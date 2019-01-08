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Джано Ананидзе: пока что я игрок "Спартака" (6)
Джано Ананидзе: пока что я игрок "Спартака" (6)
Не потеряй его и не сломай. Сколько травм Джано Ананидзе получил за последние 3 года?
Спартаковец, которого забирают в аренду «Крылья», просто не успевает играть в футбол в промежутках между лечением и набором формы. После прочтения краткой медкарточки талантливого грузина будет невозможно ему не посочувствовать.
Джано Ананидзе в юности был уникальным футболистом. Обычно ребята, резко выделяющиеся среди сверстников, делают это за счёт превосходства в физическом развитии, которое со временем нивелируется и во взрослом футболе помогает уже не так ощутимо, если вообще остаётся.
Джано персонаж диаметрально противоположный – он был самым младшеньким, самым маленьким во всех командах, но везде играл шикарно. Достаточно вспомнить, что после переезда из киевского «Динамо» в «Спартак» (бывший агент игрока говорит, что красно-белые потратили на пацана рекордные 300 тысяч долларов) 15-летний грузин сразу показал, что в юношеских командах делать ему нечего и феерией в дебюте заслужил место в дубле.
Там тоже продолжил всех рвать и заслужил приглашение в основную команду, за которую забил в первом же матче, когда ему ещё не исполнилось и 17 лет. А когда исполнилось – стал самым молодым автором гола (причём забил головой «Локомотиву»!!!) в матчах чемпионата России и следом сделал голевую передачу.
Сейчас Джано уже 26, а он не только не уехал в топовый европейский клуб, как прочили, он и «Спартаку» оказался не нужен. Талант грузина неоспорим, но, похоже, руководство красно-белых просто устало ждать, когда организм футболиста позволит реализовать его хотя бы на половину. За свою карьеру Джано получил столько травм, что ретроспективу всех не будет смысла размещать и на безразмерных интернет-страницах: никто просто не дочитает до конца. Начнём отсчёт с первой, как говорит сам футболист, серьёзной травмы в его карьере.
Левый голеностопный сустав: сентябрь 2015 – февраль 2016
Футболист позже вспоминал, что из-за этого повреждения вылетел аж на 7 месяцев, хотя история сама по себе довольно загадочна. 4 сентября 2015 года Джано получил травмы в игре за сборную против Шотландии, пропустил следующий матч и вернулся в расположение клуба. Там он начал работать по индивидуальной программе.
11 сентября Дмитрий Аленичев сообщает, что на вчерашней тренировке Ананидзе получил небольшое повреждение. И в течение 2 последующих месяцев официальный сайт «Спартака» кормит болельщиков новостями о том, что Джано тренируется по индивидуальной программе. Ананидзе тренировался по индивидуальной программе, выполнив большой объем беговой работы. «Травма голеностопа, полученная им в отборочном матче ЧЕ-2016 Грузия – Шотландия, по-прежнему дает о себе знать», – пишет пресс-служба 16 сентября.
Джано не играет, перед каждым матчем работает по индивидуальной программе, пока 10 ноября, через 2 месяца после предыдущей игры, не становится известно, что в Финляндии футболисту была сделана операция на левом голеностопном суставе. Ананидзе оптимистичен и собирается вернуться к началу сборов, но первую тренировку проводит только в начале февраля.
Неполноценная предсезонка влияет на шансы Джано играть с первых минут: в марте он лишь дважды выходит на замену и отправляется в сборную.
???: большая часть апреля 2016
29 марта Джано играет 78 минут за сборную, а 8 апреля сообщается, что он не до конца восстановился от простуды, полученной в сборной. Пропускает он и матч с «Зенитом». 19 апреля публикуется информация о возвращении футболиста в общую группу. Возможно, за это время он успел получить ещё какое-то повреждение. Всё-таки 20 дней для простуды многовато.
Тем не менее, грузин быстро набирает форму, а Аленичев ему доверяет и постоянно выпускает в стартовом составе. Наконец получилось пройти полноценные сборы – в итоге Джано, окрылённый доверием Аленичева, забивает 3 гола в первых 2 матчах на старте сезона.
