодар" еще не выигрывал чемпионство, и поэтому мы сделаем все от нас зависящее. Будем двигаться от матча к матчу. Наш чемпионат очень сложный, каждый может потерять очки. Так что нужно цепляться за свой шанс выиграть титул.
- Капитанская повязка, в которой вы выводили сборную в матчах ЧМ, у вас дома или вы сдали ее в музей?
- В детском возрасте я постоянно был капитаном своих команд, а вот в профессиональной карьере это мой первый опит капитанства. У меня нет определенной цели быть капитаном, но это большая ответственность, большая честь и гордость выводить сборную своей страны на поле. А повязка у меня дома.
- Что вы скажете о продлении ареста вашего одноклубника Павла Мамаева?
- Я не оправдываю его поведение, но хочу его поддержать. Он находится в трудной ситуации. Я хочу, чтобы эта ситуация разрешилась как можно быстрее.
- Как отмечаете Новый год? Есть ли какие то свои традиции?
- Традиция одна - быть с семьей. Едем все вместе в отпуск. Так что Новый год отметим в теплых краях.
– Что ожидаете от противостояния с "Байером" в Лиге Европы?
– Конечно, все болельщики ждали "Челси", "Арсенал", "Интер". Да, с точки зрения проверить себя это интересно, но с точки зрения результата, объективно, эти команды пройти сложно. На этой стадии легких соперников уже нет. Но вообще я думаю, что "Байер" – вполне команда проходимая. Все зависит от того, как подготовимся, как поработаем на сборах и уже с новыми силами войдем в Лигу Европы.
Я первый домашний матч пропускаю, к сожалению, это обидно. Первый матч будет залогом успеха. Самые сложные соперники? Думаю, что испанцы. Постоянный контроль мяча, быстрый прессинг при потере мяча, отбор. Мы сами играем также, поэтому знаем о чем речь.
- Вы сыграли на нескольких разных новых стадионах. Есть ли какие то различия в подготовке, в антураже?
- Если бы мы играли на каком то одном стадионе постоянно, то лично для меня наиболее комфортным местом стал бы наш краснодарский стадион. А так разницы большой я не почувствовал. Везде приятная атмосфера и поддержка болельщиков чувствуется. Главное радовать их игрой и результатом.
- Согласны ли вы в с победителем в номинации "Золотой мяч"?
- Приведу слова Владислава Радимова. По результату - лучший Модрич. Что касается навыков - это, конечно, Месси. Он умеет делать все.
- "Краснодар" самая зрелищная команда нашего чемпионата. За счет чего удается добиваться этого?
- Мы никогда не отказываемся от своего стиля. Мы стараемся развивать свой атакующий футбол. Это сложно, и требует определенного времени и мастерства, чтобы отладить все до автоматизма. Есть проблемы при потерях мяча, другие нюансы, но для нас и для меня лично очень комфортно играть именно в такой футбол.
Rusfootball.info
- В первую очередь благодарю всех, кто голосовал - болельщики, журналисты. Спасибо за поддержку. Большая честь находится здесь. Я впервые получаю такую награду. Слова благодарности организаторам. Теперь у меня будет еще больший стимул двигаться вперед
- Стал ли этот год для вас переломным? Как он вас изменил? Кто по вашему мнению лучший спортсмен года?
- Я надеюсь, что впереди у меня будет еще много хороших сезонов, но прошедший год, действительно, один из самых ярких в карьере. Мне воздалось за все прошлые года. Большой толчок, конечно, дал чемпионат мира. Многие не верили в меня, но я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи и иду к их достижению.
Что касается лучшего спортсмена, я отмечу Игоря Акинфеева. Капитана и лидера нашей команды на чемпионате мира. Для меня он лучший.
- Как вы оцениваете перспективы "Краснодара" на вторую половину сезона? Выдержите ли вы борьбу за чемпионство?
- Игр еще достаточно много. Не будем загадывать наперед. "Краснодар" еще не выигрывал чемпионство, и поэтому мы сделаем все от нас зависящее. Будем двигаться от матча к матчу. Наш чемпионат очень сложный, каждый может потерять очки. Так что нужно цепляться за свой шанс выиграть титул.
- Капитанская повязка, в которой вы выводили сборную в матчах ЧМ, у вас дома или вы сдали ее в музей?
- В детском возрасте я постоянно был капитаном своих команд, а вот в профессиональной карьере это мой первый опит капитанства. У меня нет определенной цели быть капитаном, но это большая ответственность, большая честь и гордость выводить сборную своей страны на поле. А повязка у меня дома.
- Что вы скажете о продлении ареста вашего одноклубника Павла Мамаева?
- Я не оправдываю его поведение, но хочу его поддержать. Он находится в трудной ситуации. Я хочу, чтобы эта ситуация разрешилась как можно быстрее.
- Как отмечаете Новый год? Есть ли какие то свои традиции?
- Традиция одна - быть с семьей. Едем все вместе в отпуск. Так что Новый год отметим в теплых краях.
– Что ожидаете от противостояния с "Байером" в Лиге Европы?
– Конечно, все болельщики ждали "Челси", "Арсенал", "Интер". Да, с точки зрения проверить себя это интересно, но с точки зрения результата, объективно, эти команды пройти сложно. На этой стадии легких соперников уже нет. Но вообще я думаю, что "Байер" – вполне команда проходимая. Все зависит от того, как подготовимся, как поработаем на сборах и уже с новыми силами войдем в Лигу Европы.
Я первый домашний матч пропускаю, к сожалению, это обидно. Первый матч будет залогом успеха. Самые сложные соперники? Думаю, что испанцы. Постоянный контроль мяча, быстрый прессинг при потере мяча, отбор. Мы сами играем также, поэтому знаем о чем речь.
- Вы сыграли на нескольких разных новых стадионах. Есть ли какие то различия в подготовке, в антураже?
- Если бы мы играли на каком то одном стадионе постоянно, то лично для меня наиболее комфортным местом стал бы наш краснодарский стадион. А так разницы большой я не почувствовал. Везде приятная атмосфера и поддержка болельщиков чувствуется. Главное радовать их игрой и результатом.
- Согласны ли вы в с победителем в номинации "Золотой мяч"?
- Приведу слова Владислава Радимова. По результату - лучший Модрич. Что касается навыков - это, конечно, Месси. Он умеет делать все.
- "Краснодар" самая зрелищная команда нашего чемпионата. За счет чего удается добиваться этого?
- Мы никогда не отказываемся от своего стиля. Мы стараемся развивать свой атакующий футбол. Это сложно, и требует определенного времени и мастерства, чтобы отладить все до автоматизма. Есть проблемы при потерях мяча, другие нюансы, но для нас и для меня лично очень комфортно играть именно в такой футбол.
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