Спазм мышц бедра: 4 августа – 16 августа
Ну а потом случился незабываемый ответный матч с АЕКом, в котором «Спартак» после перерыва делал первый шаг к чемпионству уже без Ананидзе. Джано был заменён после первого тайма, а затем не появлялся на поле до 21 августа.
Тем не менее, и при Каррере всё складывалось неплохо. Повреждения на время отступили, место в основе, как и весной при Аленичеве, Ананидзе сохранял. Только вот команда начала побеждать. Логично, что 27 октября «Спартак» объявил о продлении контракта с игроком основы, у которого в конце сезона заканчивалось соглашение. Причём продлили Джано аж до 2021 года – даже в ближайшее будущее никто из руководства клуба заглянуть не мог.
Мышцы бедра: 4 ноября – 18 ноября
И снова эти мышцы бедра: 4 ноября «Спартак» сообщил о травме, которую Джано получил на тренировке, но 18 числа Массимо Каррера сказал, что футболист уже почти набрал оптимальную форму. 20 ноября Ананидзе выходит и сразу отыгрывает полный матч с «Амкаром», после чего… вы уже догадались.
Миозит мышц бедра: конец ноября
Джано снова вынужден преодолевать проблемы со здоровьем и пропускает выезд в Грозный. 1 декабря выходит на полчаса в морозной Самаре («Спартак» сгорает 0:4), на этом год, смазанный осенними проблемами с бедром, заканчивается.
Ушиб колена: 13 февраля 2017
В принципе, ничего страшного: сборы проходят нормально, а из-за небольшого ушиба Каррера просто решил поберечь игрока и не использовать его в спарринге с «Рубином». На следующий день Ананидзе возвращается в общую группу.
Мышцы бедра: 26 февраля – 2 марта
А вот это уже менее приятно: снова старые проблемы, пропуск нескольких важных дней на заключительной стадии предсезонки. В результате с «Краснодаром» Джано не выходит, с «Анжи» играет лишь полчаса.
Далее всё идёт здорово: грузин возвращается в старт, приезжает из сборной без травм и с дублем, продолжает выходить в основе чемпионской команды, но не отмечается результативными действиями и после поражения в Ростове (0:3) присаживается на скамейку. Больше Джано не почувствует себя игроком основы «Спартака», но зато отпразднует чемпионство.
???: июнь
9 июня главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил, что отпустил Джано из расположения сборной, поскольку футболист жаловался на травму. Какую, не уточнил, но в итоге Ананидзе отправился в отпуск, не сыграв за национальную команду.
Колено: 6 сентября – 18 сентября
Осенью спартаковец всё же сыграл за сборную, но приехал с новой болячкой. Пару матчей пришлось пропустить, но 20 числа Джано отыграл полный матч против «Кубани» и через 3 дня вышел в старте на игру с «Анжи»…
Левый голеностопный сустав: 23 сентября 2017 – 2 марта 2018
Уже на 36-й минуте Джано покинул поле «Открытие Арены» и… кошмарная вещь, но не вернулся на него до сих пор! На дворе 2019 год, прошло более 15 месяцев, а Джано так больше и не сыграл на домашнем стадионе «Спартака»!
Где-то мы это уже видели, да? Левый голеностоп, затишье и, внезапно, операция. 12 октября «Спартак» сообщил, что травма полузащитника оказалась серьезнее, чем ожидалось изначально. На этот раз операцию с пластикой сухожилий делали в Риме.
Ожидалось, что Ананидзе вернётся в строй зимой и зацепит сборы, но новость о возвращении игрока в общую группу пришла только весной. Джано сыграл 15 минут против «Локомотива», дважды был включён в заявку и без игровой практики уехал в сборную.
Передняя крестообразная связка правого колена: 24 марта – 21 сентября
Катастрофа произошла уже на 11-й минуте матча с Литвой: игрока унесли с поля на носилках после того, как он сделал подачу в штрафную через себя. Грузины разгромили соперника, но травма менее серьёзной от этого и многочисленных слов поддержки не стала. Снова Рим, опять операция, на этот раз пластика крестообразной связки.
В игру Джано вернулся лишь 26 сентября, когда вышел на 83-й минуте матча с «Черноморцем». Затем новая поездка в сборную, но в триумфальное выступление Грузии в Лиге наций Джано вклада не внёс: лишь 23 минуты в игре с Андоррой. За «Спартак» он снова сыграл лишь в декабре, со скамейки сразу выдав изящную голевую передачу в Махачкале. С «Вильярреалом» он помочь, естественно, не мог.
Надеюсь, что без травм: январь 2019 – ну хотя бы июнь 2019
Итого за 3 года с сентября-2015 по сентябрь-2018 Джано испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых ему приходилось пропускать матчи и тренировки, минимум 11 раз, трижды это были серьёзные травмы. «Крылья» получили в аренду талантливого футболиста с проблемными голеностопом, коленом и бедром, которому противопоказано ездить в сборную.
А, возможно, и играть в России. Наверняка и из-за более лёгкого стиля игры он хотел уехать к Слуцкому в «Витесс», но был вынужден согласиться на попытку реанимировать карьеру в Самаре. Джано – тот человек, который дежурную судейскую фразу «удачи, без травм», должен воспринимать по-особенному, а здоровья в поздравлениях желать не из-за собственной банальности.
Очень хочется, чтобы он качественно поработал на сборах и наконец прошёл несколько месяцев без проблем со здоровьем – в «Ростове» ведь с теми же Божовичем и Шикуновым это выходило.
Насколько всё легко получалось в молодёжном футболе, настолько трудно получается у Джано во взрослом. Хотя, наверное, не настолько, приходится труднее. Не знаю, что Джано за человек, но хотя бы полгода нормальной игры в футбол без травм он своей любовью к игре, талантом, заслужил.
На бумаге атакующая группа в схеме Божовича 4-2-3-1 Самедов-Джано-Молло-Канунников (Корниленко) при поддержке Антона выглядит внушительно. Беда в том, что из всего этого квартета 34-летний Самедов – самый здоровый футболист, поэтому такого сочетания самарские болельщики могут так и не дождаться. Но взяв Джано, «Крылья» рискуют только его зарплатой. Вернее, частью зарплаты, которую выплачивают сами. Отдача потенциально может её превзойти, только дай Бог ему уже здоровья…
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак» – 2, 3, 4, 5 «Советский Спорт» – 6
Джано Ананидзе в юности был уникальным футболистом. Обычно ребята, резко выделяющиеся среди сверстников, делают это за счёт превосходства в физическом развитии, которое со временем нивелируется и во взрослом футболе помогает уже не так ощутимо, если вообще остаётся.
Джано персонаж диаметрально противоположный – он был самым младшеньким, самым маленьким во всех командах, но везде играл шикарно. Достаточно вспомнить, что после переезда из киевского «Динамо» в «Спартак» (бывший агент игрока говорит, что красно-белые потратили на пацана рекордные 300 тысяч долларов) 15-летний грузин сразу показал, что в юношеских командах делать ему нечего и феерией в дебюте заслужил место в дубле.
Там тоже продолжил всех рвать и заслужил приглашение в основную команду, за которую забил в первом же матче, когда ему ещё не исполнилось и 17 лет. А когда исполнилось – стал самым молодым автором гола (причём забил головой «Локомотиву»!!!) в матчах чемпионата России и следом сделал голевую передачу.
Сейчас Джано уже 26, а он не только не уехал в топовый европейский клуб, как прочили, он и «Спартаку» оказался не нужен. Талант грузина неоспорим, но, похоже, руководство красно-белых просто устало ждать, когда организм футболиста позволит реализовать его хотя бы на половину. За свою карьеру Джано получил столько травм, что ретроспективу всех не будет смысла размещать и на безразмерных интернет-страницах: никто просто не дочитает до конца. Начнём отсчёт с первой, как говорит сам футболист, серьёзной травмы в его карьере.
Левый голеностопный сустав: сентябрь 2015 – февраль 2016
Футболист позже вспоминал, что из-за этого повреждения вылетел аж на 7 месяцев, хотя история сама по себе довольно загадочна. 4 сентября 2015 года Джано получил травмы в игре за сборную против Шотландии, пропустил следующий матч и вернулся в расположение клуба. Там он начал работать по индивидуальной программе.
11 сентября Дмитрий Аленичев сообщает, что на вчерашней тренировке Ананидзе получил небольшое повреждение. И в течение 2 последующих месяцев официальный сайт «Спартака» кормит болельщиков новостями о том, что Джано тренируется по индивидуальной программе. Ананидзе тренировался по индивидуальной программе, выполнив большой объем беговой работы. «Травма голеностопа, полученная им в отборочном матче ЧЕ-2016 Грузия – Шотландия, по-прежнему дает о себе знать», – пишет пресс-служба 16 сентября.
Джано не играет, перед каждым матчем работает по индивидуальной программе, пока 10 ноября, через 2 месяца после предыдущей игры, не становится известно, что в Финляндии футболисту была сделана операция на левом голеностопном суставе. Ананидзе оптимистичен и собирается вернуться к началу сборов, но первую тренировку проводит только в начале февраля.
Неполноценная предсезонка влияет на шансы Джано играть с первых минут: в марте он лишь дважды выходит на замену и отправляется в сборную.
???: большая часть апреля 2016
29 марта Джано играет 78 минут за сборную, а 8 апреля сообщается, что он не до конца восстановился от простуды, полученной в сборной. Пропускает он и матч с «Зенитом». 19 апреля публикуется информация о возвращении футболиста в общую группу. Возможно, за это время он успел получить ещё какое-то повреждение. Всё-таки 20 дней для простуды многовато.
Тем не менее, грузин быстро набирает форму, а Аленичев ему доверяет и постоянно выпускает в стартовом составе. Наконец получилось пройти полноценные сборы – в итоге Джано, окрылённый доверием Аленичева, забивает 3 гола в первых 2 матчах на старте сезона.
Спазм мышц бедра: 4 августа – 16 августа
Ну а потом случился незабываемый ответный матч с АЕКом, в котором «Спартак» после перерыва делал первый шаг к чемпионству уже без Ананидзе. Джано был заменён после первого тайма, а затем не появлялся на поле до 21 августа.
Тем не менее, и при Каррере всё складывалось неплохо. Повреждения на время отступили, место в основе, как и весной при Аленичеве, Ананидзе сохранял. Только вот команда начала побеждать. Логично, что 27 октября «Спартак» объявил о продлении контракта с игроком основы, у которого в конце сезона заканчивалось соглашение. Причём продлили Джано аж до 2021 года – даже в ближайшее будущее никто из руководства клуба заглянуть не мог.
Мышцы бедра: 4 ноября – 18 ноября
И снова эти мышцы бедра: 4 ноября «Спартак» сообщил о травме, которую Джано получил на тренировке, но 18 числа Массимо Каррера сказал, что футболист уже почти набрал оптимальную форму. 20 ноября Ананидзе выходит и сразу отыгрывает полный матч с «Амкаром», после чего… вы уже догадались.
Миозит мышц бедра: конец ноября
Джано снова вынужден преодолевать проблемы со здоровьем и пропускает выезд в Грозный. 1 декабря выходит на полчаса в морозной Самаре («Спартак» сгорает 0:4), на этом год, смазанный осенними проблемами с бедром, заканчивается.
Ушиб колена: 13 февраля 2017
В принципе, ничего страшного: сборы проходят нормально, а из-за небольшого ушиба Каррера просто решил поберечь игрока и не использовать его в спарринге с «Рубином». На следующий день Ананидзе возвращается в общую группу.
Мышцы бедра: 26 февраля – 2 марта
А вот это уже менее приятно: снова старые проблемы, пропуск нескольких важных дней на заключительной стадии предсезонки. В результате с «Краснодаром» Джано не выходит, с «Анжи» играет лишь полчаса.
Далее всё идёт здорово: грузин возвращается в старт, приезжает из сборной без травм и с дублем, продолжает выходить в основе чемпионской команды, но не отмечается результативными действиями и после поражения в Ростове (0:3) присаживается на скамейку. Больше Джано не почувствует себя игроком основы «Спартака», но зато отпразднует чемпионство.
???: июнь
9 июня главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил, что отпустил Джано из расположения сборной, поскольку футболист жаловался на травму. Какую, не уточнил, но в итоге Ананидзе отправился в отпуск, не сыграв за национальную команду.
Колено: 6 сентября – 18 сентября
Осенью спартаковец всё же сыграл за сборную, но приехал с новой болячкой. Пару матчей пришлось пропустить, но 20 числа Джано отыграл полный матч против «Кубани» и через 3 дня вышел в старте на игру с «Анжи»…
Левый голеностопный сустав: 23 сентября 2017 – 2 марта 2018
Уже на 36-й минуте Джано покинул поле «Открытие Арены» и… кошмарная вещь, но не вернулся на него до сих пор! На дворе 2019 год, прошло более 15 месяцев, а Джано так больше и не сыграл на домашнем стадионе «Спартака»!
Где-то мы это уже видели, да? Левый голеностоп, затишье и, внезапно, операция. 12 октября «Спартак» сообщил, что травма полузащитника оказалась серьезнее, чем ожидалось изначально. На этот раз операцию с пластикой сухожилий делали в Риме.
Ожидалось, что Ананидзе вернётся в строй зимой и зацепит сборы, но новость о возвращении игрока в общую группу пришла только весной. Джано сыграл 15 минут против «Локомотива», дважды был включён в заявку и без игровой практики уехал в сборную.
Передняя крестообразная связка правого колена: 24 марта – 21 сентября
Катастрофа произошла уже на 11-й минуте матча с Литвой: игрока унесли с поля на носилках после того, как он сделал подачу в штрафную через себя. Грузины разгромили соперника, но травма менее серьёзной от этого и многочисленных слов поддержки не стала. Снова Рим, опять операция, на этот раз пластика крестообразной связки.
В игру Джано вернулся лишь 26 сентября, когда вышел на 83-й минуте матча с «Черноморцем». Затем новая поездка в сборную, но в триумфальное выступление Грузии в Лиге наций Джано вклада не внёс: лишь 23 минуты в игре с Андоррой. За «Спартак» он снова сыграл лишь в декабре, со скамейки сразу выдав изящную голевую передачу в Махачкале. С «Вильярреалом» он помочь, естественно, не мог.
Надеюсь, что без травм: январь 2019 – ну хотя бы июнь 2019
Итого за 3 года с сентября-2015 по сентябрь-2018 Джано испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых ему приходилось пропускать матчи и тренировки, минимум 11 раз, трижды это были серьёзные травмы. «Крылья» получили в аренду талантливого футболиста с проблемными голеностопом, коленом и бедром, которому противопоказано ездить в сборную.
А, возможно, и играть в России. Наверняка и из-за более лёгкого стиля игры он хотел уехать к Слуцкому в «Витесс», но был вынужден согласиться на попытку реанимировать карьеру в Самаре. Джано – тот человек, который дежурную судейскую фразу «удачи, без травм», должен воспринимать по-особенному, а здоровья в поздравлениях желать не из-за собственной банальности.
Очень хочется, чтобы он качественно поработал на сборах и наконец прошёл несколько месяцев без проблем со здоровьем – в «Ростове» ведь с теми же Божовичем и Шикуновым это выходило.
Насколько всё легко получалось в молодёжном футболе, настолько трудно получается у Джано во взрослом. Хотя, наверное, не настолько, приходится труднее. Не знаю, что Джано за человек, но хотя бы полгода нормальной игры в футбол без травм он своей любовью к игре, талантом, заслужил.
На бумаге атакующая группа в схеме Божовича 4-2-3-1 Самедов-Джано-Молло-Канунников (Корниленко) при поддержке Антона выглядит внушительно. Беда в том, что из всего этого квартета 34-летний Самедов – самый здоровый футболист, поэтому такого сочетания самарские болельщики могут так и не дождаться. Но взяв Джано, «Крылья» рискуют только его зарплатой. Вернее, частью зарплаты, которую выплачивают сами. Отдача потенциально может её превзойти, только дай Бог ему уже здоровья…
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак» – 2, 3, 4, 5 «Советский Спорт» – 6
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